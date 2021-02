Billie Eilish: The World's, Little Big Women, Exorcismo en el séptimo día y muchas más en los estrenos de cine en febrero 2021.

Aunque las salas todavía no están abiertas, hay mucho que ver este mes en distintas plataformas de streaming. Así que siéntate y disfruta de estos estrenos de cine en febrero 2021.

Malcolm & Marie – 5 de febrero

No es ningún secreto que el cine sufrió un montón durante la pandemia, pues muchas producciones fueron retrasadas o pospuestas. Sin embargo, este es uno de los estrenos de cine en febrero 2021 que se ideó, filmó y editó durante el confinamiento.

Y no solo por eso es un proyecto que vale la pena. Sino porque su escritor y director es Sam Levinson, creador de la aclamada serie Euphoria. La historia es protagonizada por Zendaya y John David Washington (Tenet).

La historia sigue a un cineasta que regresa a casa con su novia después de celebrar el estreno de una película que espera que sea un éxito. Sin embargo, ella le reclama por no haberla mencionado durante un discurso. A partir de esto surgen otras revelaciones que ponen a prueba su relación.

El proyecto se mantuvo en secreto durante algún tiempo, ya que fue filmada durante la pandemia. Se tardaron poco más de dos semanas y se utilizó una casa privada en California.

Disponible en Netflix.

Flora y Ulysses – 19 de febrero

Las historias para la familia también son parte de los estrenos de cine en febrero 2021. Ese es el caso de esta cinta que se basa en una novela para niños del mismo nombre.

Aquí conocerás a Flora Buckman, una niña que adopta a una ardilla a la que nombra Ulysses. Sin embargo, este no es un roedor cualquiera, pues el animal tiene superpoderes. Y obviamente a partir de este descubrimiento es que este par vivirá grandes aventuras que cambiarán la vida de Flora y su familia para siempre.

Mírala en Disney+.

Barrenderos espaciales – 5 de febrero

Entre los estrenos de cine en febrero 2021 encontramos algo para los amantes de la ciencia ficción. Se trata de la primera gran película espacial surcoreana.

La trama sucede en el año 2092, cuando el 5% de la población mundial migró al espacio porque la Tierra está casi destruida. En ese contexto, la tripulación del Victory, un transbordador espacial que recolecta residuos, descubre a una niña que es buscada por agentes espaciales y deciden exigir un rescate.

Disfrútala en Netflix.

Loco por ella – 26 de febrero

¿Hasta dónde eres capaz de llegar por amor? Pasa un rato divertido con esta comedia romántica española que es parte de los estrenos de cine en febrero 2021 llega esta comedia romántica española.

Adri vive una mágica noche junto a Carla, la chica de sus sueños. Sin embargo, pronto descubre que ella ha sido ingresada en un centro psiquiátrico. Con tal de verla de nuevo, él se interna voluntariamente, pero descubre que no será tan fácil salir de ahí.

Ponla en Netflix.

Exorcismo en el séptimo día – febrero (fecha por confirmar)

Si amas el terror y las películas de acción, entonces no puedes perderte esta película que se define a sí misma como una fusión entre Día de Entrenamiento y El Exorcista.

Protagonizada por Guye Pearce y Vadhir Derbez, la cinta sigue a un reconocido sacerdote que se dedica a hacer exorcismos que se convierte en el mentor de un sacerdote novato en su primer día de entrenamiento. Sin embargo, los demonios no esperan a nadie y estos dos pronto tendrán que enfrentar las fuerzas del mal.

El maestro del Yin Yang: El Sueño de la Eternidad – 5 de febrero

Uno de los imperdibles estrenos de cine en febrero 2021 es esta cinta china de acción y fantasía. Se trata de una adaptación de la famosa novela japonesa Onmyoji.

Sigue al joven Qinming, uno de los cuatro maestros del Yin-Yang, y quien es llamado a la capital para matar al demonio serpiente que despierta cada cien años. Sin embargo, la princesa y el jefe de la guardia real planean una conspiración que podría terminar con el equilibrio de todo.

Disfrútala en Netflix.

Little Big Women

El drama no falta en los estrenos de cine en febrero 2021 y en esta lista destacamos a la que fue la película más taquillera del 2020 en Taiwán, su país de origen.

Cuenta la historia de cómo una familia se enfrenta al hecho de que el patriarca, recientemente fallecido, tenía una aventura. Mira cómo su esposa intenta superar este rencor mientras sus hijas y nietas también viven este sentimiento de dolor y traición para finalmente encontrar la reconciliación.

Disponible en Netflix.

I care a lot – 19 de febrero

Otro de los estrenos de cine en febrero 2020 participó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y afortunadamente este mes llega a streaming pa’ disfrutarla desde casa.

Se trata de una comedia oscura que sigue a Marla Grayson (Rosamund Pike) y Fran (Eiza González), dos mujeres que prácticamente se dedican a defraudar a jubilados y sus jugosas pensiones. Ellas creen encontrar a una gallina de oro en Jennifer Peterson (Dianne Wiest), sin embargo, pronto descubre que esta señora esconde mucho más y que está relacionada con un jefe del crimen (Peter Dinklage).

Vela en Netflix.

Life in a Day 2020 – 6 de febrero

La pandemia también inspiró muchos proyectos y películas y ese es el caso de uno de los estrenos de cine en febrero 2020. Se trata de un documental donde se plasma cómo es la vida de las personas en el mundo durante un día.

Este ejercicio lo hizo el cineasta británico Kevin Mcdonald en 2011. Sin embargo, repitió este experimento durante la pandemia del 2020. Así recibió videos de más de 300 mil personas compartiendo parte de su vida.

Disfrútala gratis en YouTube.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry – 26 de febrero

Los estrenos de cine en febrero 2021 también traen la llegada de este documental enfocado en una de las artistas del momento: Billie Eilish.

Esta producción muestra el proceso detrás de la creación del álbum de estudio debut de la cantante When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Aunque también incluye extractos de este tour que le cambió la vida.

Disponible en Apple TV+