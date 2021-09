A unas semanas de que inicien los festejos de Halloween, llega la emocionante noticia de que la serie Chucky se estrenará muy pronto.

Por: Editorial M&E

Una vez que vivimos el reboot, revival y el remake de Chucky, El muñeco diabólico, era justo y necesario que nos olvidáramos de las últimas versiones fantasiosas de Child’s Play para regresar a donde todo inició, la primera aparición del asesino en serie, Charles Lee Ray, el clásico personaje de la película de 1988 que posee al ya famoso Good Guy.

Al menos eso promete la nueva serie de SyFy y USA Network a cargo de Don Mancini, nada más ni nada menos que el creador del personaje y de las cintas que se han convertido en películas de culto del cine de terror (aunque en nuestra adultez ya no asusten más).

La mítica nueva serie de Mancini fue anunciada desde 2018, incluso antes de que se anunciara la última película de 2019, “El muñeco diabólico”, que marcó el reinicio de la saga, sin embargo, sus grabaciones no iniciaron de manera inmediata y para 2020 fueron canceladas debido a la pandemia.

Un buen apunte sobre los primeros vistazos de la serie a estrenarse este año es que a diferencia de las últimas películas, el muñeco se parece mucho más a Chucky 2, el más amado por los fans de la saga y usa el mismo estilo de la banda sonora de las pelis clásicas.

¿De qué tratará la serie de Chucky?

A diferencia de la última cinta, la serie Chucky dará continuidad a las películas originales de Child’s Play de 1988, 1990 y 1991, la única diferencia es que hará saltos en el tiempo para contar parte de la historia de Charles Lee Ray, el asesino en serie protagonista de los primeros minutos de la película Chucky, El muñeco diabólico, que transfiere su alma a un muñeco Good Guy bajo un rito satánico.

Don Mancini aprovechará esta nueva serie para traer al presente los enemigos más grandes de Chucky que siguen tras él, además de revelar los hechos que marcaron su vida para que cambiara de rumbo y se convirtiera en un asesino a sueldo.

Sinopsis oficial: Después de que un muñeco Chucky clásico aparece en una venta de garaje, una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer las hipocresías y secretos de la ciudad.

Mira el tráiler:

¿Cuándo se estrenará la serie de Chucky en México?

La fecha oficial es el 27 de octubre de 2021. Se espera que los 10 capítulos estén disponibles en la plataforma de Star Plus, se estrenará uno cada miércoles.

¿Cuántas temporadas tendrá?

Hasta el momento ni Don Mancini, ni SyFy han mencionado si será solo una temporada o habrá más.

El reparto

Hasta el año pasado habían rumores no confirmados sobre el regreso de varios actores de la saga de películas de terror Child’s Play, como Alex Vincent, el actor que interpretó a Andy en las dos primeras cintas, Christine Elise McCarthy, quien dio vida a la hermana adoptiva de Andy para Chucky 2, no obstante, los actores confirmados que estarán en la nueva serie de SyFy serán:

– Jennifer Tilly en el papel de Tiffany.

– Brad Dourif (Lord of the Rings) dará su voz al muñeco diabólico.

– Fiona Dourif, quien apareció en ‘Cult of Chucky’ (se desconoce su papel en la serie).

– Los protagonistas serán: Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Bjorgvin Arnarson (PEN15) y Alyvia Alyn Lind (The Young and the Restless).

Chucky, una buena opción para ver este Halloween. ¿Quieres jugar?