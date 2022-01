Ya sabemos que los zombies coreanos son otro nivel, por lo que ahora no te puedes perder el nuevo K-drama Estamos muertos, vía streaming.

All of us are dead (Estamos muertos, en español) es el nuevo K-drama con zombies a la coreana (o K-zombies) que llega a Netflix este fin de semana. Las expectativas son muchas, luego de ver lo bien que en ese país han tocado el tema en Tren a Busan y Kingdom, por ejemplo. Así que habrá que echarle un ojo a esta nueva producción adaptada de un webtoon, cuyos avances lucen aterradora y sangrientamente adictivos.

Así va a estar Estamos muertos la nueva invasión zombie coreana

Un virus y muchos, pero muchos zombies

En una escuela de una ciudad suburbana alguien del alumnado tiene síntomas muy raros. Y es que ha comenzado a expandirse un virus desconocido, y se sale de control con mucha rapidez.

Crédito: Yang Hae-sung/Netflix

La cosa se pone tan fuerte con cada vez más gente infectada, que el gobierno declara estado de emergencia y pone en confinamiento la ciudad. Los zombies ya están por todos lados, algo jamás imaginado pero que mostrará All of us are dead.

“¿Qué está pasando?”, pregunta alguien, a lo que un estudiante responde: “Es Estación zombie”, en un claro guiño a la película Tren a Busan, también conocida con ese título en español. “Los zombies pertenecen al cine, no a nuestra escuela”, le responden.

Crédito: Yang Hae-sung/Netflix

Estudiantes que buscan salir con vida de esta invasión

Pero claro que están ahí, son feroces y los alumnos que se han librado del contagio, hasta ahora, están atrapados en la escuela, que es como su fortaleza. Les tocará ver cómo salir con vida, y todo sirve como arma de protección: Pupitres, ventanas, sillas, lo que se encuentren mientras son rescatados de esta inusitada invasión zombie.

Las situaciones que enfrentarán son verdaderamente extremas, pues en la lucha por sobrevivir verán a sus amigos convertirse en seres espeluznantes y hambrientos. Y deberán pensar ya en un plan, algo nada fácil en medio de la tensión. Además están sin teléfonos celulares, sin comida, y sin adultos que los cuiden. ¿Cómo sobrevivir y seguir siendo ellos?

¿Qué más debes saber sobre Estamos muertos?

All of us are dead viene de un webtoon súper popular en Corea del Sur, escrito por Joo Dong-geun y publicado en 2009. Razón por la que hay ya mucha gente al pendiente de su estreno.

El guión es de Chun Sung-il, y los directores son Lee J.Q. y Kim Nam-su. Quienes para el casting prefirieron caras no famosas, y cuando eligieron a su reparto tuvieron muchos ensayos para que todo se viera lo más real posible. Por ejemplo, ensayaron con un bailarín durante un día la coreografía para moverse como zombies.

Así pues, en el elenco de la escuela verás a: Park Ji-hu (On-jo), Yoon Chan-young (Cheong-san), Cho Yi-hyun (Nam-ra), Lomon (Su-hyeok), y Yoo In-soo (Gwi-nam). Además de: Lee You-mi (Na-yeon), Lim Jae-hyeok (Dae-su), Ha Seung-gri (Ha-ri) y Lee Eun-saem (Mi-jin). Además de Lee Byeong-chan como el maestro Kim Byong-chul, quien creó el Virus Jonas… no te diremos por qué.

Crédito: Yang Hae-sung/Netflix

Este K-drama consta de 12 episodios en los que vivirás de cerca el enfrentamiento entre alumnos v.s. K-zombies. Drama, terror, sangre, amistad, quizá algún romance, y una intensa lucha de vida o muerte.

Se dice que All of us are dead será el próximo hit de Netflix luego de El juego del calamar. Eso está por verse, y lo podremos comprobar a partir de este 28 de enero, a las 2:00 a.m. de México. ¿Le vas a dar play?

