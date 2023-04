El Metro de la CDMX tiene un museo que no solo cuenta la historia del Sistema de Transporte Colectivo, sino de toda la ciudad desde tiempos prehispánicos.

Y es que muchos de los vestigios arqueológicos más importantes para entender la cultura de los pueblos originarios fueron hallados durante las excavaciones para las obras del Metro. Y algunos puedes apreciarlos de forma gratuita en un museo ubicado sobre las vías de la estación Mixcoac de la Línea 12.

Entre retrasos en la línea, apuros para hacer el transborde y empujones para entrar al vagón, las joyas arquitectónicas, artísticas e históricas que ofrece el Metro de la Ciudad de México suelen pasar desapercibidas.

Encontramos estaciones de corte modernista como San Lázaro. También impresionantes murales como los realizados por Guillermo Cenicero en Copilco y Tacubaya. E incluso monumentos prehispánicos como el adoratorio de Ehécatl en Pino Suárez.

Nada de esto es causalidad. El arte y la historia siempre estuvieron presentes en el diseño del Sistema de Transporte colectivo, cuenta Karla Herrera, encargada de Investigación Histórica del Museo del Metro.

“El diseño y le arquitectura de las estaciones no solamente se pensó para que fuera de una forma viable para transporte. También se pensó para que los usuarios estuvieran tranquilos, porque no estaban acostumbrados a bajar al subsuelo. Ahora creemos que es muy normal, pero se pensó en que la gente no sintiera claustrofobia o miedo de bajar. Inclusive la iluminación era para relajar a la gente y que no fuera a estar estresada”.