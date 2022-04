Para todx chilangx que está allá afuera y siempre que tiene una plantita se le muere, les tenemos una lista con plantitas que aguantan vara.

Aunque ahora estén muy de moda, no cualquiera puede volverse locx de las plantas así como así; cuidarlas tiene su chiste. Recuerda que las plantas son seres vivos que necesitan cuidados, tiempo y paciencia; si no dispones de esos elementos y aún así quieres tener alguna especie en casa, checa estas plantitas que aguantan vara. Las cuales podrás admirar y aprender sobre su resistencia y adaptación.

1. Mala madre

También conocida como planta listón, listón de amor, araña o cinta. Es una maravilla para principiantes y para quienes tienen la mano medio chafa. Es bonita, purifica el aire; pues lo limpia de monóxido de carbono y formaldehído, también crece rápido, es pet friendly y soporta temperaturas de entre 30 grados centígrados hasta los -2, por lo que tienes grandes posibilidades de que te dure con cuidados mínimos.

Eso no quiere decir que no debas procurarla: puedes colocarla en exteriores e interiores; si es afuera no la pongas en la luz directa. De hecho, tolera mucho mejor la sombra, ya sea parcial o total. El riego durante la primavera o verano debe ser tres veces a la semana, en otoño y en invierno cada semana.

Proveniente del sur de África, tiene hojas alargadas y afiladas, su tono verde brillante que se combina con franjas blancas o amarillas, así que también decoran muy bien los espacios. Dale abono cada 15 días y amor siempre, para que te dure mucho tiempo.

2. Potus dorado

Conocida como teléfono Potus, Photo o Poto; es nativa del sudeste de Asia. Sus hojas son perennes, por lo que no caen en otoño. Es ideal para que la tengas como planta colgante y así ya no tengas las paredes del depa todas pelonas y tristes. Al igual que los otros ejemplares no se agüita, no se raja; se adapta muy bien a los interiores, sólo recuerda que puede llegar a medir hasta 20 metros de alto con tallos de hasta cuatro centímetros de diámetro, así que sí te latió Jumanji, es para ti.

Si no te gustan plantas tan grandes en el interior queda muy bien en balcones, jardines o terrazas. Su verde intenso requiere riego semanal, nunca debe estar encharcada, debe tener acceso a luz, pero no directa, la mejor temperatura para este ejemplar es entre los 17 y 30 grados centígrados.

3. Jade

Muchas suculentas están igual o peor que millennials, todo les da “amsiedad”, alergia, ganas de morirse o las tres juntas. Esta variedad, es diferente, incluso se rumora que atrae la buena suerte y se le conoce como la planta del dinero, algo que también le hace falta a esa generación. Se trata de un ejemplar para interiores, duradera gracias a sus carnosas hojas y sus gruesos tallos, mamadísima.

Directa de Mozambique, esta plantita crece lento y no pide mucho, eso no quiere decir que nomás la dejes ahí botada y ya. Requiere buen sustrato y buen drenaje, teniendo eso, su riego es cada 15 días y en invierno, una vez al mes, esto gracias al grosor de sus hojas. El clima debe ser intermedio –ni muy frío— ni excesivamente caluroso, con luz indirecta; si se te da bien, pues pensar en darle compañía con otra variedades de suculentas.

4. Lengua de Suegra

Ah, caray, pese a su nombre, esta planta tiene muchas cualidades, también conocida como Lengua de vaca o Cola de serpiente, se le considera prácticamente indestructible, debido a su resistencia. A prueba de jardinerxs sin experiencia o pericia.

La planta indestructible transforma el dióxido de carbono en Oxígeno, así que te dará aire puro; de acuerdo al Feng Shui, atrae buena energía y se le considera medicinal. Se supone que su juego ayuda a curar enfermedades del hígado, el bazo y previene el cáncer, si te animas a probar sus hojitas en smoothie, asegúrate de consultar previamente con especialistas.

Para tenerla contenta, debes saber que le gustan mucho los exteriores y el sol, una regadita cada 15 días en épocas de calor y una vez al mes en periodos más fríos la mantendrán súper bien.

5. Aloe Vera

Probablemente te has untado, bebido, al menos visto esta variedad de suculenta, célebre por sus propiedades curativas, también es buena para adornar y acompañar otras plantas. Consentida de las abuelas por sus beneficios para la piel se supone que refresca, desinflama y hasta combate el acné.

También beneficia el crecimiento y la apariencia del cabello, además, es auxiliar para combatir la psoriasis y alivia los síntomas del síndrome del intestino irritable y de la colitis ulcerosa, así que consiéntela y aprovecha todos sus beneficios.

Aunque su tallo es corto, sus hojas pueden medir hasta 40 o 50 centímetros de largo y de 10 a 15 centímetros de ancho; se adapta fácil a las macetas, solo asegúrate que tengan –al menos—50 centímetros de profundidad: sus raíces necesitan espacio para crecer.

Necesita riego cada 15 o 20 días con suficiente agua, pues si te pasas el agua puede pudrirla, agrega humus de lombriz periódicamente, especialmente en invierno. En cuanto a temperatura, no tolera temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados, siempre revisa que esté entre los 17 y 27 grados, aguanta la luz directa, pero cambia ligeramente de color, así que ,una media sombra le viene mejor.

