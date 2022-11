No hay nada más bonito que leer un libro en un lugar hermoso, por ello, acá te traemos una lista de las bibliotecas más instagrameables de la CDMX.

Ya sea para leer o para tomarte fotos, tienes que darte una vuelta por las bibliotecas con las edificaciones más chidas e instagrameables de la ciudad.

Entre los propósitos de las personas año con año está el leer más. Y como la verdad es que hacernos de libros no siempre es económico, ¿por qué no hacerte visitante recurrente de alguna de las bibliotecas más bellas e instagrameables de la ciudad? En estas bibliotecas podrás consultar y hasta llevarte libros buenísimos y con historia a casa al mismo tiempo que te maravillas con el arte y la arquitectura de los recintos. Si ya andas en una de ellas, no está de más que te tomes una foto.

Las bibliotecas más instagrameables de la Ciudad de México

Este recinto bibliográfico se encuentra en el centro de la ciudad y fue planeado por un equipo dirigido por el arquitecto Alberto Kalach. En esta biblioteca encontrarás un enorme acervo de libros, jardines, un invernadero y una librería bellísima, todo construido con vidrio, metales y concreto. Es una de las bibliotecas más grandes de la ciudad y estamos seguros de que saldrás contento de la visita.

¿Dónde?: Eje 1 Nte. S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX.

A su interior esta biblioteca cuenta con uno de los acervos más grandes de nuestro país y a su exterior cuenta con un mural detallado e increíble titulado Representación Histórica de la Cultura, realizado por el pintor Juan O’Gorman. Hoy en día es reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad y es uno de los lugares más bellos y fotografiados de toda Ciudad Universitaria.

¿Dónde?: Escolar S/N, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX.

Esta biblioteca ubicada en el corazón de la ciudad, tiene muchísima historia. Ubicado en un edificio con siglos de antigüedad, el recinto cuenta con una vasta selección de libros y periódicos a consultar que van desde el siglo XVI, así como con uno de los murales más surrealistas de la ciudad. La Revolución y los Elementos fue pintado por Vlady y cuenta con dos mil metros cuadrados de frescos que te volarán la cabeza.

¿Dónde?: República de El Salvador 49, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX.

En el edificio conocido como La Ciudadela se encuentra la Biblioteca de México, inaugurada en 1946. El espacio cuenta con más de 900mil unidades de libros, revistas, periódicos y más. De las secciones más bellas para fotografiar se encuentra la Sala General, con un mural de Ángel Zárraga, así como las bibliotecas personales de José Luis Mart´nez, Antonio Castro Leal y Jaime Torres Bodet, verdaderamente hermosas.

¿Dónde?: De La Ciudadela 4, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06040 Ciudad de México, CDMX.

Este espacio resguarda libros que datan del siglo XVI al XIX, entre ellas casi 800 ediciones del Quijote que forman parte del Fondo Cervantes. Con sus detalles de madera, sus candelabros, mesas y decoraciones de época, no sabrás dónde poner la mirada.

¿Dónde?: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX.

