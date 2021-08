El próximo 20 de agosto Netflix estrena Todo va a estar bien, una serie mexicana dirigida, producida y escrita por el aclamado actor Diego Luna. Entre los actores y las actrices encargados de interpretar a los protagonistas figuran Lucía Uribe Bracho, Flavio Medina, Pierre Louis, Mercedes Hernández e Isabella Vázquez.

La trama se centra en el matrimonio conformado por Julia (Uribe) y Ruy (Medina), quienes, tras haber estado experimentando varios conflictos y fricciones por cierto tiempo, inician los trámites para divorciarse. Esta separación se complica por el deseo de ambos de quedarse con la custodia de Andrea (Vázquez), su pequeña hija.

Diego Luna concibe en Todo va a estar bien una serie fresca y contemporánea que pone sobre la mesa temas de gran relevancia como el feminismo, la paternidad y la maternidad, así como lo es el matrimonio desde una visión institucional. De igual modo, sus personajes principales escapan de los sitios comunes y clichés que tanto han caracterizado a la familia mexicana representada tanto en la televisión como en el cine nacional.

Tuvimos la oportunidad de conversar con las actrices y los actores principales de este innovador proyecto, quienes nos contaron un poco más acerca de sus personajes y del proceso de creación de la serie.

Lucía Uribe Bracho encarna a Julia, una mujer contemporánea que destaca por su independencia, por ser trabajadora y fuerte, demostrando que no depende de un varón a su lado para salir adelante. Aunado a esto, Julia se muestra interesada por el activismo y la lucha feminista, ha adoptado el uso del lenguaje inclusivo y motiva a su pequeña hija para que haga lo propio. Ante todo, Julia es un reflejo de la mujer actual que se aparta de los roles y esquemas patriarcales. Al respecto de su personaje Lucía menciona que Julia:

Tiene una carrera en artes visuales, ha trabajado mucho tiempo en eso. Tiene mucha fuerza y claridad en su carrera. Está transitando en este universo que es el feminismo con todos sus claroscuros y esta complejidad de que todavía no llegamos a conclusiones, porque es un camino de deconstrucción largo. Es una mujer decidida, fuerte, sensible, compleja, en un momento de vida muy particular que es la toma de decisión de no seguir como pareja de su esposo.