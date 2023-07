A diferencia del Metro o Metrobús, el Tren Suburbano tiene sus propias particularidades, estaciones y costo; checa cómo sobrevivir a él aquí.

Aunque no es uno de los transportes más usados por lxs chilangxs, el Tren Suburbano es uno de los medios de transporte más importantes que tiene la Ciudad de México. En especial por su conexión entre la capital del país con el Estado de México.

Desde su inauguración en 2008, este sistema ha transportado a más de 644 millones de pasajeros, según datos del propio Suburbano. Ha realizado también más de 360 millones de viajes de ida y vuelta, recorriendo más de 46 millones de kilómetros.

Es uno de los más rápidos del Valle de México, ya que puede recorrer sus 27 kilómetros que comprenden sus siete estaciones, entre Buenavista y Cuautitlán, en menos de 25 minutos. Échale un ojo a todo lo que tiene este transporte y cómo sobrevivir a él.

FOTO: Cuartoscuro

Tips chilangos para andar en el Suburbano

El Tren Suburbano es un transporte muy diferente a los demás que tiene la Ciudad de México. Lo primero que debes de saber es que al entrar pagas una tarifa base y al salir das una diferencia, dependiendo la distancia de tu viaje.

Por ello, siempre debes de tener saldo suficiente en tu tarjeta para todo tu viaje. En caso de que no, no podrás salir, ya que es necesario volver a pasar el plástico para concluir el trayecto.

Toma en cuenta que no hay máquinas de recarga dentro de las estaciones, por lo que te podrías meter en un problema si no tienes saldo. Aquí no aplica la de pedir a otra persona que te eche la mano, pues cada plástico es personal.

Dentro de los vagones hay cierta amenidades como puertos USB para cargar tu teléfono, tiene Wi-Fi gratis y tiene aire acondicionado, mientras que al salir de las estaciones hay cepillos automáticos para quitar polvo de los zapatos.

¿Cuáles son las estaciones del Tren Suburbano?

El Tren Suburbano cuenta con siete estaciones. Son las siguientes:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Tultitlán

Cuautitlán

Mapa del Tren Suburbano

Foto: Suburbano

¿Qué necesito para viajar?

Lo que necesita para viajar en el Tren Suburbano es una de las tarjetas electrónicas recargables. Pero, aguas, la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX no es compatible con este sistema de transporte y acá no aplica la de pedirle a alguien que te eche la mano para que te pase.

Tendrás que comprar una que cuesta 16 pesos y las puedes conseguir en las taquillas que están en las estaciones de la red. Es muy necesario que la tengas, porque la necesitará para entrar y salir del transporte.

Estos plásticos tienen una vigencia de cinco años a partir del momento de su venta. Y, en caso de no usarla, a los dos años sin accesos o recargas ya no funcionará.

¿Cuánto cuesta el pasaje del Tren Suburbano?

Para este 2023, el precio del Tren Suburbano aumentó en 50 centavos para el viaje corto y 1.50 pesos para el viaje largo. De este modo, las tarifas quedan de la siguiente forma:

Viaje corto (distancia menor a 12.9 kilómetros): 10 pesos

(distancia menor a 12.9 kilómetros): 10 pesos Viaje largo (de 12.9 hasta a 25 kilómetros): 23 pesos

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo puedo obtener mi factura?

Una de las cosas chidas que tiene el Suburbano es que puedes facturar para hacer deducibles los impuestos en tus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Puedes solicitarla a través de la app Mi Suburbano, en el módulo de Facturación o en su sitio web.

Es necesario realizar los siguientes pasos:

Registrarse en el portal con un correo electrónico.

Leer y aceptar el aviso de privacidad.

Registrar tus datos fiscales.

Ingresar el número de tarjetas a facturar.

¿Cómo me conecto al Wi-Fi gratis?

En las siete estaciones hay Wi-Fi gratis y es muy sencillo conectarse a ella. Lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Selecciona la red .Mi WIFI Suburbano Mira el anuncio ¡Listo! Disfruta del Wi-Fi gratis

Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es el horario del Tren Suburbano?

El horario de servicio del Tren Suburbano en un día entre semana es de las 5:00 a las 0:30 horas, con intervalos que van cambiando dependiendo del horario. Hay intervalos desde 15 minutos hasta seis minutos.

Los sábados tienen la misma dinámica, solo que el horario de servicio comienza a las 6:00 horas. En cambio, los domingos su horario es de las 7:00 a 0:30 horas, con intervalos de 15 minutos todo el día.

¿Puedes acceder con mascotas?

La respuesta es sí. A diferencia de otros transportes, las mascotas domésticas son admitidas en el Suburbano, pero sólo pueden acceder en jaulas transportadoras. Únicamente se permiten perros guía para personas invidentes sin estar dentro de una jaula.

