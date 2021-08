Enlazado con un elenco estelar, Diego Luna presenta "Todo va a estar bien": una comedia dramática sobre un matrimonio en decadencia.

Crecer, enarmorarte, casarte y formar una familia. Parece ser la fórmula social a seguir sin cuestionamientos para encontrar la felicidad. Pero, como toda fórmula, cuando se trata de relaciones humanas, no es perfecta ni aplica a cualquiera. La dramedia “Todo va a estar bien” plantea los huecos en el plan por la felicidad doméstica.

Todo va a estar bien: una dramedia para repensar nuestras relaciones

“Todo va a estar bien” es la nueva creación de Diego Luna (la produce y dirige algunos episodios junto a Kyzza Terrazas): una serie en la que humor y drama se enlazan presentándonos esta dramedia vincular de una pareja treintañera que está viendo el Titanic desde los restos flotantes del naufragio. Y desde ese océano de desencuentro, frustración y amor desgastado, su propio matrimonio, su idea de familia y de pareja va hundiéndose mientras desatan situaciones desopilantes que inspiran hasta cierta vergüenza ajena.

Con un realismo mordaz insuperable, Luna logra desarmar ese molde-modelo de lo que supuestamente debe sostener una pareja. Sobre todo una pareja que vive en CDMX en pleno 2021, que no es ajena a cómo otras construcciones y formas interfieren con las ideas que tenían cuando dijeron “Sí, quiero”: los feminismos, la poliamorosidad, entre otras cuestiones van presentando dilemas y cuestionamientos que no hacen más que llenar a la pareja de preguntas y silencios… hasta que todo tambalea cuando el amor no es suficiente.

Imagen: cortesía Netflix.

La dupla en discordia está protagonizada por Flavio Medina (Las niñas bien, La casa de las flores) y Lucía Uribe (Desenfrenadas, La casa de las flores), quienes manejan un delicado juego de fuerzas que contraponen a una mujer independiente y emancipada de los valores tradicionales y en el otro rincón del cuadrilátero a un chavo-ruco que se cree muy liberal pero encarna la caída del imperio machista.

Una apuesta super actual que nos lleva a pensar en cómo se construyen los vínculos y qué sostienen cuando todo está cambiando. Parece ser que “Todo va a estar bien”… ¿pero a qué precio?

Dónde: Netflix.

Estreno mundial: 20 de agosto

