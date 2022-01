Así tal cual lo leíste en el título: Kendrick Lamar y los creadores de South Park colaborarán en una nueva producción de comedia.

Tiembla, Netflix. Paramount Pictures está planeando una irreverente película que promete romperla debido a la explosiva mancuerna que la llevará a cabo: Kendrick Lamar y los creadores de South Park. ¿Khéee? La inesperada —y muy extraña— colaboración estará disponible a través de la plataforma de streaming Paramount Plus. De acuerdo al equipo de producción, actualmente se encuentran alistando detalles para comenzar el rodaje. Así que, no, no es una broma.

Kendrick Lamar, Dave Free —socio del rapero en el proyecto pgLang — y los creadores de South Park, Matt Stone y Trey Parker, son los encargados de llevar a cabo este peculiar live action. Mientras que el guión fue escrito por el comediante Veron Chatman. Contrario a lo que se creería debido al pasado animado de Matt y Trey, en esta ocasión optaron por llevar a la televisión un filme con un reparto de actores que aún continúa siendo incierto.

De acuerdo al comunicado de prensa compartido por Paramount: “La película representará el pasado y presente de un joven negro que está haciendo una pasantía en un museo de ‘historia viva’, cuando de repente descubre que los antepasados ​​de su novia blanca alguna vez fueron dueños de él”.

A nosotros nos da mucha curiosidad lo del museo, ¿se imaginan que las salas del Museo de Antropología también tuvieran actores recreando cada una de las etapas y situaciones?

Kendrick Lamar ft. South Park

Se espera que la producción comience en la primavera del 2022 para estar disponible a finales de año en la plataforma de streaming. Por otro lado, Paramount ha mencionado que espera que este sea el inicio de nuevas y alocadas colaboraciones con mentes creativas como la de Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar producirá una película de comedia en colaboración con los creadores de South Park para Paramount Pictures. pic.twitter.com/OFRq9q2v6h — LIT Culture (@LITCULTUREMAG) January 13, 2022

Checa también: Los 10 programas que más extrañamos de MTV.

Esta no es la primera vez que el rapero le entra a la producción. En 2020 fundó junto con Dave Free el sello discográfico, editorial y casa productora pgLang, el cual busca generar contenido que rompa con los actuales esquemas comerciales. Hasta el momento pgLang ha trabajado con Calvin Klein, el rapero Baby Keem y la cantautora Jorja Smith. Son pocos porque acaban de lanzarla, denles chance.

La verdad es que la trama suena bastante peculiar, ya que abordará un tema delicado como lo es el esclavismo del siglo XIX en Estados Unidos pero con una óptica de comedia. ¿Ustedes qué opinan? Lo que sí nos queda claro es que las plataformas de streaming están apostando a proyectos más y más riesgosos para atraer nuevos suscriptores. Este featuring de Kendrick con los creadores de South Park no lo veíamos venir.