Se levantan temprano antes de que salga el sol, estiran, caminan, corren, nadan, pedalean, entrenan, sudan la gota gorda –literal–, siguen una dieta especial; desvelarse o irse de fiesta no está dentro de sus planes de fines de semana. Lo dejan todo en la cancha o en la pista, no pierden de vista su carril y mucho menos su meta; se lesionan, se recuperan y vuelven. No conciben caerse sin levantarse. Su vida se trata de disciplina, esfuerzo, dedicación y pasión.

Sin embargo, en lo que más se la juegan, y el reto más complicado que tienen, es encontrar un equilibrio emocional y procurar su salud mental. De acuerdo con un estudio de The British Journal of Sports Medicine sobre trastornos y síntomas en deportistas de élite, es muy común que presenten angustia, trastorno del sueño, ansiedad, o depresión debido al estrés que enfrentan, síntomas que incluso prevalecen aún cuando estos atletas se retiran.

Por ejemplo, la tenista Renata Zarazúa, narra que después de participar en una competencia internacional, fue cuestionada por no ganar, comentando que no había cumplido las expectativas de la gente a pesar de estar lesionada y haberse rifado así, lo que le afectó profundamente y tuvo que tratar con un terapeuta. O la gimnasta Rut Castillo que, semanas previas a la calificación de los Juegos de Tokio en 2020, se encontraba tan presionada que comenzó a afectar su rendimiento hasta el punto en el que colapsó física y mentalmente.

Historias como estas forman parte de la campaña Under Pressure, de Michelob Ultra, la cerveza premium light, cuyo objetivo es crear conciencia acerca del estrés que existe sobre los atletas y que en ocasiones afecta su bienestar mental.

El equilibrio lo es todo, mantener el balance donde a veces hacer sacrificios es parte de la fórmula del éxito, con momentos de relajación y socialización es de lo más importante. Bajo esa premisa, la marca propone que, en cualquier disciplina, solo vale la pena si lo disfrutas, para que reflexionemos y seamos conscientes de que la salud mental es tan importante como la física.

En Under Pressure también participan importantes atletas mexicanos como el futbolista Guillermo Ochoa, la nadadora Joana Jiménez, el clavadista Diego Balleza, el gimnasta Isaac Nuñez, el boxeador Alan David Picasso, el beisbolista Japhet Amador, el esgrimista Diego Cervantes, y la clavadista Aranxta Chávez, para compartir la manera en la que han experimentado la presión en diversos momentos a lo largo de su trayectoria y cómo esta ha influido en su salud mental.

Así que ya sabes, hagas lo que hagas, tú tranqui, relax, tómate tu tiempo junto con una chelita y disfruta el camino hacia la meta.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON MICHELOB.