Quizá siempre has sido una persona demisexual y no lo sabes. Pero no te preocupes, pues estás a punto de descubrirlo con este post.

¿Qué es la demisexualidad? ¿Podrías tu ser demisexual sin realmente saberlo… hasta ahora? Ok, ok. Demasiadas preguntas para arrancar. Mejor vámonos lentito, pues en realidad no es un tema complicado. Acá te explicamos de qué va esta orientación sexual y ¿quién sabe? igual y en el proceso te cae el veinte de que eres ‘demi’ y nunca te habías puesto a pensar en ello.

Primero lo primero: ¿Qué es la demisexualidad?

La demisexualidad es una orientación sexual en la cual una persona siente atracción sexual solo después de formar una conexión emocional. Esto significa que para llegar a sentir un deseo sexual, la persona necesita sentir una conexión muy profunda. En pocas palabras, una persona demisexual, sin un vínculo emocional, es incapaz de sentir deseo hacia alguien.

Esta es la bandera del Orgullo Demisexual // Wikimedia Commons

Solo tener relaciones con las personas que amas

Ahora bien, también es importante que sepas que la demisexualidad está justo en medio de la sexualidad y la asexualidad. El prefijo ‘demi’ significa ‘mitad’. O sea, justo a la mitad entre la sexualidad y la asexualidad. Entonces, podríamos decir que entra dentro del enooorme espectro de la asexualidad. ¿Qué, qué? Sí, mira:

Existen personas que se encuentran en el espectro sexual y personas que que están en el espectro asexual. Es decir, una persona sexual no necesita esperar a tener una conexión profunda para tener relaciones sexuales o desarrollar el deseo sexual, mientras que lxs asexuales, sí. Una persona asexual experimenta poca o ninguna atracción sexual.

via GIPHY

Mira acá: 5 preguntas clave a la hora de buscar pareja.

Muchas personas confunden la demisexualidad por otros comportamientos sexuales; como la abstinencia hasta el matrimonio. Sin embargo, la demisexualidad no es una elección: es una orientación sexual. Y como otras orientaciones sexuales es un patrón distinto de atracción, no de comportamiento.

También es un mito que la demisexualidad es un signo de bajo deseo sexual. Una vez que las personas demisexuales están en una relación sexual, tienen diferentes niveles de deseo sexual. Algunxs pueden tener relaciones sexuales a menudo, mientras que otrxs pueden no tenerlas. La demisexualidad solo se refiere al tipo de atracción que siente esa persona, no a la frecuencia con la que tiene relaciones sexuales.

Unsplash

Te puede interesar: Amor y sexo en la antigua (y muy noble) Ciudad de México

Podrías ser demisexual si…

Tienes sentimientos encontrados en cuanto al sexo.

La forma en que piensas sobre el atractivo parece ser diferente a como otras personas piensan al respecto.

Te gusta la idea del sexo o quieres tenerlo, pero no puedes pensar en nadie con quien lo harías.

Has llegado a ver el sexo como una obligación.

Ligar no te hace mucho sentido.

La idea de salir con alguien te pone nerviosx.

Cuando sientes atracción sexual, es confuso y/o exclusivo.

¿Si eres demisexual eres parte de la comunidad LGBT+?

Pues… sí y no. En realidad, esto depende, pues puedes ser una persona heterosexual y demisexual al mismo tiempo, así como puedes tener cualquier otra orientación sexual (lesbiana, gay, bisexual, pansexual, asexual, etc.) y también ser ‘demi’.

La demisexualidad no significa que alguien tenga miedo al sexo. Las personas demisexuales simplemente no sienten atracción sexual hacia nuevas personas, sin conocerlas bien, pues. Asimismo, la demisexualidad tampoco está relacionada con una creencia moral o religiosa sobre el sexo. Es una orientación sexual, no una elección.

Checa también: ¡Series con orgullo! Top 10 de series LGBT+ que puedes disfrutar por streaming 🌈

Nadie puede decirte si eres o no desmisexual. Solo TÚ sabes lo que estás experimentando, así que solo tú sabes si esta definición se ajusta o no a tu experiencia. No olvidemos que cada persona tiene una sexualidad individualizada, por lo que las experiencias de todes van a ser diferentes. Siempre que sientas que la palabra ‘demisexual’ se ajusta a ti y te ayude a comprenderte mejor a sí mismx, está totalmente bien utilizarla.