En mercados, tianguis, escuelas, parques y hasta en las estaciones de la colapsada Línea 12 del Metro; en todos los puntos neurálgicos de Tláhuac es posible observar a decenas de mototaxis haciendo fila para cargar pasaje. Desde hace más de dos décadas, las motocicletas con calandrias a cuestas y los carritos eléctricos forman parte del paisaje urbano en esta alcaldía de la periferia capitalina.

Al recorrer las calles de Tláhuac es posible observar cómo este medio de transporte alternativo está sumamente arraigado en la comunidad. No solo se aprecian circulando con pasajeros o en busca de ellos. Además, hay muchos estacionados sobre la banqueta o frente a los domicilios de vecinos que han hecho de ellos tanto una forma de sustento como opción de movilidad en la alcaldía con menos transporte de la ciudad y que, por si fuera poco, sufre los estragos del colapso de la Línea 12 del Metro.

Los mototaxis no son un fenómeno exclusivo de Tláhuac. Es posible encontrarlos regularmente en otras alcaldías capitalinas, como Xochimilco e iztapalapa. También existen en otras entidades, como Edomex, Morelos y Oaxaca. Pero en pocos lugares son tan numerosos y se encuentran tan arraigados a la movilidad y la economía barrial como en Tláhuac, donde brindan transporte a los vecinos por 7 pesos, aunque el costo del viaje puede incrementar en función de la distancia, la hora y hasta el clima.

En Tláhuac, los conductores están agrupados en organizaciones que forman bases en los puntos más transitados de sus colonias. Don Armando forma parte de una de estas organizaciones desde hace 14 años. En entrevista, comenta que su acercamiento se dio al buscar una fuente de ingresos:

“Aquí por la casa hay una base y me fui acercando a ellos. Me veían un poco raro porque no me conocían. Les dije que si me daban permiso de formarme y me decían que no, porque ellos pertenecían a una organización”.

Don Armando