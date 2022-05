No es un misterio del todo, pero a menudo se cree que las personas inteligentes nacen así, que por suerte llegaron antes a la repartición de alto coeficiente, pero la neta es que no. No se trata de algo heredado, o de cualidades de suerte o al azar, mucho depende del desarrollo que tuvieron durante la infancia.

Para empezar, debemos explicar que hay teorías sobre la existencia de distintos tipos de inteligencia, por eso, hay quienes se rifan con la creatividad en la escritura y oratoria; otras personas con destrezas musicales, a quienes les gira con la lógica-matemática, también existe inteligencia espacial, corporal, e incluso interpersonal y naturalista.

El investigador Julián De Zubiría, consultor en Educación de las Naciones Unidas y autor del ensayo “Mitos y realidades sobre la inteligencia y el talento”, lo explica súper claro, ya que con tantos tipos de inteligencias, no quiere decir que no haya gente que sea o no sea inteligente, sino que la inteligencia se desarrolla, o se impide, dependiendo el desarrollo, o limitante, de sus capacidades según su entorno, ya sea por medio de estudios, familia, o condiciones en general.



Por ello, es tan necesario ayudarle a niños y niñas a sacar todo su potencial, aquí te damos algunas ideas para mejorar su habilidad cognitiva:

Primero, es fundamental ser consciente de la importancia de la alimentación, ya que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un tercio de la población mundial no puede desarrollar todo su potencial físico e intelectual debido a la carencia de vitaminas y minerales, sin embargo, sugieren que esto puede evitarse con una dieta adecuada, añadiendo vitaminas y minerales esenciales en complementos vitamínicos en forma de cápsulas, jarabes o pastillas.

En este sentido, es importante considerar complementos vitamínicos en forma de cápsulas, jarabes o pastillas para asegurar el aporte adecuado de vitaminas y minerales. No olvides consultar a un pediatra previamente.

Además de ello, pueden apoyarse de actividades como realizar juegos de destreza, memoria, rompecabezas, leer con regularidad, aprender nuevas habilidades como un idioma, tocar un instrumento, actividades artísticas o deportivas. Procura que tenga sus horas de sueño (más de 8 horas diarias) y limita las horas de exposición a las pantallas, animándole a realizar otras actividades para evitar dependencia en los dispositivos móviles. Ayúdale a descubrir sus pasiones y gustos, así identificarán sus fortalezas para desarrollarlas mejor.

Recuerda que siempre debe procurarse el mejor ambiente del peque para que pueda desarrollarse feliz y en un entorno sano.

