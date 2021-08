En esta versión Almodóvar, como es costumbre, presta más atención a la estética y hace una versión moderna de la obra de Jean Cocteu.

Este viernes se estrena ‘La Voz Humana’ primer cortometraje en inglés del reconocido cineasta español Pedro Almodóvar. Las opiniones respecto a este monólogo interpretado por Tilda Swinton y basado en el cuento del literato francés Jean Cocteu ha dividido la opinión de quienes disfrutan su cine.

‘La Voz Humana’ fue escrita originalmente para Edith Piaf, íntima amiga de Cocteu. La cantante francesa nunca se atrevió a subirse al escenario para interpretar este personaje, ella sólo se sentía cómoda cantando.

En cambio sí, fue llevada al teatro infinidad de veces y en la pantalla grande Anna Magnani se encargó de hacer un papelón, en un contexto social completamente distinto al de ahora: el de la posguerra.

Sufrimiento, abandono y depresión

‘La Voz Humana’, narra el presente de una mujer sumida en fuerte depresión. En su dolor ‘Ella’ (como se llama el personaje en la obra) experimenta sentimientos contradictorios pasando de la ira a la condescendencia en instantes muy breves.La razón de este sufrimiento se debe simplemente a la negación: su amante ha dejado de amarla y la ha abandonado a su suerte.

En su agonía ‘Ella’ se da cuenta que necesita discutir con ese hombre que ama y que odia. Quiere ser escuchada y que su voz se materialice para sacar toda esa pena que la acongoja porque no está sola: las voces de su cabeza no la dejan de martirizar (de ahí el nombre de la obra).

‘La Voz Humana’ en la mirada de Almodóvar.

En esta versión de Almodóvar, el cineasta español, como es su costumbre, presta más atención a la estética y trata de hacer una versión actualizada y moderna de la obra de Jean Cocteu.

Por eso elige a Swinton —musa del cine futurista— para interpretar este monólogo en inglés (idioma que probablemente no eligió al azar) como una metáfora de la globalización.

Anticipándose a la mala recepción que ‘La Voz Humana’ podría tener sobre la generación de “lo políticamente correcto” y la “deconstrucción”, Almodóvar hace hincapié, rompiendo la cuarta pared de la única forma que un cineasta puede hacerlo: mostrando el escenario para recordar que todo esto es un artilugio, una ficción—nos dice con sus tomas abiertas.

Al mismo tiempo este espacio teatral, esta escenografía que bien podría ser la replica de la casa de Pedro Almodóvar, juega como un elemento para entender mejor lo que ocurre en la mente de la protagonista y desde luego en el mensaje que el director quiere transmitir.

‘Ella’ tiene que elegir entre ser o no ser la Penélope que se inmola durante 20 años a que Odiseo vuelva. ‘Ella’ tiene que darse cuenta, o quizá no, que ese amor está en el pasado porque la persona que amó ya no está; lo único que queda de él es ficción: recuerdos con los que construyó una escenografía de cartón que la atrapa pese a que no existe… aunque sí, en su cabeza, aunque sí en su corazón.