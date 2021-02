My French Film Festival ofrece un festival de cine gratuito con más de 20 cintas para ver en casa. Entra hasta el 15 de febrero.

Sabemos que extrañas ir al cine y, una de las actividades que inevitablemente disfrutas más, son los festivales de cine galo, no lo niegues. Pero para llenar ese huequito aquí está el My French Film Festival, que llega gratis con sus cintas y cortometrajes.

Esta iniciativa pretende mostrar varias caras del cine producido en Francia. Con verticales y temáticas interesantes, el festival de cine francés incluye más de 20 películas y cortometrajes, divididos en las categorías; Forever Young, Crazy Loving Families, True Heroines, French Ghost Stories, On the road, Love is Love, Kids Corner y New Horizons.

¿Qué ver en My French Film Festival?

Además este festival de cine francés tiene una sección de 10 cortometrajes y hasta experiencias VR, que no te querrás perder. En esta 11ª edición de My French Film Festival podrás ver todas las cintas y votar por tu filme preferido que se llevará el premio del público.

En la sección Forever Young podrás disfrutar los recorridos de la juventud, el paso de la adolescencia y la llegada de la madurez, por medio del cine.

Por otro lado el apartado Crazy Loving Families, inlcuye cine con humor, ternura y algunas situaciones complicadas en las familias.

La sección de True Heroineses un homenaje a las mujeres y jóvenes que luchan solas por su destino, encarando la vida con valentía.

Si quieres algo un poco más oscuro la selección de French Ghost Storiesagrupa varias historias de fantasmas al estilo galo.

En On the roadlas cintas narran algunas historias de migrantes, mujeres y hombres que huyen de los conflictos internacionales, buscando un nuevo destino y país de residencia.

Por otro lado hay una sección llamadaLove is Lovedónde un documental y tres cortometrajes abordan el amor desde todas las ópticas posibles.

EnKids Corner, el cine francés estará al alcance de los chilanguitos, por medio de cortometrajes, sin diálogos y animación hecha para niños. Para finalizar en la selección de New Horizonspodrás ver la experimentación del cine francés en su máxima expresión.

Recuerda que deberás entrar a su página y hacer tu registro vía mail para disfrutar todas las cintas.

En este canal podrás ver algunas de las cintas de My French Film Festival hasta el 15 de febrero. Recuerda que después de esa fecha se dará a conocer el ganador del premio del público.