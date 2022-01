Como parte de su disco 30, la estrella británica Adele estrenó el video de su segundo single, “Oh My God”, con una mezcla de teatralidad y sensualidad.

Luego de hacer su gran regreso con la balada “Easy on me” y el disco 30 el año pasado, Adele ya tiene afuera el video de su siguiente single: “Oh My God”. Se trata de un tema con un beat distinto y más up tempo y una letra en la que habla de volver al ruedo de las citas. ¿Cómo ilustrar eso? Hoy nos lo muestra y sorprende a sus fans.

Adele se luce e impacta con el video de “Oh My God”

Para comenzar, este video la reúne con un viejo conocido, el director Sam Brown, quien en 2010 se encargó de realizar el de “Rolling in the deep”, de su disco 21. Al respecto, la cantante y compositora comenta: “Colaborar de nuevo después de una década es nostálgico por decir lo menos”.

Crédito: Raven Varona / Sony Music

La grabación se llevó a cabo el día que lanzó “Easy on me”, es decir el 14 de octubre de 2021. “Estaban pasado un millón de cosas al mismo tiempo”, dice Adele en sus redes sociales sobre la realización de “Oh My God”, y agrega: “Pero la atención del equipo a los detalles rayó en lo hilarante. Muchas gracias por su paciencia y por reunirlo todo, fue muy divertido. ¡Aunque al final había una enorme serpiente pitón en el set así que yo saqué mi trasero de ahí!”

Y es que vemos a la artista sentada en una silla, sí, de nuevo, mientras luce fantásticos atuendos de Harris Reed, Louis Vuitton y Vivienne Westood, y la rodea un grupo de bailarines y acróbatas. Pero en algún momento la cámara también nos muestra al animal que menciona en medio del caos, quizá como para simbolizar el pecado. En contraste, hay una escena en la que la cantante luce un vestido con una cruz, y al final se come una manzana.

El resultado final es impresionante

El resultado final es una impactante obra audiovisual cargada de teatralidad, dramatismo y sensualidad. “Sé que está mal, pero quiero divertirme”, canta ella, y las sugerentes imágenes van completamente a tono con ese momento en el que volvió a tener citas tras su divorcio y siendo una persona famosa.

El segundo single del álbum 30 actualmente ocupa la posición #27 de iTunes México, mientras que en Spotify ya supera los 117 millones de streams. En cuanto a las expectativas del video, seguramente alcanzará cifras millonarias de vistas como sus predecesores.

Adele volverá a los escenarios este 21 de enero, cuando inicie su residencia en Las Vegas, donde seguramente sonará “Oh My God” junto con el resto de sus éxitos. Mientras tanto, ¿qué te pareció el nuevo video?