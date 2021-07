Pocos directores son capaces de crear una historia fantástica o de terror que sea capaz de inquietar a la audiencia, al mismo tiempo que procura conmoverla. Guillermo del Toro (Guadalajara, 1964), con sus diez largometrajes estrenados hasta el momento, ha concebido un universo habitado por vampiros, insectos, robots gigantes, fantasmas, faunos, hadas y otras criaturas que ocupan un papel especial en el bestiario cinematográfico internacional.

¿Ya viste? Guillermo Osorno: un orgullo desigual

El crítico de cine Leonardo García Tsao publicó recientemente el libro Guillermo del Toro. Su cine, su vida y sus monstruos (Grijalbo, 2021), una obra en donde se incluye una extensa y minuciosa entrevista realizada al cineasta en torno a sus orígenes y cada una de las películas. En las páginas de este texto, del Toro narra anécdotas, sus influencias, dificultades y satisfacciones relacionadas con sus filmes.

Tuvimos la oportunidad de conversar con Leonardo García Tsao acerca de este proyecto editorial. El crítico menciona que la idea surgió durante el Festival de Guadalajara de 2018:

Se pensó en el proyecto cuando Guillermo y yo tuvimos cuatro conversatorios públicos que fueron muy exitosos. Entonces, Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, me dijo: ¿por qué no hacemos un libro de entrevistas?, porque obviamente hay un público muy interesado. Guillermo y yo estuvimos de acuerdo en hacerlo. Nos dispusimos a hacerlo ese mismo año. El único problema fue localizar a Guillermo en un lugar donde pudiera estar en calma unos tres o cuatro días para poder hacer la entrevista.

El libro presenta una charla entre amigos. Guillermo del Toro dialoga acerca de sus obsesiones, intereses y preocupaciones con Leonardo García Tsao, quien ha sido un entrañable amigo desde hace varias décadas, habiéndose conocido en el rodaje de la película El corazón de la noche (Jaime Humberto Hermosillo, 1984). Ambos, apasionados del cine de terror y de los cómics, no tardaron en entablar una sólida amistad:

Mira acá: Un astronauta descubre la CDMX pandémica con un poema de J.J Arreola

En el recorrido por la filmografía de del Toro, se evidencian las múltiples influencias, temáticas, dinámicas y situaciones que se repiten a lo largo de su obra. Para García Tsao, el cineasta mexicano puede enmarcarse dentro de la categoría del cine de autor, al existir numerosos elementos temáticos y técnicos que son recurrentes y constantes en los diez filmes que ha dirigido hasta el momento. El crítico menciona que algo muy peculiar del cine de Guillermo del Toro es que este ha logrado insertar situaciones muy propias o personales en sus personajes, aún cuando trabaja con materiales o fuentes ajenas, siendo este el caso del personaje de Hellboy, quien es mostrado bebiendo una cerveza Tecate o cantando canciones de Barry Manilow.

A la par, García Tsao menciona que el sello distintivo de Guillermo del Toro va más allá de las películas que ha dirigido, encontrándose presente también en los proyectos que ha llegado a producir. El orfanato (J.A. Bayona, 2007), Los ojos de Julia (Guillem Morales, 2010), Mamá (Andy Muschietti, 2013), Historias de miedo para contar en la oscuridad (André Øvredal, 2019) y Las brujas (Robert Zemeckis, 2020) son algunas de las cintas producidas por del Toro en donde se hacen extensivos sus intereses temáticos y estéticos:

En Guillermo del Toro. Su cine, su vida y sus monstruos, García Tsao conduce en entrevista al cineasta para que revele qué hay detrás de películas como Cronos (1993), Mimic (1997), El espinazo del diablo (2001), El laberinto del fauno (2006), La cumbre escarlata (2015) y La forma del agua (2017). Ante todo, se deja en claro que del Toro es un gran conocedor del cine y de la televisión, de donde ha obtenido ideas y la misma inspiración para llevar a cabo sus proyectos personales:

García Tsao, gran amigo de Guillermo del Toro y conocedor acérrimo de su obra, responde lo siguiente al momento de cuestionarlo acerca de cuál es su película favorita del cineasta:

Yo creo que está complicado porque hay muchas que me gustan. Me encanta, por ejemplo, El laberinto del fauno, creo que es su obra más emotiva, más emocional. Me gusta mucho Hellboy II. Creo que es una película realmente grandiosa en término de concepción y ejecución del cine. La forma del agua también me gusta mucho. Me parece que en esta última película, él se libera un poco, incluso se permite cosas de humor que habían estado ausentes desde Cronos. Cada película es diferente dentro de un panorama muy similar de autoría. Guillermo es, sin duda, un creador de un universo muy particular y único. En cada película ha tenido una diferente forma de expresar este universo.