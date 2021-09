En el Nintendo Direct de septiembre: muchas actualizaciones gratuitas, Bayonetta 3, detalles de Splatoon y... ¿¡CHRIS PRATT como Mario Bros!?

Por: Editorial M&E

Muchas de las empresas de videojuegos están empezando a cerrar el año.De camino a diciembre, que es una temporada en la que las consolas de convierten en el regalo prometido, las empresas más importantes lanzan sus mejores cartas para convencer a los gamers para adquirir su consola. En el caso de Nintendo es el Nintendo Direct.

Nintendo es la peor consola de desempeño visual. Mientras todas las consolas están optando por el hiperrealismo, en la alta definición y los detalles de alta tecnología. Sin embargo el gran éxito de Nintendo es que se ha recargado en la nostalgia, el formato multijugador y los juegos para absolutamente toda la familia desde el más hardcore hasta el que apenas se inicia en el mundo de los videojuegos.

Estos son algunas de las noticias que más nos emocionaron del Nintendo Direct de septiembre

La primera expansión de Monster Hunter Rise

El primer anuncio del Nintendo Direct fue la expansión del universo en la nueva entrega de Monster Hunter. “Sunbreak” es una opción para los amantes de la versión más reciente de ampliar sus horas de juego en este mundo de bestias fantásticas y nuevas historias que Capcom y Nintendo planean lanzar en verano del próximo año.

Mario Party Superstars / Actualización

En la nueva entrega de Mario Party Super tiene nuevo contenido entre el que destacan 5 tableros clásicos de Nintendo 64, la posibilidad de jugar en línea y una modalidad de elegir un minijuego específico para competir en modo local y a través de Nintendo Online.

Kirby And The Forgotten Land

El Nintendo Direct valió la pena en parte por este gran anuncio. Una nueva aventura de Kirby uno de los favoritos para los nintenderos y de los más odiados para los que juegan Smash. Seguido de Star Allies, la última entrega para Switch de la adorable bolita rosa; Un mundo abandonado y destruido es el escenario en el que Kirby luchará con nuestra ayuda y nosotros haremos lo posible para ver triunfar a este pequeño. Algunos a manera de broma lo comparan con la versión kawaii de Last Of Us. Este juego promete ser una joya en la corona de Nintendo Switch.

Animal Crossing / Actualización

Los jugadores de Animal Crossing tienen un universo aparte. Son un clan y no debes jugar con sus sentimientos o podrían destruirte de una manera tierna pero letal. (Es broma) Pero no mucho…Nintendo les tiene a estos hardcore gamers una actualización con nuevo contenido completamente gratis para noviembre y tendrán su propio directo con todos los detalles el próximo octubre.

Mario Golf Super Rush / Actualización

Una de las cartas fuertes para los Nintendo Direct son las apariciones de Mario en sus diferentes juegos. Mario Golf es un clásico que ha evolucionado muy bien y recibirá su primera actualización con dos nuevos campos de golf y la posibilidad de jugar con Ninji y Koopa Troopa.

Y ahora se viene lo bueno y lo más raro

Expansion Pack Nintendo 64 + Sega Genesis

Desde el lanzamiento del Switch uno de los deseos más grandes de todos los usuarios era tener la posibilidad de jugar los clásicos del Nintendo 64 cosa que ya tenían sus consolas anteriores pero que por alguna razón no había pasado. Sin embargo en el Nintendo Direct se anunció que finalmente tendremos la posibilidad de jugar con títulos de las consolas más legendarias de todos los tiempos. Además se podrá jugar también con juegos clásicos de Sega Genesis. A finales de octubre llegará el “Expansion Pack” una variante del servicio Nintendo Switch Online con el que por un costo extra se podrá tener acceso a la biblioteca de estas dos consolas.

Además se anunció la posibilidad de adquirir un control inalámbrico réplica de ambas consolas el cual hasta ahora parece que sólo podrá conseguirse en la página oficial de Nintendo.

La nueva película de Mario Bross 2022

A medio Nintendo Direct el maestro Shigeru Miyamoto interrumpió el show para dar el anuncio más extraño de todos. Una película animada que saldrá a finales del 2022 de la mano de los creadores de Mi Villano Favorito. ¡¡Con CHRIS PRATT como MARIO y ANA TAYLOR JOY como Peach!! Los intentos de Mario para llegar al cine no han sido la mejor idea. Sin embargo esta película podría ser interesante. Bueno tenemos que tener fe. Además Bowser será interpretado por Jack Black, Donkey Kong por Seth Rogen, Luigi por Charlie Day, Toad por Keegan-Michael Key y la participación de Charles Martinet la voz más conocida y clásica de Mario en los videojuegos.

Splatoon 3

Splatoon se ha convertido en una saga imprescindible para los amantes de Nintendo. Uno de los juegos más competitivos de la marca está próximo a ver su nueva entrega en la que se dieron algunos detalles sobre el regreso del modo historia y la aparición de mamíferos en el mundo futurista de estos calamares humanizados.

Bayonetta 3

El Nintendo Direct cerró con un anunció tal vez no tan emocionante y rompecerebros como CHRIS PRATT como MARIO; pero que definitivamente nos hizo babear un poco. Bayonetta 3 se anunció desde el 2017 y hoy finalmente vimos el primer adelanto de esta heroína con pistolas en los tacones la cual parece se enfrentará a Kaijus gigantes mientras el mundo se destruye por completo y la bruja armada saca unas buenas bromas como si nada estuviera pasando

Sin duda Nintendo sabe cómo pelear con las otras consolas, y de cara al cierre de año tendrán muchos nuevos adeptos a la nintendomanía. ¿Qué anunció te emocionó más del directo? además de CHRIS PRATT como MARIO

