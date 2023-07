Si estás triste por una ruptura amorosa o porque tu crush no te pela, no estás solox. El mal de amores incluso tiene su día internacional.

Si estás triste por una ruptura amorosa o porque tu crush no te pela, no estás solox. El mal de amores incluso tiene su día internacional.

O mejor dicho, existe un día en el que, a nivel internacional, se visibiliza la tristeza que puede llegar a sentirse por un amor no correspondido, por el término de una relación o por una pérdida. Porque sí: no todo es agradable en las relaciones.

Checa también: ¿Quieres tomar terapia psicológica? La UNAM ofrece estos servicios gratis

Foto: Wikimedia Commons

¿Cuándo es el Día Internacional del Mal de Amores?

Desde 2010 se acostumbra conmemorar en varios países celebrar el Día Internacional del Mal de Amores el 29 de julio.

No se conoce el origen exacto de esta efeméride informal, pero que tiene amplia difusión en redes sociales. Sin embargo, se sabe que su objetivo es mostrar que el amor también tiene su contraparte. Es decir, que el 29 de julio vendría siendo algo así como lo opuesto al 14 de febrero: una fecha para reconocer no solo que el desamor existe, sino que también ha sido fuente de inspiración para la poesía, la música —¿quién no ha cantado las rolas ‘llegadoras’ a todo pulmón?—, el teatro —Romeo y Julieta es el mejor ejemplo— y otras expresiones artísticas.

Pero ¿qué dice la ciencia sobre el mal de amores?

El término mal de amores parecería indica la presencia de una patología. Pero de acuerdo con la explicación de un experto, en realidad la patología podría ser otra, y no el amor ni la ruptura amorosa.

En una entrevista para Gaceta UNAM,Jorge Negrete, psicólogo clínico de los Servicios de Salud Pública de Ciudad de México, dijo que el problema en realidad podría ser la codependencia en una relación:

“El problema es que entendemos el tener una pareja como un objeto, cuya ausencia y descontrol nos frustra profundamente. Creo que la patología yace ahí, no tanto en la ruptura amorosa.”

Esta codependencia puede generar sensaciones como ansiedad y depresión, e incluso conductas peligrosas como los celos y la violencia.

Marriage Story es una de las películas que ilustran el tema del llamado mal de amores.

El experto explicó que el llamado mal de amores en realidad es el duelo por una pérdida que genera dolor. Y si bien en ese sentido el dolor en inevitable, sí se puede aprender a sobrellevarlo:

“No se puede evitar el dolor que una pérdida genera, pero se puede aprender a vivir con ella. Asumir que una pareja no nos define, no nos complementa, ni es un objeto que podamos controlar”, explicó Negrete a Gaceta UNAM.

¿A qué se debe el ‘corazón roto’?

Ahora bien: ¿por qué se dice que cuando alguien siente desamor tiene el “corazón roto”?

Un estudio de Robert Emery y Jim Coan, psicólogos de la Universidad de Virginia, muestra que, en efecto, sensaciones como la angustia, frustración, ira, tristeza y la depresión se manifiestan con una incomodidad en el pecho.

Esto se debe a que los estímulos de estas sensaciones en el cerebro se manifiestan a través del nervio vago. Se trata del nervio más largo del cuerpo. Es el que conecta el cerebro con el tórax y la cavidad abdominal, por lo que dichos estímulos se sienten en esas partes del cuerpo

Así que si sientes mal de amores, es necesario aceptar que esa sensación de tristeza, incomodidad e inseguridad no necesariamente o no solamente es causada por otra persona, sino que tiene que ver con inseguridades propias en las que es necesario comenzar a trabajar.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.