Seguramente has escuchado la grabación por las calles de la CDMX, pero ¿sabes quién está detrás de la voz de 'fierro viejo que vendaaa...'?

María del Mar Terrón es la dueña de la voz del ‘fierro viejo’. Sí, ese sonido que nos despierta todas las mañanas a los chilangos y a los casi chilangos del Área Metropolitana, desde Neza hasta Naucalpan. Ese sonido que se convirtió en un ícono y hasta sale en las películas mexicanas y sí, también al que en medio de nuestra junta por Zoom —habitual en pandemia—suena y hay que ponerle el “mute” a la compu. Ese famoso tono que que ya lo adoptan hasta en comerciales y marchas.

Inimaginable que haya crecido tanto luego de 15 años de su creación en una noche en Ecatepec, Estado de México.

Se coooompran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendaaaaaaaan.

La voz detrás de la grabación del fierro viejo

A Marimar —quien hoy en día tiene 27 años—, su papá le pidió que le echara la mano para grabarlo un día por ahí de las 11 de la noche. “Mija, ayúdame a grabar esto”, a ella —a sus escasos 9 años— no le pasó por la mente que este sonido lo adoptarían millones de mexicanos. Pero así fue:

“Un día mi papá me pidió que lo ayudara a grabar algo para vender el fierro viejo, mi voz siempre ha sido muy aguda y pues de niña más, mi papá dijo que él no lo grabaría porque su voz era muy fuerte y no fuera espantar a alguien”, dijo entre carcajadas.

Yo lo vi como algo simple, o sea como cuando tu papá te dice que lo ayudes a levantar la mesa o lavar o los trastes.Puso un estéreo, un micrófono, me apuntó en un papelito todo lo que tenía que decir, ¡ah! y también hizo dibujos para que no se me olvidará. Dibujó una licuadora, una lavadora, una estufa, todo lo que dice y ya estaba yo ahí, grabando el sonido.

La tarea no fue fácil porque hace 15 años la tecnología no era tan práctica como ahora, agarrar el smartphone, buscar voice note, y darle récord. En aquel entonces se grababa con casete y se editaba sobre el mismo. La grabación de uno de los sonidos icónicos de la Ciudad de México se alargó de las 11 a las 4 de la mañana, no fue sencillo pues ladraban los perros, los vecinos chiflaban y había que re grabar, pero ahora sabe Marimar que esa desvelada valió la pena.

Te puede interesar: La historia del Puente De Fierro, el ‘pariente’ mexicano de la Torre Eiffel.

La niña de hierro

“Me siento muy orgullosa cada que lo escucho, nadie imaginó que crecería tanto, no fue la intención. No se planeó y a veces cuando las cosas no se planean salen mejor. Mi papá en ese momento se cansaba de ir a trabajar, bajo el sol, caminar horas en la calle y además estar gritando no era chamba fácil, así que el tener la grabación le facilitaría la vida”, comentó “La niña de hierro” como también se le conoce.

El resultado fue tan bueno, que inmediatamente los amigos del trabajo en el fierro viejo del Sr. Terrón le pidieron prestado el sonido y así, un día la grabación la tenían cientos de fierro viajeros en Chilangolandia y estados aledaños.

Mi papá hizo la grabación y sus amigos le decían: ¡Oye!, ¿de dónde sacaste ese disco? ¡Pásamelo! Y pues ya lo compartió a su cuates. La grabación creció por cuestiones del destino, no sé, siempre ha habido grabaciones, pero nunca se popularizaron, la mía sí, no sé tal vez fue por la voz aguda, porque se escucha chistosa, fácil, quién sabe, pero la verdad es que es algo muy bonito porque la gente la sigue utilizando para trabajar y eso me hace sentir bien, esas personas trabajan y sustentan sus casas y sus familias y siento que es otra forma de ayudar.

¿Qué sientes cada que escuchas tu voz en las calles de la ciudad?

“Me da mucha emoción”, y recuerda que durante la entrevista con Chilango se escuchó a lo lejos ese sonido y le sonrió el corazón. “Es que ve ahorita por ejemplo acaba de pasar, pero si de repente pasa con mi familia y estamos hablando por teléfono o haciendo cosas, hacemos bromas, lo agarramos de cotorreo y decimos: ay, ya callen a esa niña, jajaja” suelta la carcajada.

Checa también: El Dr. Tornas de Ecatepunk te hará una tornamesa perrona a tu medida 💽

¿Crees que en algún momento este sonido vaya a morir?

Yo no creo que deje de sonar nunca, me daría mucha nostalgia porque también creo que es un ícono como ustedes dicen, pero pues mientras haya gente con la necesidad de trabajar y que mexicanos se queden sin trabajo y deban a recurrir a este oficio, esto seguirá. O puede que ya no se escuche mi grabación, pero será la de alguien más, el fierro viejo es un oficio que sigue muy vivo en México.

Este sonido en la Ciudad de México se ha popularizado tanto que grandes marcas lo han adoptado para sus estrategias de marketing. De hecho, recientemente una marcha feminista lo adoptó para enfocarlo en temas de defensa de derechos de la mujer, acá se los compartimos, sólo póngale la ‘tonada’ del fierro viejo que veendaaan:

Se buscaaaan personas, aliadas, guerreras, buchonas, entronas, en contra del fierro viejo que abundaaaa… Se abortaaaan sistemas, patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores, impunes para que no sigan.

Así se creó este sonido que hoy nos representa en el mundo, que extranjeros tararean y que nosotros en broma imitamos en reuniones con los cuates. Hay sonidos que también son chilangos como este. Y aunque no necesariamente nació en las calles de la CDMX, sí en Ecatepec, un vecino cercano y visitante recurrente.Hoy este sonido tiene rostro… el de Marimar.