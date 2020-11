Los estrenos de noviembre en HBO, Amazon, Vix, Fox, Netflix y Starzplay que vale la pena ver incluyen; a la Princesa Diana, Nintendo, Tessa Ía

Estrenos de noviembre que sí vale la pena ver. Saca provecho de tu membresía en Amazon, Netflix, StarzPlay, HBO, Fox o lo que sea que uses y mira lo mejor que hay este mes en su oferta. Va calado.

The Crown, temporada 4

Por fin la vida (drama) de la Princesa Diana llega a The Crown, eso no le va restar poder y forma al papelón que ha retratado en ficción la vida de la realeza más famosa del mundo. Larga vida a la reina.

Amor y Anarquía

Si viste Oscuro Deseo esta serie tiene más drama y comedia, pero centra sus esfuerzos en construir una relación más creíble, que quizá no está bien vista por ojos conservadores, al final todo resulta liberador para la protagonista. Y qué bueno.

Under The Silver Lake

Andrew Garfield interpreta a un adulto, sin aparentes ganas de nada, que descubre a una misteriosa mujer infiltrada en su hogar. Es tal el impacto que el personaje de Garfield decide ir en búsqueda de la dama, pero todo se tornará lleno de misterio y conspiración.

De Brutas, Nada

Tessa Ía interpreta a una joven que debe encontrar roomie para compartir gastos de su departamento después de tronar con su prometido. El nuevo compañero de piso resulta ser ideal, pero todo comienza a complicarse cuando ambos enamoran.

Console Wars

Los estrenos de noviembre incluyen a HBOen la lista por su oferta de documentales. Entre las once producciones de no ficción que se presentarán en la plataforma, destaca la guerra de consolas. La rivalidad entre Nintendo y Sega en los 90,retrata la competencia entre Sonic y Mario. La industria de videojuegos actual no sería la misma sin estos.

Cancelled

Vix está haciendo cosas interesantes en su plataforma. Esta serie española está basada en experiencias reales de muchas parejas durante la pandemia, quizá la más dura: cancelar su boda. La serie de diez episodios (de 9 minutos cada uno) fue grabada con un iPhone y es realmente hilarante y divertida. Puedes verla gratis aquí.

The Spanish Princess

La serie original de Starzplay retoma la historia de la reina Catalina y Enrique VIII para su segunda entrega (secuela). Vale la pena revisar y entender las motivaciones de Catalina quien lucha por preservar su legado y salvar el amor verdadero. “The White Queen” y “The White Princess” avalan esta serie original.



Condor

La segunda entrega de esta serie inspirada en el thriller político “Three Days Of The Condor” nos lleva de vuelta a Joe Turner (“The White Queen”), el analista de la CIA que vive en el dilema constante entre ayduar y darlo todo en su trabajo. La acción inicia cuando Turner debe volver a su pasado para preservar el futuro de los que ama.