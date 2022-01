Mariachi con rock siempre será una combinación ganadora, y un grupo que rifa con eso es Flor de Toloache. Checa lo que preparan con esta fusión.

Flor de Toloache es un mariachi femenil latino en Estados Unidos. Desde 2008 se viene abriendo camino con su fusión de tradición y modernidad, varios discos y hasta un GRAMMY Latino. Pero ahora está por lanzar un disco que emocionará a todos los rockeros, pues es un tributo a grandes bandas y rolas. De eso y más, hablamos con sus fundadoras, Mireya Ramos y Shae Fiol.

¿Quién es este grupo tan peculiar?

Quizá las ubicas por haber tocado “Ojalá que llueva café” con Café Tacvba en el Vive Latino 2019, o más recientemente en el nuevo disco de Ximena Sariñana. Pero tienen una trayectoria detrás.

Mireya cuenta que todo empezó en 2008 en Nueva York con música tradicional, y al ser chicas de diferentes países surgió la fusión que hacen. Ella es mexico-dominicana que creció en Puerto Rico, su padre es michoacano y cantaba en un mariachi. Shae es cubana-americana, y el resto de las que integran lo que describe como el colectivo de mujeres Flor de Toloache es otros lados.

“Venimos de una mezcolanza hermosa y todo se expresa en la música que hacemos. Orgánicamente el proyecto fue evolucionando como una cosa de fusión, como reflejo de Nueva York, de nuestro entorno. Para nosotros lo más genuino era hacer fusión, nuestras composiciones, nuestros propios arreglos de los clásicos de mariachi”, explica la violinista y cantante, y agrega que también les gusta “cuánta libertad hay cuando uno crea con ese tipo de acercamiento y básicamente con el corazón en la mano”.

La música de mariachi rifa mucho para Flor de Toloache

Dentro de su fusión sobresale el mariachi, ¿qué tiene que les gusta tanto?

Shae: “El mariachi tiene un estilo tan específico, instrumentos muy específicos, el guitarrón, la vihuela, trompeta, y el baile. La manera en la que los ritmos se transmiten y cómo están tan sincopados, es totalmente de mariachi. Es una técnica muy clara, sónicamente es tan única, y llevar esto a la música popular es un reto y eso lo hace muy divertido.

“Pero también es algo con lo que la gente está suficientemente familiarizada en Estados Unidos, en Nueva York. Así que es muy emocionante cuando es una tradición folclórica tan fuerte y la puedes abrir de una manera diferente. Tocar el guitarrón y la vihuela de una manera diferente, no necesariamente nueva pero como nosotros lo hacemos con estos tipos de técnicas no tradicionales, por ejemplo yo toco la vihuela como en el folk estadounidense, todo eso es… nosotros nos dimos la libertad de explorar más allá de la tradición”.

Pero al hacer sus exploraciones y fusiones, se toparon con dos cosas. Una fue parte de la comunidad de mariachis en Nueva York que no recibió bien su propuesta, “tal vez no entendían cuál era la dirección y el propósito. Eso es entendible con cualquier tradición cuando viene un cambio, que la gente se resista”, dice Mireya.

La otra, revela Shae quien no creció con el mariachi, fue darse cuenta de la importancia de esta música. “Mi familia cubana es muy fan de mariachi, no lo sabía, ni lo impactante que ha sido en toda Latinoamérica”. Y agrega que le sorprendió que no sólo los mexicanos las contrataran en Nueva York, sino de otras nacionalidades latinas. “Todos tienen esa conexión porque el mariachi tiene ese poder de unirlos por medio de la música”.

Mariachi con rock, combinación ganadora que dará un disco de Flor de Toloache

¿Cómo surge la idea de hacer mariachi con rock?

Mireya: “Tuvimos la oportunidad durante la pandemia de que Colombia Al Parque nos invitó a ser parte de su festival virtualmente, pero nos pidieron que hiciéramos todo un set de covers de rock”.

Algo que también han mostrado en un medley de Nirvana. Además de que tienen versiones de cantantes de otros géneros, como Usher, Romeo Santos, Juan Luis Guerra, y una colaboración con John Legend y Cultura Profética. Así que aceptaron la misión.

“Para nosotros fue una buena oportunidad de cantar esos clásicos que muchas de nosotros crecimos escuchando, y hacerle ese tributo a esos artistas y tener esa conexión con ellos. Nos divertimos muchísimo, fue la primera vez que grabamos tan remotamente, fue una nueva experiencia, linda”, recuerda la cantante.

La experiencia fue tan buena que, en un día de marzo por confirmar, lanzarán un material muy especial. Mireya adelanta: “El álbum que va a salir ahora es el tributo al rock en español. Hicimos más covers que van a salir en ese álbum”

¿Qué vas a escuchar ahí? El tracklist que nos revelaron está de lujo: “De música ligera” de Soda Stereo, “Florecita rockera” de Aterciopelados, “La tierra” de Ekhymosis (la banda metalera de Juanes), “Penélope” de Draco Rosa, “Ingrata” de Café Tacvba, “Matador” de Los Fabulosos Cadillacs, “Clandestino” de Manu Chao, además de una rola de Enanitos Verdes.

Ya han tocado algunas de esas canciones en el festival colombiano pero ahora más gente las escuchará, ¿les da nervios?

Mireya: “Estamos curadas de espanto porque ya hemos sido criticadas muchísimo en el pasado”, responde entre risas, “Nos gusta lo que hacemos, entonces estamos felices de seguir creando música”.

Flor de Toloache acerca el mariachi a las nuevas generaciones

Algo que ha sucedido en sus conciertos en Estados Unidos, es que va mucha gente joven. Algo que las alegra mucho, pues están acercando el mariachi a las nuevas generaciones.

“Eso es verdad y lo hemos escuchado. Cada vez que tocamos en California o esos estados lo más especial es escuchar ese tipo de conexiones, la generación más joven que viene y nos dice ‘ustedes nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos’”, dice Mireya. Mientras que Shae agrega que incluso los chavos llevan a sus familias a verlas.

Y en México, el año pasado también tuvieron un acercamiento con las nuevas generaciones vía el álbum Amor adolescente de Ximena Sariñana. Ellas participaron en “El amor más grande”, y así recuerda la experiencia Mireya: “No sé cómo supo de nosotras, pero pidió que le hiciéramos el arreglo a su canción. Hicimos una llamada y muy chula ella. Fue una colaboración muy linda, desafortunadamente no pudimos estar físicamente con ella por la pandemia. Para nosotros fue un honor trabajar con ella, con alguien con su trayectoria”.

Uno de los sueños de Flor de Toloache tiene que ver con Garibaldi

Hablando de México, y con la apertura de cada vez más conciertos, ¿Flor de Toloache vendría a tocar este año? Ellas no tienen planes concretos aún, pero “estamos con muchas ansias de ir a México otra vez”, admite Mireya. Y es que conservan buenos recuerdos del país.

¿Qué es lo que más les gusta cuando vienen a México?

Mireya: “La comida y la gente. México es hermoso, hay tanto que ver y tanta cultura. Las compras. Tener acceso a los trajes de mariachi, los elementos de los trajes, y convivir con la comunidad allá es lindo. No hay nada como eso. Ver cómo el público nos recibe”.

Estando aquí, ¿han aprovechado para hacerse o comprarse unos auténticos trajes de mariachi?

Mireya: “Tratamos, pero no nos fue muy bien. Queremos regresar y poder hacer eso en algún momento”.

Con respecto a la comida mexicana, ¿qué es lo que más les gusta?

Mireya: “Me encanta el queso oaxaca, ¡uff, es increíble! Las quesadillas de huitlacoche”.

De los lugares que han visitado, ¿cuáles les gustaron más?

Mireya: “La Ciudad de México siempre es increíble. Oaxaca me impresionó muchísimo, es muy bonito, el mezcal está increíble también. Ahí grabamos un video de ‘La llorona’”.

Para muchos mariachis es un sueño tocar en Garibaldi, ¿ya tuvieron la oportunidad o les gustaría?

Mireya: “Nos gustaría. Siempre hemos querido grabar un video con un mariachi de ahí, a ver si algún día se puede. Ya fuimos”.

Shae: “Ya fuimos muchas veces. Y tocamos en el festival del mariachi en Guadalajara, llegamos temprano y por suerte nos pidieron abrir para el Mariachi Vargas, fue aterrador pero increíble”.

Mientras las Flor de Toloache pueden volver a México, sólo queda estar atentos al disco de covers rockeros, y a otro que lanzarán después con temas originales. Y es que, como ya hemos escuchado, estas chavas realmente la arman muy chido con sus fusiones musicales. ¿A ti te late su propuesta?