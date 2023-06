Por las elecciones del 4 de junio, se restringirá la venta de alcohol. Conoce cuándo inicia y a qué hora termina la ley seca en el Edomex.

El domingo 4 de junio se realizarán las elecciones en el Estado de México para elegir a su próxima gobernadora. Por primera vez en la historia, en la boleta electoral sólo hay dos mujeres: Alejandra del Moral, de la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD), y Delfina Gómez, candidata de Morena.

Con el objetivo de que la jornada electoral se realice en calma y sin contratiempos, las autoridades aplican la llamada “ley seca”, con lo que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. ¿Cuándo inicia y a qué hora termina la ley seca en el Edomex? Aquí te respondemos esas preguntas para que no te agarren en curva este fin de semana.

¿Desde cuándo entra en vigor la ley seca? Esto dice el Código Electoral del Edomex

Según la legislación, el Estado de México debe activar la ley seca un día antes de la elección en ciertos establecimientos debido a las elecciones que se realizarán este domingo 4 de junio.

En el artículo 348 del Código Electoral del Estado de México está establecido que “el día de la elección y el precedente, queda prohibida la venta de bebidas embriagantes”. De esta manera, la prohibición empezará a partir del sábado 3 de junio a las 00:00 y terminará el 4 de junio a la medianoche.

¿En dónde quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas?

De acuerdo con el Código Electoral, la ley seca se debe aplicar a “las unidades económicas cuya actividad principal sea esa”, esto es, que dediquen su actividad económica exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas, como las vinaterías.

Sin embargo, también establece que, “se exceptúa de dicha prohibición, los restaurantes cuya actividad principal sea la venta de alimentos preparados, y en su caso, como actividad complementaria la venta de bebidas alcohólicas”.

El artículo 321 del mismo código señala que en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a las personas que se encuentran, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas (cubiertas del rostro), armadas u ostensiblemente afectadas de sus facultades mentales.

¿Cuál es la sanción por no respetar la ley seca en el Edomex?

Las sanciones por violar la ley seca se aplican de acuerdo con lo estipulado en cada municipio a través de su Bando de Policía y Buen Gobierno. En Toluca, el artículo 96 señala que durante la jornada electoral desde el día previo queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

El artículo 104 de sanciones establece, en el numeral VIII, que la sanción por incumplir con la media es de 5 a 50 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, de 518.7 pesos a 5 mil 187 pesos.

En caso de reincidir, el establecimiento que venda alcohol podría ser clausurado.

¿Qué es ley seca?

Aunque no hay una ley con este nombre, se dice popularmente “ley seca” para referirnos a la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas durante un tiempo determinado, y tiene el objetivo de mantener el orden en actividades que por lo regular generan conglomeraciones como las elecciones o las fiestas religiosas.

El sábado 3 de junio y el domingo 4 de junio quedará prohibida la venta de alcohol en el Edomex. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo son las elecciones del Edomex 2023? Estas son las fechas clave

Las elecciones del Edomex 2023 serán el próximo domingo 4 de junio. Ese mismo día se darán a conocer los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que no cuenta los votos, sólo captura la información que se coloca en las actas de escrutinio de las casillas.

Este resultado dará a la virtual ganadora de los comicios. Sin embargo, no hay una fecha exacta para declarar a la triunfadora, ya que puede haber impugnaciones y, mientras se resuelven, pueden tardar varios meses.

Declarado el gobierno electo (la ganadora de las elecciones), comenzará elperiodo de transición con la administración actual, que en este caso sería la de Alfredo del Mazo. Sin embargo, será hasta el16 de septiembrecuando inicie la administración de la nueva mandataria.

Lo único que tienes que llevar a las casillas el próximo 4 de junio es tu credencial de elector Foto: Cuartoscuro

¿Qué tengo que llevar para votar en el Edomex?

Lo único que tienes que llevar a las casillas el próximo 4 de junio es tu credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Si no la perdiste o no la tienes por alguna razón, ya no podrás participar en los comicios, ya que la fecha límite para expedir una nueva fue el pasado martes 7 de febrero.

Recuerda que también debe estar vigente. Para saber ese dato, lo único que tienes que revisar es tu credencial, en la parte de la foto, en la esquina inferior derecha en la sección que dice “vigencia”; debe decir el año 2023 y superior.

Con ese requisito en regla, sólodeberás de acudir a tucasilla, dónde lxs funcionarixs de casilla te entregarán la boleta. Para que no te agarren en curva, este papel incluye cinco recuadros alusivos a partidos políticos y uno más en el que las personas podrán registrar su apoyo a candidatos no registrados.

La boleta incluye cinco recuadro alusivos a partidos políticos y uno más para candidatos no registrados Foto: Cuartoscuro

Del total de espacios, cuatro están designados paraAlejandra del Moral, mientras queDelfina Gómezsolo tendrá uno. Esto se debe al registro de las aspirantes, en el que la primera lo hizo por alianza y la segunda por candidatura común.

Tras tachar a tu aspirante preferido, dobla tu boleta y la tendrás que depositar en las urnas. Luego lxs funcionarixs te sellarán tu credencial de elector y te pondrán una tinta de seguridad en tu pulgar para distinguir que ya emitiste tu voto; tranquilx, después de unos días se te borrará.

