La película que protagoniza Kristen Stewart suma una nueva polémica a días de su estreno en Reino Unido, ahora por las fuertes declaraciones del músico de Radiohead, Jonny Greenwood.

Pablo Larraín nos dejó muy clara su postura antisistema y critica con ‘El Club’, película que aborda la forma en la que la Iglesia Católica protege sistemáticamente a cardenales, curas y sacerdotes que son investigados por pedofilia.

Pero también lo hizo con metrajes con una fuerte carga ideológica como ‘No’, ‘True American’ y ‘Jackie’, todas ellas profundamente controversiales por su postura política.

Y tal parece que Spencer, la biopic de Lady Di, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, no dista mucho a lo que el buen Pablo, nos tiene acostumbrados.

Fiel a su estilo, el cineasta chileno entregó una biopic que se aleja por mucho de los clichés y cuentos de hadas que simboliza la realeza en el imaginario colectivo. En cambio nos muestra a una Diana con trastornos alimenticios, al borde de la locura y sofocada en su propia jaula de oro.

De ahí su nombre “Spencer”, la película que no quiere rendirle tributo a la realeza, sino todo lo contrario: desenmarañar y deja al desnudo, lo absurdo y sórdido que son los protocolos del Palacio de Buckingham.

Sin embargo no todos conocen el trabajo de Pablo Larraín, y uno de ellos era Jonny Greenwood, guitarrista y tecladista de Radiohead.

En una entrevista para la revista británica NME Greenwood confesó que no conocía el trabajo de Larraín y no estaba interesado en la princesa Diana porque la Familia Real siempre le ha parecido “una Institución absurda”.

“Recibí un correo electrónico de Pablo. Yo conocía su trabajo, así que no estaba interesado. Entonces él me envió su película The Club , después de verla quise hacerlo de inmediato”…“La Familia Real es una institución absurda, pero deshacerse de ellos no cambiaría nada porque hay países que no la tienen y no son más libres”… “No veo que Francia sea más libre que nosotros solo por no tener realeza”, declaró.