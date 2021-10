Joel de León decidió hacer cambios en su vida para crecer y poder hacer lo suyo musicalmente, ahora debuta con nuevo apellido y como solista.

En 2015 el mundo vio el nacimiento de la boyband latina CNCO, salida del reality show La Banda. Entre sus integrantes estaba el mexico-americano Joel Pimentel, ahora conocido como Joel DELEŌN quien el pasado mayo anunció su salida del quinteto. Ahora resurge con el apellido de su abuelo y un estilo musical que refleja su visión musical.

Primer cambio: El apellido

¿En qué momento decides cambiar de Joel Pimentel a Joel DELEŌN?

“Casi hace un año tuve pensado el cambio de nombre, porque ya tenía pensado partir e irme a otra ruta, y hacer mi música solista. Entonces, como nunca tuve la oportunidad de elegir un nombre artístico, ahora que sí lo cambié a de León porque significa mucho para mí. La gente lo ha tomado muy bien, entonces estoy muy contento”.

De León viene de su abuelo, una gran influencia en su vida, por lo que asegura que “ahora con orgullo llevo ese apellido en alto y mi familia, todas las fans, el equipo lo han recibido muy bien. Ya estoy listo para que todo el mundo conozca a este Joel DELEŌN y la nueva música que voy a estar trayendo”.

Encontrar su propia voz

Ha pasado menos de medio año de que decidiste salir del grupo, ¿cómo han sido esto meses?

“Han sido de mucho tiempo en el estudio. 24/7 ahí, creando música diferente, cosas que he querido expresar por mucho tiempo, pero siento que en un grupo quizás era un poco difícil”.

Agrega que ahora puede “cumplir mi visión al cien por ciento, como yo quiero”. Pero muestra su agradecimiento por la oportunidad que se le dio de formar parte de CNCO, un grupo con el que hizo giras mundiales. “Vivimos cosas inolvidables, aprendí muchísimo, y seguimos en contacto, así que todo anda muy bien entre nosotros”, asegura.

¿Cuáles son las principales lecciones que te llevaste de ese trabajo en grupo y que ahora estás aplicando para tu faceta como solista?

“En grupo era mucho de tener paciencia y mantener respeto siempre, comunicar las cosas. Y, en verdad, nosotros nos llevamos muy bien como para vernos todos los días la cara. Más que amigos somos súper hermanos, y eso mismo es lo que me voy a llevar aparte de las experiencias”.

Crédito: cortesía Sony Music

¿Cómo fue el proceso de encontrar tu propia voz, de decir “esto es lo que yo quiero que el público vea de mí”?

“Antes de haber salido de la banda, en la pandemia tuve mucho tiempo de pensar, de escuchar nueva música, de realmente encontrar mi voz como artista. También encontrar cosas como persona que no supe de mí antes. Pero desde ese último concierto con CNCO (en mayo de 2021), cuando estuve en el estudio, ahí estuve haciendo diferentes sonidos, géneros, y por ahí fui encontrando lo que me queda mejor con la voz”.

¿Ese viaje de autodescubrimiento te trajo momentos difíciles?

“En realidad sí era difícil, pero no hasta el punto donde me desanimara, era más de aprendizaje. Creo que eso pasó por una razón, esos momentos por lo que pasé. Por eso crecí no nada más como artista, también como persona, me dí cuenta de muchas cosas, fui viendo lo que realmente quería empezar a hacer. Tomé esa decisión porque quería crecer más, ver cómo podía llevar mi carrera como solista, y hasta ahora me siento muy bien”.

Apoyo de sus fans vs. críticas por venir de una boyband

Sabes que tienes el apoyo de la gente, ¿pero aún así te daba nervios?

“Sí, claro, siempre me ha dado nervios. Pero más que eso, la emoción sobrepasaba esos sentimientos. Siempre que pensaba en ya sacar mi música tenía el sentimiento de cómo es estar en el escenario, ese sentimiento único, pero nervios van a haber siempre”.

Para la suerte de Joel DELEŌN, ya vio la reacción positiva de fans que pudieron escuchar su canción un día antes de su salida oficial.

Puede haber quien piense que al venir de una boyband, cómo lo vamos a tomar en serio, ¿te pasó por la cabeza o no te preocupa?

“Honestamente, creo que estaba tan enfocado en la visión del proyecto, que ni estaba pensando en lo que van a pensar los demás. Con que yo esté contento con lo que estoy haciendo, eso es lo que me importa más. Siempre va a haber una persona a la que no le caiga bien o que no le guste mi música, pero al final del día si estoy haciendo lo que amo y me hace feliz, para mí eso es lo que me importa”.

Segundo cambio para Joel DELEŌN: De pop y urbano a sonido regional

Hablando sobre tu canción debut, sorprende que no te vayas al urbano, ¿por qué te decidiste por el género regional?

“No lo tenía pensado como primer sencillo. Hablé con mi equipo y quería que fuera una sorpresa para mis fans, tercer o cuarto sencillo, pero en cuanto la mandé a equipo, todo mundo se sorprendió y decidimos irnos con esta canción. Pero van a venir otros géneros que he estado experimentando, no sólo regional”.

¿Qué tanto te reconectó con tus raíces mexicanas?

“Mucho. Era algo tan natural escribir una canción y cantándola se sentía así, que creo que sólo pasamos como hora y media escribiéndola. Después de haberla escrito y grabado sentimos que esto puede ser un sonido a lanzar en el futuro, y es lo que está pasando ahora. Estoy muy contento con el resultado de ‘La culpa’”.

Además, recuerda que de niño escuchaba a su abuela poner música regional, rancheras. Así que creció con una mezcla de Juan Gabriel, Luis Miguel, Pedro Infante, Javier Solís. “Eso tiene que ver con lo que hago ahora”, asegura.

¿La canción es muy cortavenas, cómo salió, está basada en una experiencia?

“No, cuando empezamos a escribir esta canción fue la guitarra. La primera melodía que me salió fue la del coro, y sentimos que se sentía como de sufrimiento, de ese tipo de mood. Como nunca he vivido algo así, me puse en los zapatos de otra persona y de historias que he escuchado, y por ahí salió ‘La culpa’. Estaré haciendo más cosas como esto en el futuro”.

Tienes a Joss Favela en la guitarra, ¿cómo se dio eso?

“Cuando me dijeron que iba a poder grabar unas guitarras me sorprendí. Lo he conocido un par de veces, súper cool, humilde. Para mí, le dio el toque especial a la canción”. Además, está de acuerdo en que eso le da un sello de aprobación a su canción, pues Favela es una de las máximas estrellas de regional mexicano.

Sobre el video, ¿cómo fue grabar tú solo?

“Surgió con algo que yo escribí, y la producción hizo que eso se hiciera realidad. El proceso fue súper cool, diferente ahora que no era con los otros chicos, pero muy cool poder ver lo que yo escribí”. Lo grabó en dos días, el primero en un set y el segundo en Torreón.

Crédito: cortesía Sony Music

El futuro de Joel DELEŌN

¿Ahora veremos más del lado mexicano de Joel como solista?

“Sí, claro que me van a ver con más canciones de este tipo de género, nada más que no me voy a enfocar sólo en este. Definitivamente colaboraciones con otros mexicanos, poniendo en alto la música mexicana, porque es súper bella y quisiera que se expandiera por todo el mundo”.

¿Qué más planeas para tu futuro?

“Mucha música. Y me encantaría poder inspirar a quien sea que quiera cumplir un sueño. Vengo de una ciudad muy pequeña, cuando entré a la banda no hablaba muy bien español, y ahora me defiendo. Esto es un ejemplo de que si te propones algo, lo puedes cumplir. También quiero que la gente no tenga miedo de expresarse al cien por ciento, si eres diferente, está bien, yo soy así. Me decían que era raro, pero al final del día eso no me importaba porque era lo que me hacía único”.

Además, Joel DELEŌN asegura que, cuando la pandemia lo permita, estará en México para presentarle a su gente su propuesta como solista.