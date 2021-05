Los chilangos amamos las pelis de miedo, y los sustos, por eso te dejamos los estrenos de terror en mayo 2021 que están en salas de cine.

Una de las cosas que nos gustan mucho -no se hagan- es brincar de la butaca por esos sustos que dan gusto. No piensen mal. Si quieren salir de su escondite e ir al cine, con todas las medidas de seguridad, van los estrenos de terror en mayo.

Las pocas salas de cine comercial abiertas en la CDMX son de Cinépolis, por ahora. Ya sabemos que posiblemente Cinemex regresa en mayo 26 con el estreno de Cruella, según recogen los amigos de Rotten Tomatoes en latam.

¿Qué estrenos de terror en mayo valen la pena?

Vimos todas, no somos críticos, pero sí amigos que disfrutan ir al cine igual que ustedes. Les dejamos nuestras impresiones, pero pos algo es algo.

Espiral: el juego del miedo continúa

Jigsaw marcó un nuevo rumbo para el terror y el soft gore en el cine. Los amantes de la saga, que nos puso los cabellos de punta, con sus ingeniosas maneras de ‘jugar’ con las malvadas víctimas regresa.

No esperes una continuación directa de aquellas 6 entregas. Ni un remake. No. Esta espiral será una historia nueva que solo hace una referencia al juego del miedo original. La historia introduce a Zeke, un policía que tendrá que descubrir la identidad del sádico asesino, que parece imitar las torturas de Jiwsag.

De todas las que hay en cartelera, es la mejor. Eso sí, nada del otro mundo, pero muy a gusto para palomear.

El Exorcismo de Carmen Farías

Los que gusten de este tipo de cintas tendrán que ir con la mente muy abierta. La más taquillera en nuestro país durante la primera quincena del mes es una historia mexicana. Apoyamos el producto nacional, pero la neta, no causo mucho miedo que digamos.

Camila Sodi se lleva la cinta, al ser la que siempre está en pantalla. Incursionar en el terror no es tarea fácil para ningún actor, y pues el amor de Micky, no logró trasmitirnos emociones intensas. La verdad. |

Por otro lado, la cinta tiene muchas referencias de este tipo de cine, pero ni eso logra que se quede en el recuerdo. No te vas a asustar. No vas a saltar repentinamente. No vas a llegar a tu casa a encender todas las luces. Lo chido es que el intento está, pero nada más.

Ruega por nosotros

Una niña que no puede escuchar es ‘bendecida’ por la virgen María, ¿qué puede salir mal?, todo. La verdad, esta cinta gringa no tiene un argumento sólido en su historia, vaya, se siente predecible y hasta aburrida.

Las historias de posesión han sido exploradas ampliamente en el cine, pero a pesar de contar con el ‘Nathan’ de The Walking Dead, entre su elenco, la peli no logra levantar el evento.

Uno que otro, de los llamados scary jump, pero de ahí no hay nada que la vuelva memorable. Funciona para comer palomitas e ir con tu peor es nada.

Juega conmigo

Esta peli, también mexicana, sigue en cartelera porque honestamente logra crear tensión gracias a la música y su historia. Aunque no es nada nueva la formula; niños, casa enorme, juegos y demonios, la apuesta por el terror mexicano rifa.

Si quieres ver lo que la nueva niñera sufre, al cuidado de dos pequeños, en una casa lúgubre y con una misteriosa entidad al acecho esta peli es para ti. Es de lo mejor en los estrenos de terror en mayo, el esfuerzo se nota. Y se agradece.