Desde ahora puedes planear tus salidas al cine del 2022 y que no te pase lo que en Spider-man. Aquí te dejamos los estrenos más esperados

A diferencia de 2020, este año fue uno muy bueno para los cinéfilos pues la mayoría de las salas de cine por fin pudieron reabrir trayendo bajo la manga estrenos y películas que nos sorprendieron a todos. En 2022, estos son los estrenos más esperados del año.

En las últimas semanas finalmente se estrenaron películas como ‘Dune’,‘Spider-Man: No Way Home’ y en streaming ‘James Bond: No Time To’ Die’ y ‘La Casa Gucci’; y para fin de mes todavía tendremos el estreno de ‘Lamb’, King’s Man: El Origen’ y a Netflix llegará la esperada: ‘Don’t Look Up’, con un reparto de primer nivel.

2022 empieza y promete llegar con más increíbles estrenos y para el gusto de todos.

Comedias románticas, dramas, películas de ciencia ficción y acción, son algo de lo que nos espera el primer cuatrimestre del año, así que si no quieres perderte ninguno de estos estrenos esperados, ve agendando tu visita al cine:

Estrenos enero:

Agentes 355 – 6 de enero (Diamond Films)

Los estrenos más esperados

Spencer – 13 enero (Diamond Films)

Los estrenos más esperados

Scream 5 – 13 enero (Paramount)

Los estrenos más esperados

Morbius – 27 enero (Sony/Marvel)

Los estrenos más esperados

Estrenos febrero:

Moonfall: Impacto Lunar – 3 febrero (Diamond Films)

Cyrano – 3 febrero (Universal)

Los estrenos más esperados

Marry me – 10 febrero (Universal)

Death on the Nile – 10 febrero (Disney)

Los estrenos más esperados

Uncharted: Fuera del Mapa – 17 febrero (Sony)

Estrenos marzo:

The Batman – 3 marzo (Warner)

Red – 10 marzo (Disney)

Black Light – 17 marzo (ZIMA)

La Ciudad Pérdida – 24 marzo (Paramount)

Estrenos Abril:

Sonic 2 – 7 abril (Paramount)

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore – 14 abril (Warner)

C’mon C’mon – 28 abril (Diamond Films)

Cine mexicano

Por supuesto que no podemos dejar a un lado la materia nacional, estos son algunos de los principales estrenos del año en este rubro.

¡Qué Despadre! – Videocine 17 febrero

Infelices para Siempre – Videocine 17 marzo

¿Y cómo es él? – Videocine 7 abril

Estas son sólo algunas opciones de muchas que seguro nos tendrán al filo de la butaca. Así que ya lo sabes ve planeando tus días de cine desde ahorita.

Así se ven las series más populares del 2021 con perspectiva feminista