Cuando hablamos de peluches, muñecos o juguetes en general, solemos pensar en las clásicas figuras de princesas, héroes, ositos u otros animales. ¿Te imaginas que, en lugar de estas típicas piezas, existieran muñecos de monstruos como dragones, vampiros o criaturas míticas? Los creadores de Siniestro y esponjoso lo han hecho realidad con increíbles trabajos artesanales. ¡Conoce su propuesta artística para chicos y grandes!

Dicen que le tememos a lo que no podemos entender; por ello, es común sentir horror o rechazo hacia los villanos de las películas, las bestias de la mitología y los monstruos en general. Sin embargo, esta concepción ha comenzado a transformarse y, ahora, son justamente estos personajes quienes protagonizan las tiernas figuras de colección de Siniestro y esponjoso.

Entre ellas podemos encontrar representaciones de Drácula, Nosferatu, Cthulhu, el Kraken y el monstruo del Lago Ness; además, hay brujas, minotauros, demogorgones, muñecos de vudú, dragones y diablos, siempre caracterizados por su tierna apariencia y mucha esponjosidad.

Esta peculiar iniciativa fue creada por el antropólogo social Jahir Turjillo durante 2016, cuando trabajaba como profesor y realizaba muñecos como hobby. En ese tiempo, uno de sus alumnos le dio la iniciativa de comercializarlos y comenzó el proyecto tiempo después. Paulatinamente, se fueron sumando nuevos elementos a Siniestro y esponjoso hasta conformar un equipo de trabajo muy diverso.

Somos un proyecto en el que, más que tener un trabajo, encontramos un hobbie que nos llena bastante. Es muy padre crear figuras fantásticas. Durante la pandemia creímos que no íbamos a sobrevivir, porque no piensas en comprar muñecos de monstruos cuando tienes familiares enfermos o cuando perdiste el trabajo; pero nos llevamos una grata sorpresa porque no solo sobrevivimos, sino que crecimos.