Échale un ojo a esta guía para sobrevivir al Metro de la CDMX, donde encontrarás el mapa, líneas y algunos tips chilangos.

Desde que se inauguró la Línea 1 hace más de 50 años, el Metro de la CDMX se ha convertido en uno de los transportes más representativos de la capital y su importancia la podemos notar con su mapa. Tiene 12 líneas que transitan por prácticamente toda la ciudad y hasta una parte del Estado de México.

A pesar de sus fallas, la importancia de la “Limusina Naranja” también se puede notar por su gran capacidad para transportar a personas. Tan sólo en el 2022, según cifras del Metro, casi mil millones y medio de usuarixs realizaron viajes dentro de la red.

Por ello y más, en Chilango te dejamos una guía para sobrevivir al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX, dónde podrás encontrar el mapa, líneas y hasta unos tips para que puedas sobrevivir y llegar a tu destino sin problemas.

La Limusina Naranja se ha convertido en uno de los transportes más representativos de la capital. Foto: Gobierno de la CDMX

¿Cómo tomar el Metro?

Aunque parezca algo cotidiano, una de las grandes preguntas que se hacen usuarixs nuevos, visitantes y extranjerxs es cómo tomar el Metro de la CDMX. Por eso vamos a dar una pequeña guía:

Lo primero es que, cuando estés en el andén, no rebases la línea amarilla. Ya cuando llegue el tren, intenta ubicarte en los costados de la puerta para que sea más sencillo el ascenso y dejes pasar a las personas que van saliendo.

Para ingresar, procura mantener tu mochila en frente de tu cuerpo y sujeta tus objetos más valiosos como tu teléfono o cartera. Esto para que evites ser una víctima de los amantes de lo ajeno o que sufras un percance con la puerta.

Dentro del vagón procura no quedarte en la puerta si la siguiente estación no es tu destino. No obstruyas el cierre de las puertas y, en caso de una emergencia, utiliza la palanca roja para que se acerquen los policías en tu auxilio.

Este es el mapa del Metro de la CDMX. Foto: Semovi

¿Cuántas estaciones tiene el Metro de la Ciudad de México?

En sus 12 líneas, el Metro de la Ciudad de México cuenta con 195 estaciones. De todas ellas, 115 son subterráneas, 55 de superficie y 25 elevadas.

¿Cuáles son las líneas del Metro de la Ciudad de México?

El Metro de la Ciudad de México tiene 12 líneas, que recorren en total 226 mil 488 kilómetros de longitud. Dos de ellas son férreas, mientras que las otras 10 son neumáticas. Son las siguientes:

Línea 1 (rosa mexicano)

Línea 2 (azul)

Línea 3 (verde olivo)

Línea 4 (cian)

Línea 5 (amarilla)

Línea 6 (roja)

Línea 7 (naranja)

Línea 8 (verde)

Línea 9 (café)

Línea A (morada)

Línea B (verde y gris)

Línea 12 (dorada)

El Metro de la Ciudad de México tiene 12 líneas, que recorren en total 226 mil 488 kilómetros de longitud. SonFoto: Gobierno de la CDMX

¿Cómo se paga en el metro?

El costo de un viaje es de 5 pesos. La forma más común de pagarlo es con el tradicional boleto, que puedes encontrar en las taquillas. Sin embargo, a partir de 2024 esta opción comenzará a desaparecer.

Por ello, la segunda opción será de gran ayuda de ahora en adelante: la Tarjeta de Movilidad Integrada. Esto por su facilidad para usar en otros transportes y de recarga que puedes hacer de las siguientes maneras:

METRO: La primera y más conocida es a través de las taquillas de las estaciones de Metro, las cuales tienen la ventaja de que al hacer el pago las cajeras te pueden dar cambio.

METROBÚS: La segunda es a través de las máquinas instaladas en algunas estaciones del Metro y Metrobús. Aquí tú solito te atiendes, pero debes llevar justo lo que quieres recargar ya que éstas máquinas no dan cambio.

MERCADO PAGO: La tercera y recientemente implementada es la recarga a través de la aplicación de Mercado Pago. Para esto solo necesitarás un smartphone con NFC, descargar la app de Mercado Pago, tener una cuenta activa y obviamente tu Tarjeta MI.

RED DE RECARGA EXTERNA: Esta es quizá la menos conocida, pero que también podría salvarte en cualquier momento y lugar. Se trata de una red de comercios que tienen habilitada una terminal para recargar saldo a la Tarjeta MI. Para localizarlos puedes hacerlo a través del Visor de la Secretaría de Movilidad.

Horario del Metro de la CDMX

El horario de servicio del Metro de la CDMX en días laborales es de las 5:00 de la mañana hasta las 00:00 horas de la noche. Los sábados comienza a las 6:00 de la mañana, mientras que los domingos y días festivos es a las 7:00 de la mañana.

¿Perdiste algo? Así puedes recuperarlo

Si perdiste un objeto en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que tienes que hacer es acudir a la Oficina de Objetos Extraviados, que se encuentra en el mezzanine de la estación Candelaria de Línea 4. En ella se concentran los documentos y pertenencias recuperados por el personal.

Para saber si ahí está tu pertenencia, comunícate al 55-42-53-97 o al 56-27-46-43 de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para recuperarlo deberá presentar el original de la credencial de elector o alguna identificación oficial.

El horario de servicio del Metro de la CDMX en días laborales es de las 5:00 de la mañana hasta las 00:00 horas. FOTO: Cuartoscuro

¿Puedes viajar con mascotas?

Aunque hay varios videos virales de mascotas en el Metro de la Ciudad de México, no está permitido el acceso con ellas. Solo se pueden entrar perros guía para personas débiles visuales.

¿Puedo entrar con mi bicicleta a las estaciones?

La respuesta es sí, pero hay ciertos horarios para poder entrar con la bicicleta. De lunes a sábado es a partir de las 22:00 horas, mientras que los domingos y días festivos es en todo el horario de servicio. Sólamente las bicis plegables pueden entrar todos los días.

Para que se más fácil para lxs usuarixs, la “Limusina Naranja” tiene biciestaciones en 10 líneas para que puedas dejar encadenada tu bicicleta. Están en las siguientes estaciones:

LÍNEA 1: Insurgentes, Sevilla, Chapultepec

LÍNEA 2: Tacuba, Tasqueña, Ermita

LÍNEA 3: Deportivo 18 de Marzo, Universidad, Zapata, Tlatelolco

LÍNEA 4: Martín Carrera

LÍNEA 6: El Rosario, Deportivo 18 de Marzo, Martín Carrera

La Tarjeta de Movilidad será una gran aliada dentro de la Limusina Naranja. Foto: Metro de CDMX

LÍNEA 7: Auditorio, El Rosario, Tacuba

LÍNEA 8: Atlalilco

LÍNEA 9: Velódromo, Pantitlán

LÍNEA A: Pantitlán

LÍNEA 12: Ermita, Mixcoac, Atlalilco, Tláhuac, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexicaltzingo, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes Sur

