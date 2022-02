Sabemos que mueres de ganas de disfrutar de obras de teatro este febrero y por eso armamos esta lista de opciones para ti.

Por acá te dejamos las recomendaciones de teatro en la Ciudad de México durante febrero, desde Coyoacán hasta la Cuauhtémoc; desde monólogos bien intensos hasta musicales a la Travolta. Aquí estamos seguros que el arte siempre salva. ¡No olvides tu cubrebocas!

1. Torch Song

¿Te acuerdas de La Jaula de las locas? Esta puesta en escena que tuvo miles de representaciones y fue un hitazo durante muchos años… ¡ah, bueno!, pues Torch Song es del mismo autor, Harvey Fierstein. Narra la vida de Arnold Beckoff, una drag queen viviendo en Nueva York de los 70 que busca el amor y el respeto en un mundo que no parece estar hecho para él. Rogelio Suárez y Anahí Allué encabezan el elenco de este drama con tintes de humor negro que te va a fascinar.

Bajo la adaptación de Alejandro Villalobos, esta obra se presentará en el Teatro Milán todos los martes a las 20:45 horas.

Dónde: Teatro Milán

Costo: 385 a 660 pesos

2. Conejo Blanco, Conejo Rojo

Sin ensayo, sin director, una actriz y o actor diferente cada noche, y un guion esperando en un sobre sellado en el escenario (o sea una locura de propuesta escrita por el iraní Nassim Soleimanpour) es un audaz experimento teatral y un potente recordatorio del poder transgresor y transformador del teatro. Ojo: la única regla es no revelar nada de la obra. ¿Te dieron ganas de verla? Pues la temporada 2022 ya arrancó en La Teatrería, serán 14 funciones todos los miércoles a las 20:30 horas. Todos los días hay un actor diferente, desde Gustavo Egelhaaf, Luis Arrieta y hasta José Luis Rodríguez “El Guana”.

Dónde: La Teatrería

Costo: 450 pesos

3. Lo que queda de nosotros

Creemos que esta obra te hará llorar, pero es que es de esas historias que permite ahondar en el amor, la familia, la amistad y la incondicionalidad. Narra la aventura del reencuentro entre Nata, una joven a quien la pérdida de sus seres queridos la han llevado al momento más triste de su vida, y Toto, un perro con tres patas que nos cuenta la vida como nadie más podría hacerlo, desde el amor incondicional que sólo nuestros amigos peludos pueden expresar.

De Sara Pinet y Alejandro Ricaño, bajo la dirección de Said Sandoval, Lo que queda de nosotros se presenta en el Foro Shakespeare todos los sábados y domingos de febrero a las 13:00 horas.

Dónde: Foro Shakespeare

Costo: 350 pesos

4. Agotados

Agotados dice adiós, esta es su última temporada. Si todavía no ves esta puesta en escena debes hacerlo ahora mismo. Es la obra ganadora como Mejor Comedia en los premios Metro 2021. Una comedia con más de 30 personajes interpretados por una sola persona; entre ellos un chef, asistente muy demandante, un padre, clientes con distintas personalidades y hasta un gato. Sam es el personaje principal, atiende las reservaciones de uno de los restaurantes más importantes de la Ciudad de México. ¡Realmente te matará de risa! Agotados se presentará en La Teatrería del 5 al 28 de febrero, así que aún tienes chance.

5. ¡Ahora soy una buena viuda judía!

Si aún no te animas a salir al teatro, pero te urge ver teatro la recomendación es: ¡Ahora soy una buena viuda judía! Una historia escrita por Susana Alexander a finales del 2021, como homenaje a su gran amigo y compañero de escena, el primer actor Enrique Becker. Esta puesta virtual cuenta la historia de la pérdida de Moishe, esposo de Rosita. La familia se reúne para llevar a cabo el Shiva (un ritual que se oficia como parte del duelo en la religión judía), pero lejos de ser una ceremonia triste, se torna en una comedia con tintes de humor negro cuando cada uno de los integrantes decide compartir alguna anécdota vivida con el finado y sin querer ventilan una que otra travesura y aventura con Moishe.

La obra vía streaming se presentará sólo dos fines de semana: del 19 al 21 y del 26 al 28 de febrero.

Costo: 300 pesos

6. La lotería del Stand Up

Y para relajarte un ratito te recomendamos La lotería del Stand Up, un show para todos tipos de humor con comedia incluyente en el que podrás reír de cosas que ya habías pensado, pero que nadie te las había dicho así, tan chisotoso. Y prometen que si no te ríes te regresan tu dinero para que lo uses en el psicólogo. Muy prometedora.

Dónde: todos los viernes a las 20:00 horas en el Foro Shakespeare.

Costo: 250 pesos

7. Vaselina, nueva generación

Si te laten los musicales Vaselina, nueva generación es la opción. Esta puesta que se ha convertido en un clásico ahora llega al Teatro del Parque Interlomas. El elenco está formado por Alex Ibarra, Maffer Pagola, William Valdés y Marcelo Carraro. Se presentará el jueves 17 de febrero a las 20:30 horas, sábado 19 y 26 del mismo mes a las 17:00 y 20:00 horas, domingo 27 de febrero a las 13:00 y 17:00 horas.

Costo: Desde 455 y hasta 800 pesos.

8. The Pillowman

Si eres fan del trabajo de Regina Blandón, Pablo Perroni y Enrique Arce debes ver The Pillowman, trata de una escritora que en un Estado totalitario es interrogada acerca del contenido oscuro de sus cuentos y similitudes con una serie de asesinatos que están sucediendo en el pueblo.

Esta comedia oscura se presenta en Foro Lucerna los viernes a las 20:30 horas, sábados 19:30 horas y domingo a las 18:00 horas.

Costo: 500 pesos

9. Visitando al Sr. Green

Otra de las obras de teatro que no te puedes perder este febrero es Visitando al Sr. Green. Ha tenido más de 500 producciones alrededor del mundo y ha sido producida en más de 50 países y traducida a más de 24 idiomas. Cuenta la historia de Ross Gardiner, un joven ejecutivo que al manejar en la caótica ciudad de Nueva York, sin querer, casi atropella a un malhumorado anciano, el Sr. Green. El gobierno en vez de multar a Ross decide que tendrá que visitar todos los jueves a Sr. Green como servicio comunitario. El tiempo pasa y lo que parecen ser dos seres completamente distintos, en realidad son más parecidos de lo que creen.

Esta temporada se presentará en el Teatro Milán, los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 18:00 y 20:00 horas y los domingos a las 17:00 y 19:00 horas.

