Casa del Lago prepara una experiencia visual y literaria sin igual, con las noches de Escrituras en el Cielo. Destacadas poetas participan.

Casa del Lago presenta “Escrituras en el cielo” Una experiencia de escritura dibujada con luces generadas a través de drones.

No es un pájaro, no es un avión… es poesía y arte visual que la Casa de Lago está organizando durante las noches de primavera en la Ciudad de México. Un evento que promete acercarte a la letra, prosa y el arte como nunca -literalmente- lo has visto.

Durante cuatro sábados consecutivos, la noche será tomada por la poesía y algunos drones, para que vivas una experiencia literaria y visual diferente. Pon mucha atención a las ventanas, patios y azoteas chilangas

En esta experiencia visual y artística la obra de Maricela Guerrero, Ruperta Bautista, Raúl Zurita y Luis Felipe Fabre se dibujará en el firmamento. La experiencia te hará levantar la mirada para disfrutar de los poemas dibujados “Escrituras en el cielo” que organiza la Casa del Lago.

La cita será durante cuatro sábados a partir del 17 de abril y hasta el 8 de mayo de 2021, en punto de las 20:00 horas. Las sedes para ver el show de los drones y el juego del arte visual que narrará poesía entre las nubes chilangas, aún no es revelada.

¿Qué poetas serán plasmados en Escrituras en el Cielo?

A partir de ello y, para que te des una idea de lo que te espera, va la trayectoria de las poetas que tomarán como lienzo las nubes con las “Escrituras en el cielo”.

Ruperta Bautista Vázquez es escritora y traductora tsotsil. En 2001 ganó el Premio de Poesía Indígena Pat O’tan. Además, la poeta Maricela Guerrero es autora de poemarios destacados en el Archivo de Poesía Mexa, por ejemplo; “Se llaman nebulosas”, “El tema de la escrofularia” y varios más.

También estará presente el material del chileno Raúl Zurita, que el año pasado se hizo con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020. La poesía del chilango Luis Felipe Fabre, también tendrá su cachito de cielo. Él es poeta, ensayista, profesor de literatura y editor.

