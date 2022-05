El sonido del rebote del balón, los tenis rechinando en la duela, los outfits, y toda la cultura alrededor de este deporte es súper chida. En México,hay mucha bandita aficionada al básquet: desde quienes se rifan en el deporte, pasando por aquellas personas a las que les late ver los partidos y hasta quienes se quieren involucrar más en la cultura alrededor del balón. Para todas esas personas, acá les tenemos buenas noticias: esta semana se celebrará la NBA Week Mexico City 2022.

Resulta que la NBA cumple 75 años de emocionarnos (hecho pronto veremos quienes serán los finalistas de este año) por lo que tiraron la casa por la ventana y llevarán a cabo la segunda edición de la NBA Mexico City Week 2022, una serie de experiencias, actividades e iniciativas para la comunidad, así como programas de desarrollo de básquetbol para jóvenes jugadores.

Del 27 de mayo al 5 de junio podrás vivir todos sus eventos, entre todos ellos, hay uno que no puedes perderte, se trata de NBA Beyond the Lines presentado por Hennessy, una exhibición de arte que expone el trabajo de artistas locales e internacionales que dan vida al espíritu del básquetbol a través de pinturas, ilustraciones, fotografía, arte digital, arte multimedia, instalaciones, y esculturas.

Para que te des una idea, la exposición se compone por balones, canastas y uniformes de los míticos equipos de la NBA intervenidos, enormes esculturas que reflejan la cultura del básquet, pero también coloridas acuarelas, dibujos a lápiz, ilustraciones, u óleos, en pequeño formato hasta murales. Muchos neones y arte digital inmersivo, son también piezas protagonistas. Con lo que nos queda claro que más allá de solo ser un deporte es un estilo de vida.

La curaduría para esta edición estuvo a cargo de MERCADORAMA y Hennessy. Participan artistas nacionales e internacionales de diferentes disciplinas como: Mónica Loya y Hola Lou, Urias, Galo (que hace arte a partir de objetos reciclados), Yurex Omaskin, Mike Sandoval, Zpadaz (escultor mexicano de tenis), Rodrigo Noriega, Jorge Orozco, Max Vera, Bate, Tone Olvera, Kevin Couliau (que si no lo topas, hace fotografías únicamente dedicadas al básquet y cómo impacta en la sociedad) y más talento que harán ver esta actividad con otros ojos.

Esta será una expo artística súper creativa e interesante que, además, se convertirá en un excelente spot para tomarte unas fotos o videos para TikToks y Reels.

El acceso a todas esas experiencias es gratuito, solo tienes que registrarte aquí www.nbaweek.com.mx. ¡Ah! y no te olvides de sintonizar las Finales de la NBA 2022 presentadas por YouTube TV, a partir del viernes 27 de mayo al domingo 5 de junio.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON NBA.