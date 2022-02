Si lo tuyo es llorar a moco tendido cuando lees, entonces te encantarán estas recomendaciones de libros con las mejores historias de amor.

Es febrero y se vale ponernos cursis, así que hicimos una selección de libros con historias de amor, ese que siempre sale bien y acaba en un “y fueron felices por siempre”, pero también le otorgamos un hueco a aquellos en donde el amor también rompe por dentro —y aunque a veces se ama hasta los huesos y se le jura amor eterno— está condenado a no ser. Cómo sea, cuanto dure el amor es, como diría Charles Bukowski «El amor es parecido a cuando ves una niebla en la mañana cuando despiertas antes de que salga el sol. Es solo un pequeño momento, y luego desaparece». El amor es esa fuente inagotable para el arte y estos son sus testigos.

Te dejamos 10 libros con grandes historias de amor

1. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez

¿Cuánto tiempo esperarías al amor de tu vida? Florentino esperó a Fermina cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días. Un libro que reafirma que por el verdadero amor uno aguarda.

De Gabriel García Márquez para la posteridad: De jóvenes, Florentino Ariza y Fermina Daza se enamoran apasionadamente, pero Fermina eventualmente decide casarse con un médico rico y de muy buena familia. Florentino está anonadado, pero es un romántico. Su carrera en los negocios florece, y aunque sostiene 622 pequeños romances, su corazón todavía pertenece a Fermina. Cuando al fin el esposo de ella muere, Florentino acude al funeral con toda intención. A los cincuenta años, nueve meses y cuatro días de haberle profesado amor a Fermina, lo hará una vez más.

2. Días sin ti de Elvira Sastre

Lean esto, por favor. Nótese la fuerza del amor.«Día uno sin ti: te echo tanto de menos».Tal vez pienses que esta novela no es de amor feliz y quizás tengas razón, pero la historia y esa poderosa forma de amar que plasma este libro te va a dejar atónito, y seguro recordará todos esos días que no lograste entender por qué una historia de amor terminó, pero con el paso de tiempo te diste cuenta que siempre llega algo mejor, comenzando por los lazos que construyes en el dolor.

3. Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell

Si nunca has leído esta obra hazlo cuanto antes, es por mucho una de las historias de amor más fascinantes de la literatura universal. Seguro has visto cientos de veces esta frase en posts de Facebook o Instagram, pues pertenece a esta novela romántica: «A pesar de ti, de mi y del mundo que se desquebraja, yo te amo».

Gone with the wind, escrita por Margaret Mitchell en 1936 ha vendido más de 30 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas a lo largo de su historia. Cuenta la historia de Scarlett O’Hara, una de las chicas más deseadas del pueblo por su belleza y elegancia, siempre estuvo enamorada de Ashley Wilkes, pero este pronto contraerá matrimonio con Melanie Hamilton. Despechada, Scarlett acepta la propuesta de matrimonio de Charles, hermano de Melanie, al que desprecia. Años más tarde, y como consecuencia del final de la guerra, ya viuda, Scarlet intenta revivir el amor con Ashley. La protagonista de la historia deberá afrontar situaciones de hambre, dolor y pérdida.

4. Como agua para chocolate de Laura Esquivel

Una novela romántica escrita por Laura Esquivel en 1989 y que conquistó al mundo con su perfecta manera de comparar el amor con la comida. Cuenta la historia de Tita de la Garza, una mujer que tiene prohibido enamorarse porque, por costumbres familiares debe cuidar a su madre y permanecer soltera de por vida. Tita expresa su enojo y rebeldía a través de sus recetas, creando situaciones extraordinarias en toda su familia. Por cierto, su adaptación al cine es considerada una de las diez mejores películas extranjeras más taquilleras en Estados Unidos.

5. Posdata, Te Amo de Cecelia Ahern

Les advertimos que íbamos a ponernos muy muy cursis, así que acá les dejamos una historia de amor apasionante y desgarrante (poquito drama sí). Escrita por Cecelia Ahern, esta novela romántica narra un gran amor entre Gerry y Holly. Un día él fallece y Holly, devastada, realiza durante tres meses después una lista que Gerry prepara antes de morir. Novios desde la universidad, se habían prometido la vida juntos, así que dejarlo ir fue más difícil de lo que alguna vez imaginó. Posdata, Te Amo, es una novela tierna, divertida y a ratos muy triste. De esas historias que te quedas en el corazón.

6. Yo antes de ti de Joyo Moyes

Y ya que andamos en lo muuuuuy rosa, hay un libro que seguro ya viste en su versión película protagonizada por Emilia Clark y Sam Claflin. Yo antes de ti es una obra escrita por Jojo Moyes y vendido en al menos 28 países. Va de un amor que surge en circunstancias inesperadas. Lou Clark pierde su empleo y decide trabajar de cuidadora de Will Traynor, quien luego de un accidente de moto queda parapléjico y sus ganas de vivir se borran para siempre. Yo antes de ti reúne a dos personas que no podrían tener menos en común en una novela conmovedora.

7. Tokio Blues de Haruki Murakami

Es un “debe” en la vida de cualquier lector y hoy lo incluimos en esta lista porque cuenta la emoción de las relaciones humanas y su complejidad, así como el dolor de los primeros amores. Esta novela, la más exitosa de Murakami, por cierto, cuenta la juventud de Watanabe y Naoko, novia de su único amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste distanció a Toro y a Naoko durante un año, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación íntima. No obstante, la aparición de otra chica en la vida de Watanabe le lleva a experimentar el desengaño, allí donde todo debería cobrar sentido el sexo, el amor y la muerte. Y donde ninguno de los personajes parece capaz de alcanzar el frágil equilibrio entre las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo.

8. Gente normal de Sally Rooney

Es una historia de amistad y amor entre dos personajes que no logran encontrarse, Mariana y Connell, dos chicos con mundos super distintos, pero son dos piezas que encajan a la perfección. El famoso hilo rojo siempre los mantendrá conectados.Un libro muy relajado y corto, altamente recomendado.

9. Eleanor & Park de Rainbow Rowell

Este es uno de los grandes libros de ficción para adolescentes más vendidos cuenta la historia de un primer amor. Eleanor y Park son jóvenes que rompen patrones definidos y no encajan en los ambientes que les ha tocado vivir, hasta que un día se ven obligados a sentarse en el mismo autobús, comienzan una relación de odio/amor y terminan juntos. Si te gusta la música de los 80 vas a terminar enamorado de esta historia.

10. Orgullo y prejuicio de Jane Austen

Escrita por la aclamada Jane Austen, es una brutal historia de amor y desamor. Si aún no la leen sugiero que sea el libro que adquieran este mes. Esta historia ha sido llevada al cine y televisión con gran éxito. La novela narra la historia de cinco hermanas que viven inmersas en una sociedad que les impone -como único destino posible-casarse y tener hijos. Sin embargo, una de ellas, Elizabeth Bennet, es una mujer adelantada a su tiempo: inteligente, osada y libre de prejuicios, que decide tomar en sus manos el destino de su propia vida, actitud que no pasará desapercibida para Fitzwilliam Darcy, el soltero más cotizado de Londres.

Si tu género favorito es la novela romántica, acá ya tienes las mejores opciones para este y los meses venideros. ¡Mucho amor, muchos libros!