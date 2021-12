La serie The Witcher llegará a Netflix con su 2ª temporada este fin de semana, pero antes de que le des play esto es lo que hay que saber.

Por fin, este 17 de diciembre llegará la segunda temporada de The Witcher al streaming vía Netflix. Así que si eres fan de esta historia desde los libros o has jugado sus videojuegos y, claro, te convenció la primera temporada de la serie, no te puedes perder lo que sigue con este personaje interpretado por Henry Cavill.

Así será el regreso de The Witcher a nuestras pantallas

¿De qué va la temporada 2?

La segunda temporada de esta serie basada en los libros del autor polaco Andrzej Sapkowski, específicamente en Blood of Elves, el primero de la saga. Y viene más cargadas de aventura, misterio, drama, fantasía y acción.

Veremos a Geralt de Rivia, quien cree que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, viajar con la Princesa Ciri. Su objetivo es llevarla al lugar donde creció, Kaer Morhen, y protegerla del gran poder que ella trae dentro. Pero también del enfrentamiento que hay entre elfos, demonios, humanos y reyes en el Continente quienes luchan por obtener la supremacía más allá de las murallas.

Todo esto sucederá en ocho capítulos llamados: A grain of truth, Kaer Morhen, What is lost, Redanian intelligence, Turn your back, Dear friend, Voleth Meir, y el último cuyo título aún no ha sido revelado.

¿Quiénes regresan?

La segunda temporada de The Witcher verá el regreso de Henry Cavill como Geralt de Rivia. El actor británico ha convencido a los seguidores más reacios de esta historia con su interpretación del monstruo-demonio. Y es que, como él mismo lo ha dicho, también es fan.

“Es un privilegio y, a la vez, una responsabilidad. (…) Uno intenta asegurarse de que, al menos la mayoría del público esté contento con la adaptación”, dijo el histrión sobre su trabajo en esta serie, durante su tour de medios en España.

Cortesía Netflix

A él lo volverán a acompañar:

Freya Allan como Cirilla, la princesa de Cintra, ligada a Geralt por el destino.

como Cirilla, la princesa de Cintra, ligada a Geralt por el destino. Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, la hechicera-elfo que ya sabemos que no estaba muerta.

como Yennefer de Vengerberg, la hechicera-elfo que ya sabemos que no estaba muerta. Joey Batey como Jaskier, el bardo amigo de Geralt, y su compañero de aventuras.

Cortesía Netflix

También regresarán: Eamon Farren en el papel de Cahir, Mini Ndiweni en el de Fringilla, Anna Shafer como Triss Merigold. Además de Mahesh Jadu como Vilgefortz, Therica Wilson Read como Sabrina, y Wilson Radjou-Pujalte interpretando a Dara. Y Lars Mikkelsen como Stregobor, Therence Maynard representando a Artorius, Royce Pierreson como Istredd, Tom Canton en el personaje del Rey Filavandrel, y Jeremy Crawford como Yarpen Zigrin.

Las caras nuevas de la segunda temporada

Para la continuación de esta historia, veremos a personajes que tendrán peso en los nuevos capítulos. El más importante es, sin duda, Vesemir, interpretado por Kim Bodnia, y es que se trata nada menos que el mentor de Geralt de Rivia.

Cuando Geralt y Ciri lleguen a Kaer Morhen, también conoceremos a Eskel (interpretado por Basil Eidenbernz), Coen (Yasen Atour) y Lambert (Paul Bullion), que le ayudarán en la difícil tarea de cuidar de la Princesa Ciri.

Así mismo, aparecerán la hechicera-elfa Francesca Findbair (Mecia Simson), Nivellen (Kristofer Hivji) quien fuera amigo de Geralt. Y Nenneke (Adjoa Andoh), el mago Rience (Chris Fulton), además de Sigismund Dijkstra (Graham McTavish).

Cortesía Netflix

¿Qué más debes saber sobre The Witcher 2?

Debido a la pandemia, no hubo grabaciones en diferentes países. La segunda temporada de The Witcher se hizo totalmente en Inglaterra, en 15 diferentes locaciones.

se hizo totalmente en Inglaterra, en 15 diferentes locaciones. Una de las locaciones más famosas fue en Bourne Wood, en Farnham, lugar que previamente sirvió de escenario a las cintas Gladiador y Harry Potter y el misterio del príncipe .

y . MOD Deepcut Surrey fue otro de los lugares, éste una importante base militar. Ahí, durante cinco días, hicieron grabaciones para las escenas en exteriores de la fortaleza conocida como Kaer Morhen.

También trabajaron una escena muy imporante en cuevas de mucha antigüedad en el distrito de los lagos en Cumbria. Ahí mismo, fueron a otra con más de 200 años de formación llamada Rydal Cave.

Las enormes cascadas del condado de Durham, un monasterio en Yorkshire, escenarios de la Edad Media en Surrey, también aparecerán en los nuevos capítulos de la serie.

La segunda temporada de The Witcher debió llegar a nuestras pantallas desde el año pasado pero sufrió retrasos por la pandemia y la lesión del protagonista. Pero ahora podremos verla este 17 de diciembre en la plataforma de streaming Netflix. ¿Listo para el maratón?

Por cierto, si eres muy fan, échale un ojo al especial The Witcher: Unlocked, el 20 de diciembre a las 10:00 a.m. de México, en el canal de YouTube de la serie y el Facebook de Netflix Geeked. Ahí podrás ver entrevistas, escenas eliminadas y más. Así como un vistazo a lo que vendrá en la ya confirmada tercera temporada y la precuela The Witcher: Blood Origin.