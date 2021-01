Si tienes ganas de nuevas historias acerca de amor y relaciones consensuadas que salgan del canon, checa estas películas sobre poliamor.

Sabemos que la vida no funciona como en las cintas románticas. Si estás consciente de ello y buscas producciones que rompan con la norma de la monogamia, aquí te dejamos algunas películas sobre poliamor.

¿El poli… qué?

Antes que nada aclaremos qué rayos es el poliamor y por qué algunos lo consideran un tema tabú. Este término define a todas aquellas personas que mantienen relaciones afectivas y/o sexuales con más de una pareja.

Sí, es algo completamente opuesto a lo que nos han enseñado toda la vida. Pues se supone que encontremos a nuestra media naranja y pasemos con ella el resto de nuestras vidas. El poliamor más bien cree en el amor libre.

Algunas veces se confunde con las relaciones abiertas o hasta con la infidelidad y no, no es lo mismo. Sobre todo porque el poliamor siempre sucede de manera consensuada y no se limita a relaciones puramente físicas.

Películas sobre poliamor

Obviamente a Hollywood le ha costado retratar relaciones que no son monógamas. Sin embargo, hay una que otra producción que lo hace o que al menos lo intenta. Vámonos recio con las recomendaciones.

Profesor Marston y las Mujeres Maravilla

Una de las mejores películas sobre poliamor es este drama biográfico que retrata la historia del Dr. William Moulton y su proceso para crear a la Mujer Maravilla y también al detector de mentiras.

Sin embargo, los eventos que desencadenaron esos inventos fue la relación que creó con su esposa Elizabeth y Olive, una estudiante que los ayuda con sus investigaciones. Y es que poco a poco estos tres forman una relación amorosa y también intelectual.

Además de tratar de manera bastante realista el poliamor, la película toca temas como el feminismo en los años 20 y el sadomasoquismo.

Vicky Cristina Barcelona

Entre las películas sobre poliamor, o que al menos intentan acercarnos al tema, encontramos esta comedia romántica de Woody Allen.

La trama sigue a dos amigas que van a Barcelona de vacaciones. Ambas se ven involucradas con el pintor Juan Antonio, quien vive una relación inestable con su exesposa María Elena.

De hecho, son estos dos personajes quienes están metidos en el diverso mundo del poliamor. Pues desde un inicio el pintor se acerca a las amigas para ofrecerles un trío. Pasan un montón de cosas románticas y dramáticas que nos dan una idea de lo difícil que es para cualquiera con una educación monógama el aceptar cualquier otro tipo de relación.

The Dreamers

Ya dijimos que hay pocas películas de poliamor que logran retratar con precisión este tipo de relaciones. Sin embargo, The Dreamers, de Bernardo Bertolucci, es otro gran intento.

La historia sigue a Matthew, un estudiante estadounidense que viaja de intercambio a París. Ahí conoce a Isabelle y Theo, unos hermanos con los que crea un gran lazo y quienes lo invitan a vivir con ellos mientras sus padres no están. Pero es ahí cuando comienzan a explorar un triángulo amoroso.

Nosotros nos quedamos con la boca abierta, al igual que Matthew, cuando descubrimos que estos hermanos tienen una relación íntima que va más allá de lo normal, pues además tienen una liberación sexual que puede inhibir a cualquiera.

Pero más allá del morbo que eso puede producirle a muchos, Matthew crea verdaderos lazos afectivos con ambos personajes, que son la base del poliamor.

Design for Living (Una mujer para dos)

Aunque no lo creas, una de las películas sobre poliamor es tan vieja que salió en 1933. En ella conocemos a George, un pintor, y a Tom, un escritor de teatro que viven juntos en París. Ahí conocen a Gilda, que se dedica a la publicidad.

Los dos rápidamente se enamoran de ella, pero Gilda es incapaz de elegir a uno de ellos. Por eso, les propone una relación poco convencional: vivirá con ellos como una amiga, musa y crítica.

No te daremos spoilers, pues vale la pena que la busques y veas cómo se desarrolla esta relación. Sin embargo, podemos asegurarte de que tiene todas las bases de un poliamor moderno.

Y tu mamá también

Más que hablar de poliamor, esta película es el ejemplo perfecto de cómo las personas monógamas son tan frágiles al pensar en relaciones no convencionales.

Tenoch y Julio son mejores amigos que viajan de manera improvisada con Luisa, quien es diez años mayor que ellos. Sin embargo, esta aventura pone a prueba su amistad y cambia sus vidas para siempre.

Más cuando Luisa se vuelve un objeto de deseo para ambos que poco a poco desata celos y confesiones sobre infidelidades. Y aunque en algún momento los tres terminan juntos en la cama, estos dos jóvenes lo toman como una experiencia que nunca más quieren recordar.

El sexo de los ángeles

Entre las películas de poliamor se encuentra esta producción española de 2011. Ahí nos presentas a Bruno y Carla, una pareja que lleva varios años de relación. Sin embargo, su dinámica comienza a cambiar cuando conocen a Rai.

Primero parece que se formará un triángulo amoroso donde todos terminarán perdiendo. Pero en vez de eso, somos testigos de cómo la pareja comienza a abrirse ante los tabúes y normas que existen alrededor de las relaciones “normales”.

Butch Cassidy (Dos hombres y un destino)

Quizás no muchos piensan en ella como una de las películas sobre poliamor. Sin embargo, este western protagonizado por Paul Newman y Robert Redford nos muestra de forma muy superficial cómo es una relación de este tipo.

La trama sigue a la leyenda de estos pistoleros que huyen de la ley. Pero lo que nos llama la atención es la relación que ambos desarrollan con Etta. Inicialmente, ella es la pareja de Sundance, pero este trio vive tantas cosas juntas que pronto se vuelven un trío de forajidos con una relación afectuosa.

Salvajes

El poliamor no es el tema central de esta película; sin embargo, la trama gira en torno a una relación de ese tipo.

Chon y Ben son traficantes de marihuana que comparten novia. Pero todo cambia cuando un cártel mexicano la secuestran y piden de rescate todas sus ganancias de los últimos cinco años.

Insistimos en que aquí resaltan los balazos, persecuciones y escenas de acción. Sin embargo, es interesante ver cómo estos dos amigos arman todo un plan para rescatar a su novia y al mismo tiempo cobrar venganza.

