¿Plan de finde? estos conciertos en CDMX son una opción chida, unos muy grandes otros raros y hasta uno que otro gratuito, ¿onde nos vemos?

Se acaba el mes pero nos los conciertos, por ello te traemos los cinco mejores para terminar el mes a ritmo de rock y con los sonidos atmosféricos de Studio Ghibli, nos vemos el próximo mes con más conciertos en CDMX, así que vele juntando porque se va a poner bueno. Mientras checa lo que la ciudad te ofrece este finde

1. No te va gustar

Conciertos en CDMX

Con más de 25 años de trayectoria, esta banda uruguaya se ha convertido en una de las bandas más gustadas y populares presentará en vivo su más reciente producción “Luz”. El grupo navega por varios estilos musicales de acuerdo a la personalidad y al estilo de cada integrante de la banda. De esta forma, crean una interesante combinación de rock, folk, reggae, murga y ska, la cual podrás escuchar este fin de semana en la que interpretarán éxitos como: “No hay dolor”, “Poco”, “Tendido Fuego” o “No necesito nada”, más sus nuevas rolitas.

Cuándo: 30 de abril

Cuánto: $600-1440 pesosDónde: Dakota, Nápoles, Benito Juárez

2. The Killers

Conciertos en CDMX

Una banda que no necesita presentación: Brandon Flowers y compañía regresan luego de cuatro años y lo hacen en grande no con uno, sino con dos discos, el pandémico Imploding the Mirage y Pressure Machine, así que está es la oportunidad perfecta para verlos y escuchar temas como: “Mr. Brightside”, “Shot At The Night”, “Somebody Told Me” to “Read My Mind”, también se vale cantarlos a gritos y recordar buenas épocas a ritmo de los oriundos de Las Vegas.

Cuándo: 29 de abril

Cuánto: $900-2148

Dónde: Avenida Viaducto Río de la Piedad. Granjas México, Iztacalco

3. Domingo Sangriento

Conciertos en CDMX

Sabemos que llegar a fin de mes está medio perro, y que a veces, salir de noche no es opción así que este rock show ofrece entrada libre, cinco bandas emergentes y dos sets acústicos. La cita es en la Ex Fábrica de Harina y aunque te suene muy gruexo, el ambientes será familiar y podrás comprar pizza y café al interior, además es tempra, seguro en la ex fábrica te encuentras alguna sillita, distraes a tus chavxs y regresan tempra y tranqui.

Cuándo: Mayo 1

Cuánto: Entrada Libre

Dónde: Primavera 106, Ángel Zimbrón, Miguel Hidalgo

4.Benjamin Walker

Conciertos en CDMX

Este chileno ha encontrado en el folk y la trova su estilo distintivo. Su más reciente disco, Libro Abierto, cuyo sonido intímo y relax seguro atrapará tu atención podrás escuchar rolitas como; “Ya arderán”, “Sigues en mí” o “Daniela”. Aunque solía realizar visitas fugaces por la ciudad, ahora vive de tiempo completo en ella. Así que veremos como influye la CDMX en sus canciones, mientras disfruta la presentación que dará este fin de semana.

Cuándo: 30 de abril

Cuánto: $250. Día del evento, $300

Dónde: Bajo Puente de Circuito. Colonia Condesa, Cuauhtémoc

5. Studio Ghibli en concierto

Conciertos en CDMX

Y lo mejor para el final: dos presentaciones el mismo día, en ellas,los fans de “La tumba de las luciérnagas”, “El Viaje de Chihiro”, “El Castillo Vagabundo”, “La princesa Mononoke”, “Mi vecino Totoro”, Nausicaa, entre otras; podrán escuchar durante 90 minutos las piezas más aclamadas de la filmografía de uno de los estudios de animación más famosos y queridos del mundo. El concierto será interactivo y contará con 16 músicos en escena. Así que ya sabes, prepara tu mejor Cosplay y lánzate a recordar y escuchar en vivo el soundtrack de tus películas favoritas en vivo.

Cuándo: 30 de abril

Cuánto: $550-660.

Dónde: Eje 4 Sur 809, Colonia del Valle Norte, Benito Juárez

