BZRP ha colaborado con artistas mexicanos como Peso Pluma, Alemán, Aczino y Snow Tha Product. ¿Cuál es tu favorita?

BZRP y Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, por fin lanzaron la esperada colaboración que llevábamos horas esperando. “BZRP Music Sessions #55”, como se titula el track, es fiel a la esencia del cantante, ya que conserva el sonido característico del trombón y demás instrumentos asociados a la música regional mexicana tradicional y a los corridos tumbados.

Tras el lanzamiento de la canción, Peso Pluma se sumó a la lista de mexicanos que han colaborado con Bizarrap, tales como Alemán, Aczino y Snow Tha Product.

Como era de esperarse, los fans de Peso Pluma recibieron en redes sociales su colaboración con el productor argentino y reaccionaron a “BZRP Music Sessions #55” con algunos memes. Por supuesto, un buen porcentaje del público se decepcionó del track, ya fuera por hate a Peso Pluma, por la intervención “forzada” de Bizarrap o porque simplemente querían escuchar algo mejor.

Sin embargo, para los fans de Peso Pluma esta sesión fue ideal, puesto que revive el feeling romanticón de “Ella baila sola”.

Mi reacción a la BZRP Session de Peso Pluma pic.twitter.com/7Xs2Cy1OsE — Sr Chøcølat (@Sr_Chocolat) June 1, 2023

Peso Pluma y Bzrp hicieron lo que parecia imposible, que una session sea peor que la de Dillom pic.twitter.com/sg32l4mvGY — FranCarbonero (@Canarista19) June 1, 2023

Yo al terminar de escuchar la session de Bizarrap con Peso Pluma. pic.twitter.com/5EF1AW59WI — Adrianceitor (@adrianceitor_) June 1, 2023

Ya va llegando la raza mejicana a putear al Peso Pluma por hacer probablemente la peor session de Bizarrap.pic.twitter.com/WJHoUAelFR — J (@couxins) May 31, 2023

no me gustó la session de peso pluma y el biza



perdóname bizaaaaaaa te sigo amando pic.twitter.com/qGf100EOxE — •- •••- •- ⭑⭑⭑ (@gumbracelet) June 1, 2023

Letra de BZRP Music Sessions 55, de Bizarrap y Peso Pluma

Sigo aquí

Ando varias noches sin dormir

Estoy pedo, no te vo’a mentir

Le hablé a otra morrita al deducir… que te perdí

Y ya no hay más

Cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel yo te vo’a olvidar

De mi mente yo te vo’a sacar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillippe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por LA

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien

Así nomás, compa, Biza

Hasta Argentina, viejillo, ¡yah!

Pura doble P

¡Arriba los corridos!Sigo aquí

Seguiré yo sin poder dormir

Todo ha cambia’o cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Y ya será

Muy tarde pa’ cuando quieras más

Tú solita tienes que aceptar

En mis brazos ya no vas a estar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillippe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por LA

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien