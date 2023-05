Salma Hayek, Aaron Paul y más protagonizan el tráiler de los próximos episodios de Black Mirror, exitosa serie de Charlie Brooker.

Black Mirror dio a conocer el tráiler oficial de la temporada 6 de la serie este miércoles 31 de mayo. Además, Netflix confirmó la fecha exacta de estreno de los próximos episodios de la producción, mismos que ya sabíamos que veríamos en algún momento de junio.

El tráiler de la temporada 6 de Black Mirror se enfoca principalmente en el capítulo “Joan es terrible”. En este, Joan (Annie Murphy) se da cuenta de que una plataforma de streaming —con el look & feel de Netflix— estrena una serie sobre su vida protagonizada por la mismísima Salma Hayek.

Además, el avance muestra la participación de Aaron Paul (Breaking Bad) en “Beyond the Sea”, donde se muestra una misión de alta tecnología ubicada en un 1969 alternativo. Entre otros de los próximos episodios estarán “Demonio 1979”, en donde hablan de una compañía ficticia llamada Red Mirror en la era previa al streaming; “Loch Henry” y “Mazey Day”.

Fecha de estreno de la temporada 6 de Black Mirror

A diferencia de temporadas previas de Black Mirror, a los nuevos episodios no se les considerará como capítulos per sé, sino como “películas”. Esto nos remite a “Hated in the Nation” y al largometraje interactivo Bandersnatch. La temporada 6 de Black Mirror se estrena en Netflix el jueves 15 de junio de 2023. En los nuevos capítulos de la serie creada por Charlie Brooker también veremos a Josh Hartnett, Michael Cera y Zazie Beetz como parte del elenco.

