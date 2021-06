Le Laboratoire congrega el trabajo de seis artistas en esta muestra que reflexiona acerca del tiempo y las nuevas realidades en la CDMX.



El trabajo del artista mexicano Alejandro Magallanes se encuentra de visita en La Condesa. ¿Ya te diste una vuelta por la galería Le Laboratoire? Si no lo has hecho, todavía estás a tiempo de acudir a la exposición Hic Et Nunc. Aquí te contamos todos los detalles.

También lee: 5 arquitectas que han dejado huella en la Ciudad de México

¿Qué ver en la exposición Hic et Nunc?

En el contexto de la Semana del Arte Zona Maco, la galería Le Laboratoire presentó al público Hic Et Nunc, una muestra que congrega las obras de seis artistas contemporáneos; entre ellos se encuentran Georgina Bringas, Fernando García Correa, Mario Núñez, Manuel Rocha Iturbide y Roberto Turnbull.

El eje central que reúne este trabajo artístico es la reflexión sobre el espacio y el tiempo. Tal como lo indica su nombre, Hic Et Nunc (aquí y ahora) invita a sus espectadores a observar las nuevas realidades de la ciudad, desencadenadas a causa de las restricciones por la pandemia, desde un punto de vista más colaborativo y solidario.

Foto: Cortesía Le Laboratoire

Como parte de esta muestra colectiva, el ilustrador Alejandro Magallanes ha reunido en Le Laboratoire algunas de sus piezas visuales.

Aquí encontrarás obras ejecutadas al óleo, así como una parte de la colección “Libros fósiles”, un centenar de volúmenes sumergidos en pintura blanca e intervenidos con dibujos y escritos de corte reflexivo.

Foto: Cortesía Galería Le Laboratoire

Una lectura auditiva y sensorial de La Imagen Invisible

Es el mismo artista quien, en días recientes, dio a conocer la versión en audio del libro La Imagen Invisible, publicado por Ediciones Vestalia. Se trata de una pieza artística que recurre al uso de la palabra para generar una reflexión sobre las imágenes que nos rodean.

En esta obra, Magallanes cuestiona al espectador sobre la forma en que establece conexiones con el mundo visual; al mismo tiempo, abre la conversación acerca del modo en que el individuo interactúa con las imágenes de su mente y de su memoria.

La nueva versión de este libro corre a cargo de Gina Jaramillo, quien se encarga de trasladar la experiencia visual en una reflexión auditiva para el público.

Si no has visitado la muestra Hic Et Nunc, ¡todavía estás a tiempo! Tienes hasta el próximo 3 de julio para realizar tu visita.

Recuerda que primero debes solicitar una cita a través del correo electrónico [email protected], así como acudir a las instalaciones con cubrebocas y respetar las medidas de distanciamiento en todo momento.

No te pierdas: ¡El MUAC regresa con tres nuevas exposiciones!

Dónde: Galería Le Laboratoire / Vicente Suárez #69 Interior, colonia Condesa, CDMX.

Horarios: L-V de 11:00-14:30 y 16:30-19:00 h (Previa cita)

Contacto: [email protected] / Teléfono: (55) 5256 4360