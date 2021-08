La escenas de baile en el cine a veces son tan legendarias que superan a toda la película. Te contamos sobre algunas que nos dejaron así: 🥵🥵

Por: Editorial M&E

Es difícil explicar lo que se siente al bailar. Y es que aún cuando no sepas hacerlo; cuando es con alguien que te atrae, sin duda provoca una conexión íntima y sexual.

Bailar con alguien que nos agrada se parece mucho, en el caso de las mujeres, a un ataque de furor uterino y, en el caso de los hombres, a una palpitación que crece debajo de los pantalones. Es decir, a una necesidad irracional de copular ipso facto.

Tal vez por eso nuestros ancestros prehistóricos lo utilizaban con fines sexuales. Sabían mejor que nadie que tanto el baile, como el sexo, son probablemente las únicas prácticas en donde el goce radica en permitirnos sentir y ser nosotros mismos.

Te recomendamos: El erotismo natural de María Kalach

Bailar es un estimulante sexual, un atrayente erótico que eleva los niveles de testosterona a tal grado que los hombres, pierden la vergüenza.

Otra coincidencia que comparten el sexo y el baile es que ambos necesitan del aprendizaje aprendizaje continuo y la experimentación para salir de lo monótono. Por eso y porque no hay nada más sexy que bailar hicimos una lista de los bailes más sensuales del cine que por poco nos provocan un orgasmo.

Antonio Banderas en Take the Lead

El tango es uno de los bailes más sensuales y Antonio Banderas lo demuestra en Take a Lead. En la escena el profesor de baile; que interpreta el actor, quiere enseñarle a sus desmotivados alumnos que el tango es una de las mejores formas de ligar.

Adèle Exarchopoulos en La Vie d’Adèle

El baile es también una manera de insinuarse, un preámbulo del sexo, por eso ver bailar a la persona que nos gusta puede excitarnos tanto. Es más, si lo pensamos bien las relaciones sexuales se parecen mucho a bailar ya que son una especie de danza en donde el ritmo y el cuerpo se fusionan.

En La Vie d’Adèle todo sucede desde un ángulo conocido como point of view, mismo que utiliza el director para enamorarnos de Adèle. El director sabe el poder que tiene el baile. Es por ello en reiteradas ocasiones la vemos bailar, coqueteando con nosotros al otro lado de la pantalla con una gracia y sensualidad que la convierten en el objeto de nuestro deseo.

Al Pacino y Gabriella Anwar en Scent of a Woman

Podríamos hacer cientos de listas sobre escenas emblemáticas del séptimo arte; en referencia al baile, y ninguna de ellas estaría completa sin la magistral escena en la que Al Pacino. El Coronel Frank Slade y la actriz Gabriella Anwar (Donna) bailan tango en un restaurante de etiqueta en donde no está permitido hacerlo.

En la película ambos personajes sucumben a su notable química para robarse la mirada de todos los comensales; que los miran atónitos bailar al ritmo de ‘Por Una Cabeza’ de Carlos Gardel.

Chayanne y Vanessa Williams en Dance With Me Dance

Si hablar de Chayanne ya de por sí es sexy, ahora imagínalo bailando ritmos latinos y moviéndose en cámara lenta… ¡Exacto! babeo garantizado. La película trata de eso: Chayanne moviendo ese cuerpecito perfecto que la naturaleza le obsequió durante poco más de dos horas. En serio: ¿necesitamos darte más razones? No lo creo.

Cecilia Suárez y en Manuel García Rulfo en La Vida Inmoral de la Pareja Ideal

Ya hablamos de personas dotadas en el baile, sin embargo también existen personas que simplemente aman mover el esqueleto, no importa si lo hacen bien o pésimo. Bailar de forma desinhibida para expresar su personalidad de una forma que los vuelve extrañamente atractivos, justamente como hacen Cecilia Suárez y Manuel Garcia en la película ‘La Vida Inmoral de la Pareja Ideal’.

En esta película Martina (Cecilia Suárez) y Lucio (Manuel Garcia) recuerdan los viejos tiempos y su amor adolescente dejándose llevar por el ritmo de ‘Estrechez de Corazón’ de Los Prisioneros.

Jennifer Beals en Flashdance

No hay nada más perfecto en el cine de baile que la coreografía que Jennifer Beals se avienta en Flashdance al ritmo de ‘What a Feeling’.

Con una anatomía envidiable, el cabello rizado, un leotardo negro, unos calentadores del mismo color y la gracia de sus movimientos, Alex (Jennifer Beals) acapara la atención de los jueces y críticos de la academia de baile a la que adiciona con la esperanza de que su ritmo cautive los cautive ya que no la encuentran lo suficientemente talentosa.

El baile de Alex es sin duda uno de los más excitantes en la historia del cine, justamente porque expresa, a la perfección los movimientos del cuerpo, las posturas sugerentes; al mismo tiempo que estimula la vista, y aumenta el deseo sexual de quienes la observan.

Otro momento erótico de esta película es cuándo Alex baila al ritmo de Maniac.

John Travolta en Perfect

Ya lo hemos dicho con anterioridad, el baile es una lenguaje universal, una forma primitiva de expresarnos en la que no son necesarias las palabras; una manera de captar la atención de quién deseamos, un modo de insinuamos con o sin nada de sutileza.

En ese sentido bailar se puede convertir en un ritual de apareamiento que puede resultar muy estimulante, casi pornográfico, precisamente como lo hace Jhon Travolta en Perfect cuando trata de seducir a su maestra de areóbics que aunque en primera instancia se resiste termina teniendo un encuentro casi sexual en medio de la clase.

Monica Bellucci en Irreversible

Las personas pensamos mucho en sexo cuando bailamos, e incluso existe una afirmación popular que dice que un(a) buen(a) bailarín(a) (sea hombre o mujer) es un(a) experto(a) en las sábanas y aunque no sabemos sí se trata de una verdad a medias o de una falsa afirmación lo cierto es que el baile puedes ser un acto excitante y estimulante.

En la película Irreversible, momentos antes de que la vida de Alex (Monica Bellucci) dé un inesperado giro, la sensual italiana, que no puede ser más dueña de su cuerpo en ese momento, mueve su bella fisionomía al compás de la música con armonía y sensualidad casi divinas.

Es esa forma de adueñarse de su sexualidad y expresarla a través del baile y sus movimientos la hacen desenvuelta y atractiva para los demás, provocando de forma indirecta el deseo de todos los que la observan.

Patrick Swayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing

Esta película es un homenaje al cachondeo y a la sexualidad que se expresa en el baile. Patrick Swayze y Jennifer Grey son otro nivel en Dirty Dancing.

La película es una declaración de intenciones sobre lasexualidad femenina ya que es más que obvio que Baby (Jennifer Grey) se acerca a Johnny (Patrick Swayze) una vez que lo ve bailar con la única intención de acostarse con él.

Tom Cruise en Risky Business

Los movimientos de Tom Cruise en Risky Business sacudiendo todo lo que el creador le dotó en esos diminutos calzoncillos, que le quedaban bastante ajustados en la parte delantera, despertaron el libido de toda una generación de adolescentes.

En un minuto y medio aparece Tom Cruise sacudiendo los genitales y moviendo sus puntiagudas caderas al ritmo de Old Time Rock and Roll de Bob Seger. Sus movimientos son tan sugerentes que es inevitable pensar en él de una forma que no sea sexual.

Sumado a ello la cámara se toma el tiempo suficiente para enfocar las fuertes y torneadas piernas velludas, de Tom Cruise, lo que sólo detona nuestras ganas de seguir mirándolo y si tenemos un poco de suerte poseerle aunque sea sólo en la imaginación.