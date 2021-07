Desde el 2015, el sello editorial Mixedmedia.press se ha dedicado a la creación de libros de arte con alta calidad en la CDMX. ¡Chécale!

Los mosaicos y las puertas chilangas merecían tener su propio libro de arte; las mentes creativas de este proyecto lo hicieron realidad y han compartido el colorido resultado con el público. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Quédate y conoce más sobre los proyectos de la editorial MixedMedia.press!

¿Cómo nació la editorial Mixedmedia.press?

Desde hacía mucho tiempo, el diseñador Andrés Gómez soñaba con dedicarse a la edición de libros sobre arte; con este objetivo, en 2015 decidió trabajar por su cuenta y fundar su propia marca editorial. A partir de ese momento, ha colaborado mano a mano con importantes artistas contemporáneos de nuestro país y de otras partes del mundo.

Mira aquí: 5 colectivas de arte y feminismo que debes conocer

Entre los proyectos que Mixedmedia.press ha realizado hasta ahora, se destaca el enigmático Libro de Amuletos y Hechizos; esta obra recopila 70 dibujos de tatuajes que la artista visual mexicana Chris Castañeda llevó a cabo durante un periodo de 5 años.

Asimismo, esta editorial cuenta con títulos sobre algunas reconocidas personalidades del arte contemporáneo; entre ellas se destacan las colaboraciones con Leo Marz, Daniel Barreto, Francisco Ugarte y Ana Paula Santana. Su empeño y originalidad también ha llevado a Mixedmedia.press a participar en diversas ferias nacionales e internacionales.

Tal vez te interese: Gravitante: un astronauta descubre la CDMX con Juan José Arreola en este corto

Cabe señalar que su trabajo no está restringido a la creación de libros; por el contrario, este sello editorial también ha estado a cargo de diseños de carteles y materiales para producciones musicales, como es el caso del nuevo disco de la compositora francesa Colleen.

Aunque solamente tres diseñadores conforman el núcleo central de esta firma, durante la elaboración de cada pieza artística contribuyen numerosos especialistas en diversos ámbitos de la cultura, con el fin de obtener un producto de calidad en todos los sentidos.

Como marca distintiva de esta editorial, cada título se produce tras una cuidadosa y personalizada selección de materiales. Asimismo, los diseños contemplan una narrativa que se define en un proceso conjunto con los artistas; por ello, los libros de Mixedmedia.press constituyen un objeto excepcional con valor artístico propio.

Mosaicos y puertas originales de la CDMX

Sin duda, sus proyectos más exitosos están relacionados con el estilo de la CDMX. Aunque Andrés es oriundo de Guadalajara, desde hace más de 15 años radica en nuestra bella capital; durante este tiempo, la arquitectura y los colores chilangos conquistaron su corazón y dieron origen a una peculiar colección de libros y objetos.

Uno de ellos es el título Mosaicos de la Ciudad de México, que hasta el momento suma 3 ediciones, ya que “se vende como pan caliente”. En su interior podemos contemplar de cerca los icónicos colores que adornan nuestros espacios chilangos; además del libro, la tienda virtual también ofrece prints y pines inspirados en estas creaciones artísticas.

Otras de las obras consentidas de Mixedmedia.press es el título Puertas, un libro de 2016 que reúne increíbles trabajos de herrería realizados en diversas casas de la capital. Este proyecto fue resultado de numerosas caminatas de Andrés por las calles chilangas, así como de la contemplación de los variados diseños que se esconden por toda la ciudad.

Checa también: Reconecta tus sentidos con el proyecto Sensorama

Tras el éxito de esta publicación, la editorial apostó por sacar a la luz un peculiar cuaderno para colorear; dicho objeto te permitirá traer a la realidad las calles de la ciudad con los tonos y colores que viven en tu mente; por supuesto, desde que salió a la luz, este cuadernillo ha encantado a los chilangos de todas las edades.

Al igual que en el caso de los mosaicos, también puedes adquirir en la tienda virtual una variada colección de pines y de prints sobre algunas de las puertas más icónicas de la capital chilanga.

¿Dónde comprar libros los libros de Mixedmedia.press?

¿Quieres adquirir estos coloridos, originales y artísticos objetos? Échale un ojo a la tienda online en el siguiente enlace y elige tus productos favoritos. También te recomendamos seguir las redes sociales de Mixedmedia.press y de su fundador, Andrés Gómez, para que no te pierdas de las novedades y de sus próximos proyectos.

Si te gustaron estos productos, no te vayas sin ver también: 7 librerías muy originales en la CDMX que no conocías.