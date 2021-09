Por: Editorial M&E

La saga de Halloween continúa creciendo de manera legendaria. Esta película podría ser el Star Wars para los amantes de los slashers y las películas de terror. Después de Halloween (2018); que es un híbrido entre reboot y secuela ya que elimina algunos caminos de la saga para poner a Michael Myers 40 años después de la primera entrega, pero que rescata algunos elementos de todas las películas, de manera sutil. Halloween Kills Se estrenará el próximo 15 de octubre.

Cortesía de Universal

Para Halloween Kills secuela directa de la entrega del 2018. Michael Myers sobrevive al intento de Laurie Strode por eliminar finalmente a Michael. El asesino ahora parece tener una especie de poner maligno y sobrenatural que además agrega violencia y creatividad en el camino por terminar con Laurie y el resto de sobrevivientes desde su llegada en 1978.

Algunos guiños a la saga

Por más de 40 años Halloween se ha reinventado con uno de los personajes más legendarios y aterradores del mundo del terror. A pesar de que Michael no es un hombre de palabras; excepto en la versión de Rob Zombie en la que lo podemos recordar por frases profundas y legendarias como “DIE!”. Mucho más allá de eso Michael prefiere ser reconocido por su obra que por su statement.

La película se centra en los sobrevivientes de la primera película de 1978. Los cuales ahora son perseguidos por Michael hasta que parece ellos se unirán y entonces todo se convertirá en una cacería contra el hombre que parece ya ha dejado de serlo para convertirse en la personificación del mal.

Season Of The Witch

En el tráiler podemos ver las máscaras de la icónica Halloween III Season of The Witch. El único intento de la saga por ampliar el universo más allá de Michael Myers. En esta película se pretendían sentar las bases de lo que sería una película anual con historias de terror que no tuvieran más de dos secuelas con el mismo personaje.

Sin embargo en aquellos tiempos Halloween III no tuvo el éxito buscado y tuvieron que regresar a Michael quién con los años incluso pasó por las manos de Rob Zombie con la versión más aterradora de este slasher, y probablemente también la más sangrienta. Y también de las producciones del nuevo milenio con algunos malos momentos pero que al día de hoy también se consideran más o menos de culto.

Esta podría ser la versión más violenta desde Halloween de Rob Zombie y a juzgar por las escenas que nos muestra el tráiler el número de víctimas en esta película podría ser enorme.

La antigua casa de Michael Myers

La ambigua y enigmática personalidad de Michael se ha construido al saber muy poco de su vida. Son pocos los aspectos que se tienen presentes como su rostro el cuál se ha visto en apenas cuatro ocasiones en todos estos años. Uno de los momentos más emotivos y seguramente terroríficos de Halloween Kills seguramente será el regreso de Michael a su hogar de la infancia.

Finalmente podemos especular que al menos en esta ocasión Michael no morirá en esta película ya que en el regreso de Halloween en 2018 se presentó un proyecto de tres películas: Halloween, Halloween Kills y finalmente Halloween Ends la cuál podría ver la luz en 2022.

Apunta la fecha para ver esta secuela de Halloween. Afortunadamente llegará a México el próximo 15 de octubre.

