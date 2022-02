Muchos y muchas artistas amaban a sus gatos al grado de llegar a pintarles. Acá te chismeamos qué pintores y pintoras eran micho lovers.

Detras de los grandes artistas hay… ¿gatos? ¡Sí! Algunas de las leyendas creativas más destacadas de la historia tuvieron un amor muy especial hacia sus acompañantes felinos. Incluso muchos y muchas de ellos y ella se inspiraron en sus amistades michis para algunas de sus obras.

Los michis son adorables y no podemos negar que, por lo menos una vez en nuestra vida, hemos soltado un inevitable ‘awww’ al ver un gatito (especialmente si es bebé, doble awwww). Entonces no nos sorprende ni un poquito saber que los gatitos de muchas de las pintoras y los pintores del pasado tuvieron un rol importante en sus vidas e incluso influyeron en sus prácticas artísticas. Acá te contamos de algunos de ellos.

Salvador Dalí

Dalí amaba muchísimo a Babou, su ocelote. En general, este excéntrico representante del surrealismo era amante de los gatos y adquirió en los años 60 a Babou en Colombia. Lo llevaba a todos lados con él. Y es que no cabe duda de que la excentricidad de Salvador Dalí también se reflejaba en su mascota, pues, a pesar de que se trataba de una especie salvaje, él siempre lo trató como si fuera un michi doméstico.

¿Sabías que Salvador Dalí tuvo un ocelote llamado Babou como animal de compañía? pic.twitter.com/sXYEwLnFOK — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) November 27, 2019

A finales de la década de los 40, Dalí y Philippe Halsman (renombrado fotógrafo) se unieron para realizar un fotolibro titulado Dali’s Mustache. Pero como siempre tuvieron muy buena química, los dos artistas acabaron haciendo algo todavía más espectacular. Se trata de Dalí Atomicus, una icónica fotografía que tardó 6 horas y 28 intentos para lograr el efecto de ‘gatos voladores’ y el mismo artista flotando a un lado de su caballete.

Salvador Dali, in an atomic mood. Philippe Halsman’s 1948 portrait shows how photography transcends reality. https://t.co/0iUjjJI2wN pic.twitter.com/vnXbT7LdK5 — Zócalo Public Square (@ThePublicSquare) October 12, 2019

Remedios Varo

No es ningún secreto que la pintora surrealista Remedios Varo era una cat lover. Esta artista siempre combinó en su obra lo mítico con lo científico y lo sagrado con lo profano. Muchas de sus obras están plagadas de gatos, a veces, estos acompañan a los personajes y en ocasiones hata existe una fusión entre humano-gato.

Remedios Varo y su gato Pituso (1954).#DíaInternacionalDelGato 😻🐈 pic.twitter.com/kcsz13k3U8 — Enea Salgado (@Enea_Salgado) August 8, 2020

Los gatos fueron una de las más poderosas fuentes de inspiración de Remedios Varo. A lo largo de su vida, la pintora tuvo varios felinos como mascotas y ella aseguraba que muchos de los cuadros que pintó estaban inspirados en sueños que tenía. Tal es el caso de “El gato helecho” de 1957.

Remedios Varo. “El gato helecho”, 1957. pic.twitter.com/mfQVVAGynA — Arte y más (@Arteymas_) January 28, 2021

Andy Warhol

¿Sabías que Andy Warhol también es uno de los artistas amantes (pero en serio cañón) de los gatos? En los años 50, el artista plástico vivía con unas cuantas docenas de michis en su departamento de Nueva York. En 1954, autopublicó una edición limitada de un libro con litografías coloreadas a mano titulado “25 Cats Name Sam and One Blue Pussy”.

Photograph

Andy Warhol with cat pic.twitter.com/UoVFD6jEUx — Min Min Wu (@MinMinWu6) December 20, 2020

Pablo Picasso

Es bien sabido que Minou, un gatito callejero, le cambió la vida a Pablo Picasso. A lo largo de su carrera, el pintor español —que casi siempre estuvo acompañado de sus gatos en sus procesos creativos— pintó numerosos michis de distintos estilos.

Minou fue un gato callejero francés que Picasso adoptó durante el peor período de su vida, el ‘azul’ (1901-1904). Entonces el pintor apenas vivía de sus obras y, deprimido, tuvo que devolverlo a la calle porque no podía darle de comer. Ese gato cambiaría la vida del pintor. pic.twitter.com/C43zKNDBid — Entre maullidos🐈 y libros📚 (@UnGatoLetrado) February 14, 2020

#ConIGatti #SalaLettura



🖌 Pablo Picasso, El gato y el cangrejo del mar en la playa, 1965



Picasso fue amante de los gatos. Aquí, el gato jugando con el cangrejo del mar.



•●• pic.twitter.com/EsLo68VW8C — Anna Katarzyna •●• (@Ania_________) January 14, 2021

Henri Matisse

Matisse tenía dos gatos: Minouche y Cossi. Ambos michis siempre compartieron libremente el espacio de trabajo en el estudo del pintor. Podemos encontrar gatos como protagonistas en varias de las poderosas obras llenas de color y contrastes de este precursor del diseño gráfico.

Matisse con su gato pic.twitter.com/6e4F03RD6A — oscar angilletta (@angil_55) February 11, 2014

Fauvismo: el arte del color y la alegría



Henri Matisse: Gato con peces rojos pic.twitter.com/iRhDUB36UA — Manuel Ruiz-Adame (@ManuelRuizAdame) September 18, 2021

Frida Kahlo

La pintora mexicana, quien tuvo una vida difícil, solía refugiarse en la compañía de sus perros, su mono araña y su gato. En su cuadro “Autorretrato con collar de espinas” queda muy claro el amor que existía entre su felino y ella.

FRIDA KAHLO: «Me siento como un gato, he vivido más de una vida; contigo, sin ti, juntos, separados, alejados y cercanos, con café y tequila, limones y heridas, sal en las llagas y amor en los labios… Y preguntas si le temo a la muerte? Amor, témele a una vida no vivida» pic.twitter.com/U3uVxuNa2Y — Las lecturas de Shiro (@Lecturas_Shiro) December 13, 2021

Autorretrato con collar de espinas, 1940, Frida Kahlo pic.twitter.com/dit5L1PgWN — Arte y más (@Arteymas_) January 13, 2022

Jean-Michel Basquiat

Otro de los artistas que amaban a los gatos fue el icónico pintor, dibujante, poeta y músico Jean-Michel Basquiat. Él también pintó gatos en varias superficies, pues solía hacer sus obras sobre cualquier material que tuviera a la mano.

Jean Michel Basquiat y un gato. pic.twitter.com/wmGFKBysev — Manu Danko-Zambo (Manuel Aldad de la Fe) (@Bonhamled2) January 28, 2016

Hace 60 años nacía Jean-Michel Basquiat. Del neoexpresionismo al apropiacionismo en sus pinceladas. Aquí un gato de su autoría. pic.twitter.com/bx44eTBogY — El mono con alas (@Elmonoconalas) December 22, 2020

Fernando Botero

El artista colombiano hizo varias pinturas y esculturas de gatos ‘gordos’. En sus pinturas, los gatos constantemente acompañan los objetos de retratos o están presentes en escenas familiares.

Cat On a Roof Fernándo Botero pic.twitter.com/dNMjNnOR1t — Fernanda (@fer_sampietro) October 28, 2018

Vasili Kandisnki

De nacimiento ruso, este artista reresentante de las corrientes Abstracción y Expresionismo, amaba profundamente a su gato Vaske, quien fue su inseparable compañero gran parte de su vida.

El pintor ruso Wassily Kandinsky con su gato Vaska.



Fuente: Cats & Hearts pic.twitter.com/uEfXTRZj64 — EL INFORMADOR™ (@INFORMADOR_RD) December 7, 2021

Por alguna extraña razón, el amor al arte y a los gatos suelen estar entrelazados. Quizá sea por el hecho de que los felinos son animales muy estéticos, misteriosos y de gran personalidad. O tal vez simplemente es porque son indudablemente adorables.

¿Faltó alguien? ¿cuál te late más? Y ¿ya habías notado que muchas de sus obras están inspiradas en los adorables michis?