Te dejamos la lista de obras teatrales y exposiciones en abril 2021 que no te puedes perder. Hay para todos los gustos y bolsillos.

Van las exposiciones en abril 2021 que no te puedes perder

¿Ya estás cansado de los mismos cuadros de tu casa? Pues afortunadamente, la vida cultural de la CDMX está de regreso. Así que mejor lánzate a ver estas exposiciones en abril 2021 que llegan a varios museos.

Aunque eso sí, recuerda no bajar la guardia, seguir con todas las indicaciones de sanidad y mantener la sana distancia.

Exposiciones en abril 2021 que no te puedes perder

Excepciones normales: Arte contemporáneo en México en el Museo Jumex

El Museo Jumex siempre nos sorprende con exhibiciones llamativas. Este mes no es diferente pues llega uno de los acervos privados de arte contemporáneo más importantes de América Latina.

Se trata de una muestra de arte realizada en México en los últimos 20 años. En total serán un poco más de 60 obras de artistas que radican en nuestro país. Estas piezas de artistas y colaboradores ocuparán todas las salas del museo.

Entre ellas, se instalarán obras conceptuales de gran escala, por ejemplo, Conceptual Decoration Silver and Black Wallpaper de Stefan Brüggemann que ocupará aproximadamente 100 metros de los muros de la Galería 2.

Foto: Ramiro Chaves para la Fundación Jumex

Cuándo: Desde el 27 de marzo, de martes a domingo de 10:00 a 17:00

Dónde: Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada

Costo: entrada libre

Iban guiados por una estrella en el Museo Archivo de la Fotografía

Los Reyes Magos llegan en las exposiciones de abril 2021. Y es que esta exposición de la fotógrafa Elsa Chabaud es un homenaje a aquellos fotógrafos ambulantes que año con año toman fotos familiares cada diciembre frente a los Reyes. Y es que estas clásicas fotografías han marcado a distintas generaciones chilangas.

Cuándo: desde el viernes 23 de marzo

Dónde: República de Guatemala 34, Centro Histórico.

Costo: entrada libre

Trazar el mundo en el Museo Franz Mayer

Si tienes ganas de darle la vuelta al mundo, esta es de las exposiciones de abril 2021 que te permitirán hacerlo. Y es que en esta muestra encontrarás una gran selección de más de 60 objetos que van del siglo XVI al XIX. Entre ellos encontrarás mapas, atlas, globos, brújulas, relojes y otros instrumentos y objetos de navegación y viaje.

Cuándo: de martes a viernes de 11:00 a 16:00 y sábados y domingos de 11:00 a 17:00

Dónde: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico.

Costo: $70 general, $25 estudiantes, profesores e Inapam

París desde casa con Inspark Tours

Ahora que si quieres una experiencia más inmersiva que te saque de tu casa, entonces debes probar los Inspark Tours. Este parque de la CDMX implementó esta nueva actividad que puedes disfrutar en sus instalaciones, con grupos pequeños, o recibirla en casa.

Aquí utilizas un visor de realidad aumentada que te llevará de viaje por los lugares más icónicos de un país o ciudad extranjera. Por ahora, puedes disfrutar de París y sentir que visitas monumentos y museos.

Lo mejor de todo es que puedes completar tu experiencia con un paquete gastronómico que incluye platillos y bebidas tradicionales. ¿Te animas?

Dónde: Plaza Carso, Lago Zurich esq. Cervantes Saavedra en Polanco

Cuándo: consulta fechas y horarios en la página web

Costo: entre $550 y $600 más la experiencia gastronómica

Semana del arte Zona Maco

¿Te quedaste con ganas de ver las distintas muestras de Zona Maco? Aunque su próxima edición se realizará hasta 2022, este año implementarán una pequeña muestra con la Semana Zona Maco. Este evento consistirá en proyectos especiales de galerías mexicanas presentados en galerías de la CDMX. Además, también contará con una versión digital para que todos puedan acceder.

Cuándo: del 27 de abril al 2 de mayo

Dónde: sedes por confirmar

Teatro en abril 2021

Hay foros de la CDMX que ya tienen una gran oferta de teatro en abril 2021. Aquí te dejamos algunas opciones, con un clásico que no pasa de moda y otras nuevas historias experimentales que tienes que vivir.

Y aunque estos sitios cuentan con todas las medidas sanitarias, también te dejamos algunas opciones virtuales por si dudas de salir de casa.

Juan y la muerte

A todos nos encantaría burlar a la muerte y en este caso, Juan no se queda de brazos. Cuando va de paseo por el lago, se encuentra a este ser que viene a reclamar el alma de su madre. Pero el muchacho es muy listo y logra atraparla en un frasco. Todo parece un triunfo, pero pronto Juan vivirá las graves consecuencias de este error.

Dónde: Foro Shakespeare (Zamora 7, Condesa)

Cuándo: hasta el 25 de abril, domingos 11:00 y 13:00

Costo: $250 y los consigues aquí

Otra Electra

Si buscas teatro en abril 2021 que sea en línea, te recomendamos las últimas semanas de esta obra. La historia, desarrollada por Edith Ibarra, sigue a Electra, una joven que llega a cuidar a su madre después de una operación de retina.

Sin embargo, la convivencia trae viejos hábitos y pesadillas que ponen en foco la difícil relación entre las dos mujeres.

Dónde: en línea, Teatro La Capilla

Cuándo: domingos a las 19:00 hasta el 18 de abril

Costo: $100, $200 o $300

Hoy no me puedo levantar

Durante una corta temporada, regresa el éxito de Hoy no me puedo levantar para que te pongas a cantar con las canciones de Mecano. Si nunca has visto este clásico, aprovecha, en él verás cómo María, una joven actriz, conoce a Mario, un cantante de provincia que se traslada hasta la capital para cumplir su sueño de construir una exitosa carrera en el terreno musical.

Dónde: Centro Cultural Teatro II

Cuándo: del 16 al 25 de abril

Costo: $1,200 a $3,000

Shakespeare en marzo, Variaciones de una habitación

Otra gran opción de teatro en abril 2021 en línea es esta obra que nació en la pandemia. Se trata de un ejercicio que une a siete actrices, en seis ciudades, cuatro lenguas y siete habitaciones.

Así es como en la transmisión verás a mujeres en el Estado de México, Sao Paulo, Roma, Nueva York, Miami y la Ciudad de México.

Cada una de ellas se adueñará de un personaje y de su voz para recitar aquellos monólogos del escritor que mejor retratan a las mujeres. Así que transitarás por las vidas de Cleopatra, Lady Macbeth y Julieta, Rosalinda, Viola, Ofelia, Paulina, Hermione y Juana de Arco.

Dónde: Teatro del mundo en streaming

Cuándo: jueves a domingo en distintos horarios

Costo: $50

No Tocar

El teatro en abril 2021 no olvida a los más jovenes del hogar. Este mes recomendamos No Tocar, obra de Enrique Olmos de Ita que aborda un tema muy fuerte: el abuso sexual infantil.

En la historia, conocerás a Luis, quien no deja de preguntar qué es una caricia. María le cuenta que las caricias de su prima la lastiman, ¿entonces es algo que deba doler?

Dónde: Teatro la Capilla en streaming

Cuándo: sábados a las 12:30 hasta el 24 de abril

Costo: $100, $200 Y $300