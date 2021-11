El canadiense JP Saxe tiene apenas un par de EPs y un disco, pero con eso ha logrado llamar la atención del público mexicano. Ahora que por fin vendrá a cantarles al festival Corona Capital, se confiesa emocionado y listo.

JP Saxe promete cantar su éxito más grande en México

Es inevitable comenzar la plática con el cantautor y músico canadiense sin hablar sobre su hitazo “If the world was ending”, al lado de Julia Michaels. Y es que se trata de su tema más éxitoso hasta el momento, le dio una nominación al GRAMMY y tiene Disco de Platino en México por más de 14 millones de streams.

“Esa canción cambió mi vida de tantas maneras por las que estoy muy agradecido. Muchas de las mejores partes de mi vida vinieron cuando escribí esa canción en 2019. La mejor fue, obviamente, conocer a Julia (Michaels), quien es la más maravillosa que te puedas imaginar”, dice JP Saxe, y su rostro se ilumina al hablar sobre ella.

¿La cantarás en México?

“Absolutamente. Voy a cantar esa canción en México”.

Guía definitiva para lanzarte al Corona Capital 2021

Listo para compartir emociones y sentimientos con los mexicanos

Dicha canción ya sonó en su tour por Estados Unidos, recorrido que lo tiene muy feliz pues por fin se pudo reunir frente a frente con sus fans y no en una pantalla.

“Me siento muy afortunado de que puedo hacer música, vivir de hacer canciones, y no hay nada más gratificante que ver a la gente a los ojos y cantar juntos. El año pasado pude seguir haciendo música y me siento muy bendecido por eso, pude conectar por los fans en Internet, pero no hay nada como el feeling de estar en el mismo lugar y vaciar nuestros corazones a veces sobre las partes más solitarias de nuestras vidas. Nunca he encontrado un sentimiento como ese”, asegura.

Y ahora vendrás a compartir ese sentimiento con tus fans mexicanos.

“Estoy muy emocionado por muchas razones. Una es que Julia me dijo que el Corona Capital es uno de sus festivales favoritos a los que ha ido. Y será mi primera vez cantando en un país de habla hispana”.

Algo que, agrega, no lo tiene nervioso pues ha visto comentarios positivos y amables en sus redes sociales de parte de sus fans latinos. Especialmente después de sus colaboraciones en spanglish con Evaluna Montaner (“If the world was ending”), Mau y Ricky (“Hey stupid, I love you”) y Kany García (“Like that”).

“Constantemente me piden que vaya a dar conciertos en México y Latinoamérica, por lo que es uno de mis sueños más grandes poder ir de gira allá, así que esto se siente como el principio de eso. Les voy a dar mi todo, me aseguraré de que sea extra especial”, dice a modo de promesa.

Sobre acompañar a la gente con sus canciones

Hablando sobre la urgente necesidad de la gente por volver a escuchar música en vivo con tu banda o cantante favorito frente a ti, JP Saxe concuerda con que es de lo mejor que puede haber y tiene una razón muy poderosa.

“Creo que mi música está ahí para la gente en sus momentos más privados, difíciles o tristes. Para mí, escuchar un disco a las 2:00 de la mañana se siente como que comprende algo sobre mí, y es cuando un artista se vuelve mis favorito.

“Y porque algo de mi música ha sido eso para la gente, recibo mensajes sobre cómo escuchar el disco significa algo para ellos. Eso me estremece, e ir de eso a estar rodeado de gente que ha pasado por cosas diferentes pero que se parecen a las tuyas, poder cantar todos juntos, eso es mi cosa favorita y no puedo esperar a vivirlo con la gente de México”, asegura.

¿Ese fue uno de los objetivos cuando hiciste tu disco Dangerous Levels of Introspection?

“El objetivo era la sinceridad. Yo hago lo posible por no mentir en estas canciones, porque si lo hago entonces me subo al escenario y miento cada noche. Y si la gente me conoce por música que no representa honestamente quien soy, estoy viviendo con una identidad que es como una mentira también. Creo que eso sería malo para mi salud mental.

“Si puedo hacer que esta música realmente se sienta como quien soy de verdad, si puedo hacerla sincera de todas las maneras posibles, eso hace mi vida y mi arte mejor. Así podré vivir de una manera que es verdadera”.

Domingo, atardecer, Corona Capital, y JP Saxe

Tu presentación en el Corona Capital será cuando esté el atardecer en la Ciudad de México, ¿cómo lo vas a musicalizar?

“¿En serio? Creo que la gente no se imagina lo lleno de energía que va a ser el setlist. No es todo lento e introspectivo, gritamos y brincamos mucho. Así que pueden esperar un momento más catártico que calmado. Voy con mi banda, y sí susurraremos sobre nuestras emociones pero también las gritamos. Quizá cantemos ‘If the world was ending’ cuando el sol se esté metiendo”.

¿Qué más escucharás? JP Saxe no lo sabe todavía pues cambia las rolas con frecuencia. “No me gusta tocar el mismo set cada noche, cada lugar es diferente energía, gente diferente. Así que creo que haré algo que vaya con el ambiente del momento”.

Y eso hace que cada concierto sea una experiencia única, ¿cierto?

“Totalmente. Lo que me encanta de la música es que estás teniendo un momento con ese artista que no vas a tener en otro lado”.

Luego de un rato, nos dice las que de cajón tocará. Además de la ya mencionada, no faltarán “A little bit yours” y “Soft landing”. Pero ha notado que en festivales se divierte mucho con “Tension” y “3 minutes”, y en una de esas se pone espontáneo y toma la guitarra para echarse “25 in Barcelona”. Además, “quizá pregunte en redes sociales qué quieren escuchar”.

También le emociona ser un turista en la CDMX

JP Saxe admite que por estar tan emocionado de tocar por primera vez en la capital mexicana, no había pensado que podrá comer comida mexicana de verdad y conocer nuevos lugares.

“Necesitaré recomendaciones”, dice con sinceridad, “Probablemente coma tacos, estoy seguro que serán mejor que en Los Ángeles. He vivido ahí los últimos 10 años y he comido tacos que seguro he pensado que son buenos, pero estoy emocionado de probar lo ricos que pueden ser”.

Si tienes tiempo, ¿te gustaría ir a turistear por la Ciudad de México?

“Absolutamente. Creo que tenemos un día libre, así que habrá tiempo de explorar. Nunca he estado en la Ciudad de México, y por mucho que la música es mi gran amor, también creo que es una gran excusa alrededor del mundo por mi trabajo”.

Y es que, asegura, “me encanta estar en lugares nuevos, caminar por las calles de una ciudad en la que no he estado antes y hablar con la gente. No poder viajar en el último año y medio ha sido muy duro, y esta será mi primera vez fuera del país desde la cuarentena. Por muchas razones, no puedo esperar a subirme al avión rumbo a México”.

Además, como suele cargar con su diario, “es muy probable que haya inspiración, porque entre más cosas nuevas estoy viendo, más tengo sobre qué escribir. Ya quiero ver qué momentos inspirarán alguna letra, porque nunca sé qué esperar y mis letras favoritas son las que no veo venir”.

Por cierto, dice que le pueden recomendar músicos o cantantes mexicanos para hacer colaboraciones.

Cortesía Sony Music

JP Saxe y el español

Algo que quizá sus fans estén esperando escuchar es cómo habla español, pero quizá no sea en esta visita. Esto porque no aprendió de niño, con todo y que su mamá era maestra de ese idioma. Según nos cuenta, ella vivió 20 años en Perú y estudió la primaria en Cuba. “Pero no quiso enseñarme porque no quería que tuviera algo con ella que no tuviera con mi papá. No tiene sentido. Hasta sus últimos días, le reclamaba eso”.

Nunca es demasiado tarde para aprender.

“Es cierto, ahora depende de mí. Creo que es una buena motivación para de verdad empezar a aprender y cantar las versiones en español de mis canciones”, dice en referencia a sus colaboraciones en spanglish.

Así que quizá lo podamos escuchar cuando regrese. En febrero dará más conciertos en Estados Unidos y Canadá, y en marzo viajará a Europa. “No hay nada oficial aún, pero espero que en primavera o verano estemos haciendo gira en Latinoamérica. Realmente es uno de mis sueños más grandes poder hacerlo, sé que habré alcanzado un nivel de éxito cuando eso pase”.

Cortesía Sony Music

Mientras tanto, ve a verlo al Escenario Bosque del Corona Capital este domingo 21 de noviembre, a las 6:10 p.m. “No puedo esperar. He escuchado cosas increíbles sobre cómo es el público en este festival, así que quiero estar muy presente y apreciar cada momento”, dice JP Saxe.