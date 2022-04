Acááá las chambas. La Secretaría de Gobernación abrió varias vacantes para trabajar ya sea que tengas bachillerato o licenciatura.

Los sueldos van de los 18 mil pesos a los 141 mil pesos, nada despreciables. Para postular debes entrar a la página www.trabajaen.gob.mx, crea una cuenta y revisa las opciones de empleo que se ofertan.

Cada vacante tiene un perfil diferente y también los requisitos cambian, pero en general se pide tener nacionalidad mexicana, no haber cometido algún delito doloso, no pertenecer a la Iglesia, no tener alguna inhabilitación para el servicio público ni algún impedimento legal.

Las vacantes también se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué busca Segob?

Estas son las cinco plazas que puso a disposición Gobernación.

Se busca un analista administrativo con bachillerato o licenciatura. El trabajo consiste en revisar solicitudes y formatos de capacitación de los empleados de Segob, así como integrar expedientes. El sueldo es de 18 mil 823 pesos mensuales.

También tiene un puesto de subdirector de convenios y acuerdos, quien desee aplicar debe tener conocimiento en contabilidad, dirección de empresas, derecho, administración y ciencia política.

Para esta vacante se requiere una licenciatura en Ingeniería, Educación, Ciencias Sociales, Psicología, Computación e Informática, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración. El sueldo es de 46 mil 608 pesos mensuales.

El tercer puesto es para subdirector de soporte y mantenimiento de nómina. Se requiere licenciatura en Computación, Informática y Administración, además experiencia mínima de tres años en procesos tecnológicos, administración pública y ciencia de los ordenadores. El salario es de 46 mil 608 pesos.

La Segob busca un subdirector de fomento institucional, que tenga licenciatura en Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública y Administración. El sueldo es de 56 mil 296 pesos al mes.

La vacante con mayor sueldo – 141 mil 394 pesos al mes – es la de director general de lo contencioso, esta requiere licenciatura en Derecho y conocimientos en defensa jurídica y procedimientos, derecho y legislación nacional, administración y ciencias políticas.