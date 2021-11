Este noviembre, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro rinde homenaje a dos actrices que han sido fundamentales para la actuación en México. Diana Bracho y Luisa Huertas, reconocidas por una extensa trayectoria tanto en la televisión como en el teatro y en el cine, serán quienes reciban la Medalla que la cátedra otorga, valorando la contribución de ilustres figuras nacionales.

La Cátedra Bergman se ha distinguido por ser un espacio de difusión y gestión cultural con grandes alcances y numerosas actividades. Pertenece a la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de sus principales objetivos es acercar a la comunidad universitaria y al público en general al teatro y al cine contemporáneo.

A través de la Medalla Cátedra Ingmar Bergman, se busca honrar y celebrar el legado de quienes han intervenido y modificado significativamente los rumbos del cine y del teatro en México. En años anteriores, la presea había sido otorgada a figuras relevantes de estos medios como Alejandro Luna (2016), Julieta Egurrola (2017), Jorge Fons (2018) y Luisa Josefina Hernández (2019).

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en 2020 no fue posible llevar a cabo la entrega de la medalla, por lo cual este 2021 se llevará a cabo una entrega por partida doble.

EnChilangotuvimos la oportunidad de hablar con Mariana Gándara, quien se desempeña actualmente como coordinadora de la Cátedra Bergman. Para la también dramaturga, gestora y docente, la entrega de la Medalla tiene consigo un gran significado gracias a que:

De igual modo, Gándara apunta que esta entrega será algo inédita, debido a que se entregarán dos medallas correspondientes al año pasado (Diana Bracho) y al presente (Luisa Huertas):

En el caso de la maestra Diana Bracho se aprecia una posibilidad brillante para poder estar no sólo en el teatro, sino también en el cine y en la televisión. Generando otra manera de pensar lo que puede ser una primera actriz en nuestro país. No sólo actúa, sino que también escribe, se ha dedicado a la danza, ha hecho libros de poesía y de ensayos. En el caso de la maestra Luisa Huertas, contribuyó mucho con la serie Respira México. Ha tenido una lucha constante en su vida para demostrar cómo a través de las herramientas de la actuación se puede procurar justicia a nuestro país. Ambas nos dejan muy claro que la actuación es un complejo oficio y que ellas son un importante ejemplo alrededor del mundo.

Para Mariana Gándara, esta particular entrega doble de la Medalla permitirá establecer un interesante puente o vínculo entre las generaciones de actores y actrices con una amplia trayectoria, con aquéllas que se encuentran abriéndose camino por el medio teatral y cinematográfico:

Fue muy emocionante refrendar que las generaciones que están ahora egresando en las escuelas de teatro y de cine del país tienen una potencia en su discurso que me parece asombrosa, están logrando algo que no es sencillo al poder vincular su quehacer con el panorama de nuestro país.

De igual modo pudimos conversar con Diana Bracho acerca de su trayectoria y de su próximo reconocimiento por parte de la Cátedra Ingmar Bergman. La primera actriz apunta que no siempre pensó dedicarse a la actuación, sino que había contemplado ser escritora:

Mi papá era director de cine y yo crecí en un medio totalmente de cine, de teatro y de danza. No tenía la ambición de querer ser actriz, sino que quería ser escritora. Mi papá siempre me canalizó mucho hacia la cultura y nunca me animó a que yo fuera actriz. Después de terminar la universidad decidí tomar una clase de actuación y desde la primera sesión supe que eso era para mí. Esto fue a los 26 años.El castillo de la purezafue mi primer trabajo profesional y fue mi entrada al mundo de la actuación.

Para Diana Bracho, la actuación es su vida entera y desea continuar desempeñando este trabajo durante el resto de su vida:

Actuar es el aire que respiro. Es lo que me hace vivir, lo que me apasiona. Mi profesión es una pasión total y absoluta y espero siempre, hasta el último día, seguir aprendiendo. Siempre tiene uno que crecer. Mi objetivo en cada proyecto es crecer, aprender, amar, apasionarme, entregarme sin ningún límite. Esto es lo que me llena la vida.

La primera actriz considera un gran honor recibir la Medalla Cátedra Ingmar Bergman, gracias a que en ello confluyen varios elementos simbólicos en su vida:

A lo largo de toda mi vida he recibido muchísimos homenajes en diferentes lugares. Nunca he vivido para los homenajes ni para los premios. Cuando los he recibido lo he hecho con mucho agradecimiento y humildad porque resulta algo inesperado. Este reconocimiento es importantísimo para mí por muchas razones. Primero, Ingmar Bergman es uno mis ídolos cinematográficos desde la juventud. Significa mucho para mí recibir una medalla que lleva su nombre.

En segundo lugar es un reconocimiento de la UNAM. Yo amo a la universidad y he tenido mucho contacto con ella, siempre he estado ligada a ella. El sentimiento de pertenencia a la UNAM me parece importantísimo. Tengo muchas ligas con la UNAM y ahora con esta medalla me veo mucho más ligada a ella. También me es importante que este reconocimiento lo vamos a compartir Luisa Huertas y yo, a quien admiro mucho. Todo esto me hace estar muy feliz por esta medalla. Me da muchísimas satisfacciones, más allá de sentirme muy importante o de sentir que ya llegué a algún lado. No he llegado a ningún lado, yo sigo caminando y sigo caminando de frente.