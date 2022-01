Si te preguntabas cuándo y dónde ver la serie How I met your father, tenemos muy buenas noticias para ti, pues será muy pronto.

How I met your father no tarda en llegar a Latinoamérica vía streaming. Los fans la estaban esperando, y muchos leían un poco resignados los comentarios y spoilers en redes sociales, pues ya llegó a Hulu en Estados Unidos. Pero ahora podrán verla como debe ser, en otra plataforma de streaming para Latinoamérica.

Llegó el momento de echarle un ojo a la nueva serie How I met your father

Primero fue How I met your mother

Entre 2005 y 2014 pudimos conocer las aventuras de Ted Mosby, quien le contaba a sus hijos adolescentes Luke y Penny desde 25 años en el futuro cómo es que conoció a su madre. En nueve temporadas, 208 capítulos de esta sitcom, nos fuimos enterando de sus aventuras con sus amigos y sus amores.

Esta serie, How I met your mother, fue protafonizada por Josh Radnor, Jason Seger, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hanningan y Cristin Milioti. Pero los fans siempre se quedaron con ganas de que también se hiciera How I met your father.

Telenovelas para ver en streaming y dejar salir la señora que llevas dentro

Por fin viene How I met your father

Corte a 2022, año en el que por fin se estrena el spin-off tan deseado. Proyecto que se intentó llevar a la pantalla como How I met your dad en 2013, pero no funcionó.

Sin embargo, en abril del 2021 se anunció que se grabaría How I met your father, con estreno el siguiente año, y ahora podremos verla en México y Latinoamérica.

¿Y de qué va la historia? Sophie es una aspirante a fotógrafa que está luchando por encontrar el amor. Es el año 2021, y vive diversas situaciones con sus amigos, que van desde la búsqueda de la identidad, lo que quieren de la vida, y la manera en la que lidian con el amor en tiempos de apps de citas. Como puede verse, no es la otra parte de la historia que vimos en HIMYM, sólo está inspirada en su premisa.

El elenco está encabezado por Hilary Duff, con su versión adulta interpretada por Kim Catrall quien narra todo desde el año 2050. A ellas las acompañan: Francia Raisa (Valentina), Christopher Lowell (Jesse), Suraj Sharma (Sid), Tom Ainsley (Charlie) y Tien Tran (Ellen). Y habrá participaciones especiales de: Josh Peck (Drew), Ashley Reyes (Hannah) y Daniel Augustin (Ian).

¿Cuándo y dónde verla?

Esta nueva serie se estrenará el próximo miércoles 9 de marzo, con los primeros dos episodios.

Aunque no podremos verla en televisión, sino vía streaming en la plataforma Star+.

Cortesía Star+

Si eras muy fan de How I met your mother, ¿le vas a dar una oportunidad a How I met your father a partir de marzo en Star+?