Mañanera de detección es la iniciativa en la que son bienvenidxs mujeres cis y trans, personas con vulva. Un día de fanzines y pruebas de ETS

La mañanera de detección va por ti y por las personas con las que compartes tu cuerpito

El Manifiesto de la Ternura Radical fue creado en 2015 por Dani d’Emilia y Daniel B. Chavez como una invitación a reunir y ejercer elementos en apariencia contradictorios; la ternura, que es definida como “amor o cariño puro, gratuito y dulce”, con lo radical. Un concepto que se asocia con discursos intolerantes y de odio, pero cuya definición va más a lo fundamental o esencial, a lo completo.

Con ello en mente, la unión de ambas palabras se refiere a ejercer el cariño puro y delicado como un arma fundamental en tiempos donde el individualismo y la voracidad del sistema abundan. La ternura es un arma poderosa para cuidar de nostres mismos. Crear comunidades y vínculos, en palabras de Dani d’Emilia es ser “crítique y amorose”, al mismo tiempo.

Ahora, la asociación Inspira hace suyas sus palabras, y pide a las mujeres no dejar su salud sexual en manos de alguien más. Por lo que tendrá su quinta jornada Mañanera de Detección el próximo viernes.

Se trata de un espacio seguro para promover el autocuidado libre de prejuicios, estigmas y combatir la falta de acceso a la información y a servicios en Salud Sexual y Reproductiva. Todo alejado del enfoque reproductivo, el cual omite el placer femenino; el consentimiento y la autonomía para decidir y vivir tu sexualidad de manera plena, satisfactoria, responsable y sin coerción.

Pruebas pa’ la banda

Todas las pruebas de VIH de 4ta generación y Sífilis serán gratuitas; bienvenidas mujeres cis y trans, personas con vulva y no binarias que agenden una cita.

También habrá la opción de dar un donativo consciente a partir de $200 pesos que incluye las cuatro pruebas; VIH 4ta generación, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C. Además de la prueba de clamidia por $350 pesos, recuerda que estos donativos ayudan a Inspira para seguir dando apoyo a personas en vulnerabilidad social.

Eso no es todo en la mañanera habrá kits de autocuidado para VIH y Covid-19. También stickers y folletitos chulos con información importante para mantenerte sana, también estarán disponibles consejerías de sexología y salud mental subsidiadas por su programa #HagamosComunidad; dirigidas a mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y queer que resolverán dudas y te orientarán en temas de sexualidad y salud mental.

Igualmente, habrá fanzines, una guía hecha por Inspira en este formato para orientar a mujeres, niñas, adolescentes y personas con vulva sobre el autocuidado integral; conocimiento de los cambios por los que podría atravesar, así como aprender de sí mismas y a compartir información de manera sensible y empática. Además de artistas fanzineras y de Paste Up como Malora del DF, un_cursed y otras integrantes de la colectiva Paste Up Morras, quienes llevarán zines, stickers y otras cosillas que podrás comprar.

Así que ya lo sabes, ejerce la ternura radical: cuida de ti misma, de lxs demás y lánzate a la mañanera.

Cuándo: viernes 25 de marzo de 10 A.M.-7 P.M.

Cuánto: Entrada y pruebas gratuitas con registro previo*

Dónde: Centro Comunitario de Detección San Rafael. Insurgentes Centro 51, interior 601, col. San Rafael

*Solicita tu cita vía DM en FB o IG o vía WhatsApp al 56 1987 0600 o al 5540328901.

